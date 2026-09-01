Ferrari rendirá homenaje a Schumacher en Monza con decoración especial en los autos de Hamilton y Leclerc

La Scuderia Ferrari anunció un homenaje a Michael Schumacher con motivo del 30 aniversario de su llegada a Maranello, que se materializará en el Gran Premio de Italia con una librea especial para los SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, así como con un programa de activaciones que incluye la exhibición de tres autos emblemáticos y la participación de Rubens Barrichello y Sebastian Vettel en vueltas de celebración.La decoración, inspirada en el Ferrari F310 con el que Schumacher inició su etapa en la escudería en 1996, presenta un color rojo predominante con detalles en blanco en los alerones y toques en negro.Las llantas, suministradas por BBS como en aquella época, incorporan un acabado dorado que rememora el color original de las llantas de magnesio utilizadas en esa temporada.El monoplaza lucirá además el logotipo personal del alemán, compuesto por las letras M y S que forman la silueta de un habitáculo de auto, y en el morro se incluirá una referencia gráfica al diseño de su casco, que en sus últimas temporadas presentaba siete estrellas sobre fondo rojo.El tributo se extenderá más allá de los autos: los pilotos y todo el equipo vestirán indumentaria especial el domingo, con overoles, zapatos y guantes diseñados para la ocasión, mientras que Leclerc y Hamilton lucirán cascos conmemorativos que establecerán un vínculo visual entre el Ferrari de 1996 y la escudería actual.El programa de celebraciones, denominado "Sunday Rituals", incluye la exhibición en el circuito de tres autos representativos de la carrera de Schumacher en Ferrari: el F310 de 1996, el 248 F1 de 2006 —con el que el alemán puso fin a su etapa como piloto— y el F2002, uno de los autos más icónicos de su era y protagonista de una de las temporadas más dominantes de la historia, con 15 victorias en 17 carreras.Este sábado, Rubens Barrichello, compañero de Schumacher durante los cinco títulos de pilotos consecutivos entre 2000 y 2004, pilotará el F2002 en una exhibición.El domingo, antes de la carrera, Sebastian Vettel realizará una vuelta de celebración al volante del mismo monoplaza, en un gesto que el equipo ha calificado como "particularmente emotivo" dado que el alemán creció idolatrando a Schumacher antes de convertirse en piloto de Ferrari.El F2002, gestionado por el departamento F1 Clienti de Ferrari, utilizará en Monza un combustible sostenible avanzado desarrollado específicamente por Shell, que combina el conocimiento adquirido en la temporada 2026 para crear el combustible más sostenible jamás utilizado en la Fórmula 1. Este detalle subraya la intención de conectar diferentes generaciones de la historia de Ferrari mientras se mira hacia el futuro.Schumacher, que en sus once temporadas en Ferrari logró cinco títulos mundiales de pilotos consecutivos (2000-2004) y seis campeonatos de constructores (1999-2004), es el piloto más exitoso en la historia de la escudería.Sin embargo, la importancia de su década en Maranello trasciende las estadísticas. Su enfoque obsesivo por la mejora continua, la preparación física, la atención al detalle y la capacidad para involucrar a todo el equipo en la búsqueda del rendimiento contribuyeron a crear una cultura que sigue siendo parte de la identidad de Ferrari.Las celebraciones se extenderán más allá del circuito: el miércoles, Leclerc y Hamilton participarán en actividades en Milán, donde la tienda insignia de Ferrari albergará una exposición especial dedicada a Schumacher. Además, el Museo Ferrari de Maranello exhibirá del 4 al 30 de septiembre los cinco monoplazas de las temporadas 2000 a 2004, acompañados de los trofeos y una muestra dedicada a sus victorias.El homenaje, que tendrá lugar en Monza, un circuito donde Schumacher ganó en cinco ocasiones (1996, 1998, 2000, 2003 y 2006), busca celebrar no solo los logros deportivos del alemán, sino también los valores que definieron su etapa en Ferrari y que continúan inspirando a la escudería en la actualidad.br>