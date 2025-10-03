Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur

oct 3 /2025 10:57 GMT Singapur, Singapur



La sesión se realizó de día bajo diferentes condiciones a lo que será la clasificación y la carrera, con 29 ºC en el ambiente y 34 ºC en el asfalto. El rodaje fue importante por parte de todos los pilotos salvo Alex Albon quien tuvo un problema de frenos que le generó fuego en el pit lane y no pudo rodar más que dos vueltas.



Aston Martin inició la sesión con medios mientras que el resto de los equipos lo hicieron con duros. Al final con blandos registró 1:31.116, sacando una ventaja importante sobre sus rivales inmediatos Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton y los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.



El top 10 lo completaron Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon.



Los latinoamericanos Gabriel Bortoleto de Sauber y Franco Colapinto de Alpine terminaron en el decimoséptimo y decimonoveno lugar respectivamente.



Fueron pocos los incidentes de la sesión, salvo un par de salidas de pista y un duelo rueda a rueda entre Nico Hülkenberg y Carlos Sainz al final, como si fuera la carrera. El español tuvo que tomar la escapatoria de la curva 17 para evitar un choque.



A las 21:00 hora local comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur con



Estos fueron los tiempos:



