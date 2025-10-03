Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur

|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:31.116
|-.---
|23
|2
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:31.266
|+0.150
|25
|3
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:31.392
|+0.276
|24
|4
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:31.480
|+0.364
|23
|5
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:31.481
|+0.365
|25
|6
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:31.698
|+0.582
|22
|7
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:31.755
|+0.639
|28
|8
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:31.812
|+0.696
|27
|9
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:31.860
|+0.744
|25
|10
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:32.128
|+1.012
|24
|11
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:32.139
|+1.023
|22
|12
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:32.315
|+1.199
|29
|13
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:32.378
|+1.262
|26
|14
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:32.399
|+1.283
|24
|15
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:32.461
|+1.345
|27
|16
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:32.538
|+1.422
|25
|17
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:32.611
|+1.495
|27
|18
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:33.034
|+1.918
|18
|19
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:33.324
|+2.208
|26
|-
|A. Albon
|Williams
|TAI
|-:--.---
|-:--.---
|2
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur
Fórmula 1Verstappen gana, Sainz logra su primer podio con Williams y Piastri choca - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán