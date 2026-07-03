Lewis Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran Bretaña

|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:29.260
|—
|32
|2
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:29.473
|+0.213
|29
|3
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:29.859
|+0.599
|31
|4
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:29.938
|+0.678
|31
|5
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:30.147
|+0.887
|25
|6
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:30.240
|+0.980
|27
|7
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:30.288
|+1.028
|27
|8
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:30.338
|+1.078
|28
|9
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:30.743
|+1.483
|29
|10
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:30.850
|+1.590
|28
|11
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:30.966
|+1.706
|28
|12
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:31.035
|+1.775
|28
|13
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:31.339
|+2.079
|32
|14
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:31.373
|+2.113
|27
|15
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:31.684
|+2.424
|33
|16
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:31.684
|+2.424
|27
|17
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:31.697
|+2.437
|30
|18
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:32.150
|+2.890
|22
|19
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:32.241
|+2.981
|23
|20
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:32.957
|+3.697
|25
|21
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:33.019
|+3.759
|25
|22
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:33.130
|+3.870
|26
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