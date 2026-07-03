 Lewis Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran Bretaña - F1LATAM.COM
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Lewis Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran Bretaña
Lewis Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran Bretaña
   jul 3 /26 13:03 GMT
 Silverstone, Gran Bretaña
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
En la única sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña, bajo un formato Sprint que condensa la actividad, Lewis Hamilton (Ferrari) estableció el referente más rápido con un tiempo de 1:29.260, completando 32 vueltas en el histórico circuito.

La sesión, caracterizada por una diversidad de programas de trabajo entre los equipos, dejó un panorama preliminar donde la competitividad se vislumbra estrecha, especialmente entre las escuderías líderes.

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Hamilton, quien posee un historial récord en este trazado, superó por 0.213 segundos a Kimi Antonelli (Mercedes), quien mostró un rendimiento sólido con 1:29.473. Completó el top tres Charles Leclerc (Ferrari), a 0.599 segundos de su compañero, confirmando la fortaleza inicial del equipo italiano. George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren) se ubicaron en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Max Verstappen (Red Bull), finalizó en la sexta posición, a casi un segundo del líder (1:30.240). Su compañero, Isack Hadjar, ocupó el P8. La sesión evidenció la intensa carga de trabajo técnica, con incidentes como el trompo de Piastri en Becketts –que no causó daños mayores pero deterioró sus neumáticos– y varias salidas de pista, incluyendo una de Norris en Copse y otra de Albon en la curva 8.

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En la parte media de la tabla, Audi, con Nico Hülkenberg (P9), y RB, con Liam Lawson (P10), mostraron tiempos respetables. Por su parte, Cadillac, cuyo auto presentaba una decoración especial por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, enfrentó algunas dificultades, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas en los lugares 19 y 18, tras trabajos mecánicos en el garaje del mexicano.

La sesión se desarrolló bajo condiciones climáticas óptimas (21°C ambiente, 38°C asfalto) y con la mayoría de los equipos utilizando inicialmente el compuesto de neumático más duro de la gama Pirelli, una elección estratégica para el abrasivo trazado de Silverstone. La activación generalizada de los neumáticos blandos en la fase final alteró el orden, permitiendo a Hamilton consolidar su posición al frente.

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A las 16:30 hs de Silverstone comenzará la SPRINT QUALIFYING del Gran Premio de Gran Bretaña con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1L. HamiltonGBRFerrari1:29.26032
2K. AntonelliITAMercedes1:29.473+0.21329
3C. LeclercMONFerrari1:29.859+0.59931
4G. RussellGBRMercedes1:29.938+0.67831
5O. PiastriAUSMcLaren1:30.147+0.88725
6M. VerstappenNEDRed Bull1:30.240+0.98027
7L. NorrisGBRMcLaren1:30.288+1.02827
8I. HadjarFRARed Bull1:30.338+1.07828
9N. HülkenbergALEAudi1:30.743+1.48329
10L. LawsonNZLRB1:30.850+1.59028
11F. ColapintoARGAlpine1:30.966+1.70628
12G. BortoletoBRAAudi1:31.035+1.77528
13A. LindbladGBRRB1:31.339+2.07932
14O. BearmanGBRHaas1:31.373+2.11327
15C. SainzESPWilliams1:31.684+2.42433
16E. OconFRAHaas1:31.684+2.42427
17A. AlbonTAIWilliams1:31.697+2.43730
18V. BottasFINCadillac1:32.150+2.89022
19S. PérezMEXCadillac1:32.241+2.98123
20F. AlonsoESPAston Martin1:32.957+3.69725
21P. GaslyFRAAlpine1:33.019+3.75925
22L. StrollCANAston Martin1:33.130+3.87026

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