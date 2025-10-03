 Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur - F1LATAM.COM
Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur
   oct 3 /2025 10:57 GMT
 Singapur, Singapur
 Aston Martin Racing

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto español Fernando Alonso fue el más veloz en la primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur, superando por 0.150s a Charles Leclerc de Ferrari.

La sesión se realizó de día bajo diferentes condiciones a lo que será la clasificación y la carrera, con 29 ºC en el ambiente y 34 ºC en el asfalto. El rodaje fue importante por parte de todos los pilotos salvo Alex Albon quien tuvo un problema de frenos que le generó fuego en el pit lane y no pudo rodar más que dos vueltas.

Aston Martin inició la sesión con medios mientras que el resto de los equipos lo hicieron con duros. Al final con blandos registró 1:31.116, sacando una ventaja importante sobre sus rivales inmediatos Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton y los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

El top 10 lo completaron Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon.

Los latinoamericanos Gabriel Bortoleto de Sauber y Franco Colapinto de Alpine terminaron en el decimoséptimo y decimonoveno lugar respectivamente.

Fueron pocos los incidentes de la sesión, salvo un par de salidas de pista y un duelo rueda a rueda entre Nico Hülkenberg y Carlos Sainz al final, como si fuera la carrera. El español tuvo que tomar la escapatoria de la curva 17 para evitar un choque.

A las 21:00 hora local comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 F. Alonso Aston Martin ESP 1:31.116 -.--- 23
2 C. Leclerc Ferrari MON 1:31.266 +0.150 25
3 M. Verstappen Red Bull NLD 1:31.392 +0.276 24
4 L. Hamilton Ferrari GBR 1:31.480 +0.364 23
5 O. Piastri McLaren AUS 1:31.481 +0.365 25
6 L. Norris McLaren GBR 1:31.698 +0.582 22
7 I. Hadjar RB FRA 1:31.755 +0.639 28
8 C. Sainz Williams ESP 1:31.812 +0.696 27
9 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:31.860 +0.744 25
10 E. Ocon Haas FRA 1:32.128 +1.012 24
11 G. Russell Mercedes GBR 1:32.139 +1.023 22
12 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:32.315 +1.199 29
13 P. Gasly Alpine FRA 1:32.378 +1.262 26
14 K. Antonelli Mercedes ITA 1:32.399 +1.283 24
15 L. Lawson RB NZL 1:32.461 +1.345 27
16 O. Bearman Haas GBR 1:32.538 +1.422 25
17 G. Bortoleto Sauber BRA 1:32.611 +1.495 27
18 L. Stroll Aston Martin CAN 1:33.034 +1.918 18
19 F. Colapinto Alpine ARG 1:33.324 +2.208 26
- A. Albon Williams TAI -:--.--- -:--.--- 2

