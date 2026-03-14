George Russell gana superando por poco a Charles Leclerc - Reporte Sprint - GP de China
El piloto británico George Russell se impuso en la carrera Sprint del Gran Premio de China. Interesante mano a mano con Lewis Hamilton en los compases iniciales de la competencia y al final pudo mantener a raya a Charles Leclerc. Los Ferrari terminaron segundo y tercero.
El británico de Mercedes, que partía desde la pole, tuvo que emplearse a fondo para contener el ímpetu de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que convirtieron la Sprint en una batalla. La carrera, además, dejó sanciones, adelantamientos espectaculares y varios abandonos.
Desde la salida, la carrera fue un hervidero. Lewis Hamilton, con ese turbo pequeño que caracteriza a Ferrari, saltó como un resorte y atacó a Russell y lo pasó en la nueve. El británico de Mercedes, sin embargo, devolvió la jugada al final de la recta principal, iniciando un duelo que duraría cinco vueltas.
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Posteriormente Charles Leclerc comenzó a acercarse aprovechando que Lewis Hamilton comenzó a tener graining en los neumáticos. Lo pasó en la vuelta 8.
Posteriormente un Safety Car por cuenta de un abandono de Nico Hülkenberg de Audi, generó el ingreso de gran parte de los pilotos a pits para cambiar el compuesto medio al blando para atacar a final.
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Tras reiniciarse, George Russell mantuvo el primer lugar, aunque Charles Leclerc se fue acercando progresivamente hasta quedar a 0.6s, mientras que Lewis Hamilton terminó P3 a 1.8s de su compañero de equipo.
Por detrás, Lando Norris (P4) fue el mejor de McLaren, mientras que Kimi Antonelli (P5) vivió una carrera de locos. El italiano partió mal, cayó al octavo lugar, pero protagonizó una remontada espectacular que se vio empañada por una penalización de 10 segundos tras un toque con Isack Hadjar. Aun así, logró arañar cuatro puntos.
La zona media fue un auténtico campo de batalla. Liam Lawson (P7) y Oliver Bearman (P8) aprovecharon el caos para meterse en los puntos, mientras que Max Verstappen vivió una nueva pesadilla. El neerlandés, que ya había sufrido en la clasificación, partió mal y cayó al vigésimo lugar en la primera vuelta. Su remontada lo llevó hasta el noveno puesto, a las puertas de los puntos, en una muestra de que Red Bull necesita soluciones urgentes.
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Sergio Pérez recibió una penalización de 5 segundos por una infracción durante el Safety Car, mientras que a Oscar Piastri le ordenaron devolverle la posición a Antonelli por la misma razón. El australiano, que había hecho una gran carrera, se vio relegado al sexto puesto final.
Para los equipos del fondo, la Sprint no fue más que un calvario. Franco Colapinto (P14) completó una carrera discreta, lejos de la zona de puntos, mientras que Fernando Alonso (P17) y Lance Stroll (P18) volvieron a sufrir con un Aston Martin que no da señales de vida.
A las 15:00 hs de Shanghai, comenzará la clasificación del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de China:
Vuelta de cortesía:
Todos los pilotos inician sin inconvenientes.
Vuelta 1:
Se apagan los semáforos ¡Comienza la Sprint del GP de China! Antonelli parte mal y cae al P8. Otro que cae es Verstappen al P20. Pierde 12 lugares. Hamilton ataca a Russell y toma el P1. Luego George la recupera al llegar a la curva 14. Lindblad queda en medio de la pista y cae al último lugar.
Vuelta 2:
Hamilton ataca en la curva 1 y pasa nuevamente a Russell. Leclerc pasa del P6 al P3. Norris y Piastri en P4 y P5. Colapinto está en el P12. Antonelli recupera dos lugares. Sube al P6.
Vuelta 3:
Investigación para Hadjar y Antonelli por colisión. Russell pasa a Hamilton y toma el liderato. Verstappen escala al P13.
Vuelta 4:
Hamilton vuelve al P1 tras utilizar la energía para pasar a Russell en la curva 1. Antonelli conectado a Piastri por el P5 y lo logra en la última curva.
Vuelta 5:
Esta vez Hamilton mantiene el P1 y no le permite a Russell pasarlo en la curva 1 como lo hace Lewis. Lo hace el de Mercedes al llegar a la curva 14, al final de la recta. Leclerc se acerca a Hamilton.
Vuelta 6:
Leclerc muy cerca de Hamilton por el P2. Russell se aleja a 1.2s de Lewis en el P1. Verstappen queda anclado en el P13 con Bortoleto.
Vuelta 7:
Penalización de 10s para Antonelli por colisión con Hadjar. Entretanto el joven italiano pasa a Norris y es P4. Marca la vuelta más rápida.
Vuelta 8:
Leclerc pasa a Hamilton y es P2. Ahora tiene a Russell a 2.2s. Lawson presiona a Hadjar por el P8, lugar que tiene el último punto. El Red Bull del francés está herido tras la colisión que produjo Antonelli.
Vuelta 9:
Alto graining en el neumático izquierdo delantero en el auto de Hamilton. Atención a esto. Ahora Antonelli presiona a Lewis por el P3
Vuelta 10:
Russell a 3.6s de Leclerc en el liderato. Hamilton se desconecta de Leclerc a 1s mientras mantiene a raya a Antonelli por el P4.
Vuelta 11:
Hadjar cae al P9 tras ser superado por Lawson y Bearman. Antonelli pasa a Hamilton y es P3. Recordemos que el joven italiano tiene una penalización de 10s por toque con Hadjar.
Vuelta 12:
Colapinto en el P15 y Pérez P20. Verstappen sube al P12 tras pasar a Ocon y Bortoleto. Russell a 4.1s de Leclerc. Antonelli tiene en la mira a Charles por el P2.
Vuelta 13:
Retiro para Arvid Lindblad. Problemas para Nico Hülkenberg de Audi. Está en la zona de escape en la curva 1. Safety Car.
Vuelta 14:
En pits Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Antonelli, Piastri, Verstappen, Colapinto, Albon, Hadjar, Stroll, Pérez y Bottas. No ingresaron: Lawson, Bearman, Gasly, Ocon, Sainz, Bortoleto y Alonso.
Vuelta 15:
Sigue el período de Safety Car.
Vuelta 16:
Se alista el Safety Car para dejar la pista en la próxima vuelta.
Vuelta 17:
Se reanuda la carrera. Russell mantiene el P1 y se aleja a 1.2s de Leclerc. Antonelli cumplió con la penalización de 10 segundos en pits. Está en el P7 tras superar a Bearman.
Vuelta 18:
Penalización de 5s para Sergio Pérez por infracción durante el Safety Car. Le dicen a Piastri que le devuelva la posición a Antonelli, también por una infracción durante el Safety Car
Vuelta 19:
¡Última vuelta de la Sprint en Shanghai! Leclerc se va acercando a Russell en la recta principal. Gap de 0.6s.
George Russell (Mercedes) logró el triunfo en la Sprint del GP de China. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Lewis Hamilton (Ferrari), 4º Lando Norris (McLaren) , 5º Kimi Antonelli (Mercedes), 6º Oscar Piastri (McLaren) , 7º Liam Lawson (RB), 8º Oliver Bearman (Haas). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.
Con los resultados finales de esta Sprint del GP de China, George Russell es líder con 33 puntos, segundo
Kimi Antonelli (22), tercero
Charles Leclerc (22), cuarto
Lewis Hamilton (18), quinto
, sexto
Max Verstappen (8), séptimo
Oliver Bearman (7), octavo
Arvid Lindblad (4), noveno Oscar Piastri (3)
y décimo
Gabriel Bortoleto (2).
En el de equipos
, Mercedes es líder con 55 puntos, segundo
Ferrari (40), tercero
McLaren (18), cuarto
Red Bull (8), quinto
Haas (7), sexto
Racing Bulls (6), séptimo
Audi (2), octavo Alpine (1), noveno
Williams (0), décimo Cadillac (0) y último
Aston Martin (0).
Posiciones Sprint del GP de China 2026: