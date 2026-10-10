Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Max Verstappen continúa imparable en el Gran Premio de Singapur. Tras imponerse en la carrera sprint bajo la lluvia, el neerlandés de Red Bull se adjudicó la pole position para la carrera del domingo con un registro de 1:31.373.
El neerlandés de Red Bull firmó una vuelta magistral en el Marina Bay Circuit, obteniendo así la primera pole position del tetracampeón en este circuito, teniendo que el primer lugar que obtuvo ayer en la clasificación de la Sprint no se tiene en cuenta.
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La Q1, de 18 minutos, comenzó con los McLaren de Norris y Piastri colocándose al frente con 1:33.241 y 1:33.270 respectivamente, antes de que Verstappen tomara el liderato con 1:33.241. Hamilton se situó primero con 1:33.311, mientras que Leclerc se colocó segundo.
La sesión se vio brevemente interrumpida cuando Isack Hadjar se salió largo en la curva 8 y reportó que su motor se apagó, quedando fuera de la clasificación. Esteban Ocon (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) también tuvieron sustos al casi impactar contra el muro, aunque pudieron continuar. Los eliminados en esta primera ronda fueron Fernando Alonso (Aston Martin), Albon, Stroll, Pérez, Bottas y Hadjar.
En la Q2, Hamilton volvió a ser el más rápido con 1:31.529, mejorando exactamente 900 milésimas respecto a su tiempo anterior. Norris se colocó segundo con 1:31.895, a 129 milésimas del británico, mientras que Verstappen se situó segundo provisionalmente a 110 milésimas de Hamilton.
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Leclerc fue cuarto a 653 milésimas, y Hülkenberg se colocó décimo a 1.197 segundos. Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimosexto tras tocar el muro de la curva 17, mientras que su compañero Pierre Gasly fue octavo. Los eliminados en esta ronda fueron Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto y Colapinto.
La Q3, de 13 minutos, fue un duelo de precisión. Hamilton se colocó primero con 1:31.766, antes de que Russell se situara segundo a 158 milésimas. Antonelli tomó brevemente el liderato con 1:32.165, pero Verstappen respondió con una vuelta de 1:31.373 que le aseguró la pole.
Leclerc se colocó segundo a 54 milésimas, mientras que Hamilton completó el top tres a 123 milésimas. Antonelli fue cuarto a 189 milésimas, seguido de Norris, quinto a 339 milésimas, y Russell, sexto a 374 milésimas, aunque el británico partirá desde el fondo por su penalización. Piastri fue séptimo, Gasly octavo, Lawson noveno y Lindblad décimo.
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George Russell (Mercedes) partirá desde el fondo de la parrilla debido a múltiples cambios en su unidad de potencia. Entretanto Isack Hadjar (Red Bull) no pudo marcar tiempo tras sufrir un problema en su auto. El francés, que ya se retiró en la sprint, tendrá que remontar desde la última fila en una pista donde los adelantamientos son extremadamente difíciles.
Max Verstappen tiene un gran reto mañana y es luchar por su primera victoria en este escenario. El neerlandés terminó segundo en las ediciones 2018, 2024 y 2025.
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Mañana a las 20:00 hora local iniciará la carrera del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:31.373
|—
|Q3
|2
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:31.427
|+0.054
|Q3
|3
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:31.496
|+0.123
|Q3
|4
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:31.562
|+0.189
|Q3
|5
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:31.712
|+0.339
|Q3
|6
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:31.747
|+0.374
|Q3
|7
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:31.860
|+0.487
|Q3
|8
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:32.225
|+0.852
|Q3
|9
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:32.369
|+0.996
|Q3
|10
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:32.781
|+1.408
|Q3
|11
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:32.784
|—
|Q2
|12
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:32.908
|—
|Q2
|13
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:33.323
|—
|Q2
|14
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:33.526
|—
|Q2
|15
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:33.658
|—
|Q2
|16
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:33.787
|—
|Q2
|17
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:34.223
|—
|Q1
|18
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:34.289
|—
|Q1
|19
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:34.946
|—
|Q1
|20
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:35.123
|—
|Q1
|21
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:35.984
|—
|Q1
|22
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|—
|—
|Q1