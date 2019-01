Home >> Noticias

Benito Guerra se proclama en casa 'campeón de campeones'

Así fue la presentación de los pilotos de Race of Champions México 2019



Estoy muy emocionado, éste es uno de los momentos cumbres de mi carrera. Después de salir campeón del WRC (en la categoría PWRC), en 2012, esta victoria es una experiencia inolvidable. Aún no digiero lo que todo esto significa, pero estoy muy agradecido por todo el apoyo que me dieron durante el evento

El competir contra pilotos como Vettel, cuatro veces campeón del mundo en la F1 y que admiro mucho, es asombroso. Cuando te lo ponen enfrente, ante miles de personas viéndote en el Foro Sol, cuando se supone que como piloto de pista tendría alguna ventaja, y teniendo de acompañante a Carlos Slim, uno de los pilares de mi carrera deportiva, la presión era mucha. Así que cuando gané, fue una sensación única. Ese inicio provocó que nos creciéramos

El sábado no había tenido un buen día, pero hoy sabía que podía ser diferente. Al pasar carrera a carrera me fui sintiendo más cómodo con los diferentes autos. Creo que superar a Helio me dio la confianza para las siguientes rondas. El enfrentar en la final a un mexicano ante una afición mexicana, no es fácil. Benito lo hizo muy bien, caí ante el mejor

En su casa y ante los suyos. Así se llevó Benito Guerra el triunfo en el Race of Champions (ROC) México 2019 y se convirtió en el primer mexicano que se corona en el evento que reúne a campeones mundiales de diferentes categorías.El piloto del WRC superó en la final al francés Löic Duval, en la pista del Foro Sol, en tan sólo dos hits disputados con un Rallycross Supercar y un Vuhl ROC edición 5. Benito ahora se encuentra como vencedor a lado de nombres como Sebastian Vettel, David Coulthard, Sebastien Loeb, Carlos Sainz, entre otros.", compartió un emocionado Guerra.Benito inició su camino ubicado dentro del grupo C, con un triunfo sobre Vettel. Posteriormente cayó ante el también alemán Mick Schumacher, pero consiguió su pase a los cuartos de final al ganar su duelo entre mexicanos ante Daniel Suárez.", recordó el mexicano.En los cuartos de final, se cruzó con el francés Pierre Gasly. Su conducción eficiente para recortar las curvas salió a flote para vencer al campeón de la Fórmula 2 y nuevo piloto de Red Bull en la F1.Con la afición dividida, se enfrentó a Esteban Gutiérrez en una semifinal azteca. De nueva cuenta volvió a sorprender por su buen desempeño sobre una superficie que no es la que predomina en su serial.Duval labró su camino a la final al comenzar desde las rondas preliminares, en donde se impuso al brasileño Helio Castroneves, tres veces ganador de la Indy 500. Después superó la fase de grupos con dos victorias ante el sueco Johan Kristoffersson y el brasileño Luca di Grassi, y una derrota contra el estadounidense Josef Newgarden.En cuartos de final, el tres veces ganador de las 24 horas de Le Mans pasó por encima del danés Tom Kristensen. Llegó al duelo por el título al imponer su conducción contra el mexicano Patricio O’Ward.", reconoció Duval.Guerra retomará las competencias oficiales en el Rally de México, del WRC, lleno de confianza después de salir campeón en el ROC México 2019. El Autódromo Hermanos Rodríguez no festejaba un triunfo tricolor en un evento de renombre desde 2016, cuando Ricardo González, se llevó las 6 Horas de México, en la categoría LMP2, de la WEC.