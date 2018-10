Home >> Noticias

Räikkönen gana y se aplaza la definición del título a México - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Posiciones Finales del Gran Premio de Estados Unidos 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.18.643 25 2. Max Verstappen Red Bull + 1.2 18 3. Lewis Hamilton Mercedes + 2.3 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 18.2 12 5. Valtteri Bottas Mercedes + 24.7 10 6. Nico Hülkenberg Renault + 87.2 8 7. Carlos Sainz Renault + 94.9 6 8. Sergio Pérez Force India + 101.8 4 9. Brendon Hartley Toro Rosso + 1 Vuelta 2 10. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 12. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 13. Sergey Sirotkin Williams + 1 Vuelta 14. Lance Stroll Williams + 2 Vueltas No finalizaron - Charles Leclerc Sauber - - Daniel Ricciardo Red Bull - - Romain Grosjean Haas - - Fernando Alonso McLaren - Descalificados - Esteban Ocon * Force India - - Kevin Magnussen ** Haas -

En una de las carreras más emocionantes de la temporada 2018, Kimi Räikkönen volvió a la victoria después de 5 años (Australia 2013, equivalente a 131 Grandes Premios) y llevará la definición del título a México.El finlandés superó a Lewis Hamilton en la salida y luego con una movida estratégica de Ferrari (que esta vez sí funcionó) mantuvo el liderato hasta las vueltas finales, no sin antes aguantar la presión del británico y de Max Verstappen, que finalizó segundo después de partir decimoctavo. Los tres cruzaron la meta separados por menos de 2.5 segundos.La locura de las vueltas iniciales nos dejó ver a un Verstappen espectacular que inició una frenética remontada desde la salida y en un par de vueltas ponerse en posiciones de puntos. Mientras tanto Fernando Alonso se tocaba con Stroll y debía abandonar, así como Grosjean y Carlos Sainz se iba más allá de los límites de la pista para superar a un Force India y era penalizado con 5 segundos.Quien tuvo una carrera movida fue Sebastian Vettel. Partiendo desde el 5to lugar el alemán estuvo tranquilo hasta que un toque con Daniel Ricciardo que lo hizo perder el control de su auto y de paso varias posiciones. Desde el P14 Sebastian, que no ha podido librar positivamente ninguno de sus últimos lances de carrera, atacó para volverse a meter en zona de puntos, mientras que Ricciardo abandonaba por un problema hidráulico. Una segunda mitad de temporada negra está teniendo el australiano.En las vueltas finales de la carrera y aprovechando una mejor gestión de sus neumáticos Vettel pudo superar a Bottas (al igual que Hamilton sufrió con la degradación del neumático blando) para quedarse con la 4ta posición y perder la menor cantidad de puntos posibles con el piloto de Mercedes. Ahora la desventaja es de 70 unidades.Los mejores del resto fueron los Renault de Nico Hülkenberg y Carlos Sainz (con penalización incluida) que consolidaron la posición del equipo en el cuarto lugar en el campeonato de constructores. Ocon, Magnussen y Pérez completaron las 10 primeras posiciones.Brendon Hartley, Marcus Ericsson con el Sauber, Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly y los habituales del fondo de la parrilla los Williams de Sirotkin y Stroll completaron el grupo de pilotos que terminaron la carrera. Abandonaron Leclerc, que había tenido una buena clasificación, Ricciardo, Alonso y Grosjean.Al final de la carrera los comisarios descalificaron a Esteban Ocon y Kevin Magnussen. En el caso del francés de Force India fue por exceder el flujo de combustible durante la primera vuelta, mientras que el danés de Haas consumió más de 105 kg de combustible durante toda la carrera. Con los resultados de este GP de Estados Unidos, el líder del campeonato de pilotos, Lewis Hamilton, llega a 346 puntos. Segundo Sebastian Vettel (276), tercero Kimi Räikkönen (221), cuarto Valtteri Bottas (217), quinto Max Verstappen (191), sexto Daniel Ricciardo (146), séptimo Nico Hülkenberg (61), octavo Sergio Pérez (57), noveno Kevin Magnussen (53) y décimo Fernando Alonso (50).En el campeonato de constructores, Mercedes adelante con 563 puntos, segundo Ferrari (497), tercero Red Bull (337), cuarto Renault (106), quinto Haas (84), sexto McLaren (58), séptimo Racing Point Force India (47), octavo Toro Rosso (32), noveno Alfa Romeo Sauber (28) y décimo Williams (7).La decimonovena válida del campeonato mundial de Fórmula 1 se celebrará el próximo fin de semana, del 26 al 28 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del GP de México.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Estados Unidos:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verde para el Gran Premio de Estados Unidos. Largada limpia y Räikkönen supera a Hamilton por el P1. Se tocaron Vettel y Ricciardo, pierde muchas posiciones el alemán.Verstappen viene remontando con fuerza ya está P9. Räikkönen con vuelta rápida se aleja de Hamilton y Vettel empieza a recuperar terreno P13.Sigue la fuerte presión de Sebastian. Necesita ascender para mantener viva la lucha por el campeonato.Räikkönen abre el gap con Hamilton a 2.2 lo sigue Bottas a 3.9s. Inicio de carrera muy intenso, duelos en diferentes sectores de la pista.Hamilton aprieta y empieza a descontar sobre Räikkönen. El finlandés es el único de los 10 primeros con ultrablandos. Verstappen ya es P7 y Vettel entra en zona de puntos, P10.Drive-through para Lance Stroll por causar colisión.Vettel pasa a Ocon. Es P8 el piloto de Ferrari.Räikkönen a 2s de Hamilton. Es buena esta vuelta de Kimi. Se acerca el británico.V9/56: Problemas para Daniel Ricciardo. Deja el auto detenido en la curva 11. Frustración del australiano de Red Bull.Virtual Safety Car. Los pilotos deben reducir la velocidad en 40%.Hamilton se acerca a Räikkönen aprovechando el Virtual Safety Car.Hamilton entra a pits. Realiza cambio de neumáticos y sale con blandos hasta el final de la carrera. Finaliza el Virtual Safety Car.Hamilton con todo aprovechando sus neumáticos blandos nuevos. Se acerca a Bottas por el P2.Bottas le cede el paso a Hamilton. Lewis es P2 ahora. Vettel está en el P5.Räikkönen pierde tiempo respecto a Hamilton. El finlandés en la fase final de los ultrablandos. Lewis con blandos casi nuevos.Vettel a 6.7 de Hamilton en el P5.Hamilton a 1.8s de Räikkönen por el P1. Es cuestión de un par de vueltas para que Lewis tome el liderato.Hamilton se conecta a Räikkönen. Gap de 0.4s.Toma algo de riesgo Hamilton en la curva 1, pero espera en las siguientes. Kimi aguantando.Penalización de 5s para Carlos Sainz por ganar ventaja al salirse de la pista. Presiona Lewis en la curva 15 y 16..Aguanta lo que más puede Räikkönen con neumáticos bastante desgastados.Räikkönen en pits. Sale con blandos el finlandésVerstappen en pits.Bottas en boxes. Sale en el P5.Buen adelantamiento de Esteban Ocon a Pierre Gasly. Duelo de franceses. El de Force India sube al P14.Ante el ritmo de Räikkönen con neumáticos nuevos, Vettel deja pasar al finlandés. 'Iceman' es P2.Vettel en boxes. Súperblandos por blandos. Salen en el P5.Hamilton y Räikkönen en un ritmo similar de 1:39 medios. Sin embargo el gap es de 17s. ¿Irá Hamilton a otra detención?Los pilotos de Renault, Nico Hülkenberg y Carlos Sainz en el P7 y P8.La diferencia entre Hamilton P1 y Vettel P5 es de 41.8s y bajando progresivamente.El neumático trasero derecho en el auto de Hamilton con un bastante graining.Hamilton P1 a 16.3 de Räikkönen P2 y 39.2 de Vettel P5.Verstappen marcha en el P3. Muy buena recuperación del piloto de Red Bull. Inició P18.La diferencia entre Hamilton P1 y Räikkönen P2 es de 12.1s. El finlandés es 2s más rápido por vuelta.Gap entre Hamilton y Räikkönen ahora de 10.6s. Sigue cayendo la diferencia. Vettel a 9.2 de Lewis.Todos a la expectativa si Hamilton entra o no..Vettel marcando un ritmo constante para intentar recuperar. Es P5Hamilton en pits. Cambia blandos por blandos. Räikkönen es líder provisional.El gap entre Räikkönen y Hamilton es de 12s.Hamilton comienza a marcar un fuerte ritmo para recuperar posiciones. Está en el P3. Tiene a Verstappen a 6.7s y a Räikkönen a 8.8s.Pérez a 1s de Magnussen por el P9.Hamilton a 5.5s de Verstappen. Max defenderá con todo su P2.Pérez sigue detrás de Magnussen en el P10. Está a 1.5s.Hamilton a 3s de Verstappen. Max se acerca a Kimi a 1.9s.Vettel se sigue acercando a Bottas. Está a 1.3s.Hamilton cada vez más cerca del grupo de Räikkönen y Verstappen.Muy interesante se pone la punta de la carrera con Räikkönen, Verstappen y Hamilton en 2.5s.Magnussen ataca a Ocon por el P8. Duelo Force India - Haas.Räikkönen a 1.3s de Verstappen y 2.4s de Hamilton. No se mueven las diferencias.Hamilton a 0.9s de Verstappen.Vettel a 1.1s de Bottas, buscando el P4 del finlandés.Räikkönen P1 sobre Verstappen a 1.1s. ¿Podrá ganar Kimi? No lo hace desde el GP de Australia de 2013. ¡Mucho tiempo!Räikkönen logra sostener el 1.1s de ventaja sobre Verstappen. Hamilton a 0.9s de Max. No es fácil pasar aquí.Hamilton atacando a Verstappen con todo. Max no se deja. Al final Lewis tomando riesgos, pero se defiende muy bien el finlandés.Vettel está sobre Bottas y lo pasa al final de la recta posterior. Sebastian es P4.Última vuelta: Se alista Kimi Räikkönen para volver a lo más alto del podio. ¡Han pasado 113 carreras desde entonces!Kimi Räikkönen (Ferrari) logró la victoria en el GP de Estados Unidos. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Sebastian Vettel (Ferrari), 5º Valtteri Bottas (Mercedes), 6º Nico Hülkenberg (Renault), 7º Carlos Sainz (Renault), 8º Esteban Ocon (Force India), 9º Kevin Magnussen (Haas), 10º Sergio Pérez (Force India).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:37.392 en el giro 40.*. Descalificado por exceder el flujo de combustible durante la vuelta 1**. Descalificado por consumir más de 105kg de combustible durante la carrera