Publicidad

Home >> Noticias

Lánguida victoria de Lewis Hamilton en Sochi - Reporte Carrera - GP de Rusia

Posiciones Finales del Gran Premio de Rusia 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:27.25.181 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 2.5 18 3. Sebastian Vettel Ferrari + 7.4 15 4. Kimi Räikkönen Ferrari + 16.5 12 5. Max Verstappen Red Bull + 31.0 10 6. Daniel Ricciardo Red Bull + 80.4 8 7. Charles Leclerc Sauber + 98.3 6 8. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 4 9. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 2 10. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 12. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 13. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 14. Fernando Alonso McLaren + 1 Vuelta 15. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 16. Stoffel Vandoorne McLaren + 2 Vueltas 17. Carlos Sainz Renault + 2 Vueltas 18. Sergey Sirotkin Williams + 2 Vueltas No finalizaron - Pierre Gasly Toro Rosso - - Brendon Hartley Toro Rosso -

El piloto británico Lewis Hamilton logró esta tarde su octavo triunfo de la temporada y extendió a 50 puntos la diferencia sobre su archirrival por el título, el alemán Sebastian Vettel. Sin embargo, una orden de equipo jugó a su favor y afectó las aspiraciones de Valtteri Bottas. El finlandés fue segundo. El ánimo en Mercedes a pesar del gran resultado no es el mejor.Es claro que la primera opción para llevarse el campeonato es para Lewis Hamilton, así que la prioridad de la escudería Mercedes es asegurar el quinto título del británico lo antes posible, sin correr riesgos. Por esa razón tomó decisiones claves, que aunque son molestas y penosas en el instante, tienen sus réditos para lograr el gran objetivo.Bottas inició desde la pole position y vuelta a vuelta fue consolidando su liderato. Tras su única detención (vuelta 13) en para cambiar neumáticos ultrablandos por blandos, se mantuvo por delante de Lewis Hamilton, pero en la vuelta 25 el equipo le ordenó al finlandés dejar pasar a su compañero británico.De esta forma se consolidó el 1-2 de Mercedes en Sochi, siendo para la escudería un resultado perfecto, pero lógicamente con el descontento de Valtteri Bottas, aunque él sabe perfectamente el rol que juega en el equipo y para qué fue contratado. Sin duda se le pasará pronto la desazón.Sebastian Vettel finalizó tercero, en la misma posición en la que inició. El alemán intentó superar a Hamilton en la partida, pero el británico se defendió. Luego el de Mercedes entró a pits y Sebastian alcanzó a salir por delante de él en la vuelta 16, pero un giro más adelante Lewis recuperó el puesto en una maniobra agresiva en la curva dos, luego que en la cuatro Vettel se defendiera de forma tajante por el lado interno. En la cuarta posición quedó Kimi Räikkönen.Gran recuperación de los pilotos de la escudería Red Bull. Max Verstappen comenzó decimonoveno y terminó quinto, realizando una serie de adelantamientos magistrales, tanto así que en tan solo seis vueltas ascendió trece puesto. Hizo durar al máximo el compuesto blando en el primer stint de carrera y hasta la vuelta 44 cambió a ultrablandos. Max fue elegido el 'piloto del día' gracias a una gran actuación, precisamente en el día de su cumpleaños. A casi 50 segundos terminó sexto su compañero Daniel Ricciardo, quien comenzó decimoctavo.Brillante carrera del monegasco Charles Leclerc con el Alfa Romeo Sauber C37. Manejo sólido del próximo piloto de Ferrari en 2019, consiguiendo nuevamente una cosecha de puntos importante para el equipo con el séptimo lugar. Tras él quedó el danés Kevin Magnussen de Haas, quien resistió la presión de los pilotos de Force India, Esteban Ocon y Sergio Pérez. De hecho, ambos pilotos intercalaron posiciones para intentar adelantar al duro nórdico, pero no lo consiguieron. Así se cerró el top 10 en Sochi.Fuera de los puntos terminaron Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Marcus Ericsson, Fernando Alonso, Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz, y Sergey Sirotkin. Entretanto por problemas de frenos, los únicos que no terminaron fueron los pilotos de Toro Rosso, Pierre Gasly y Brendon Hartley.Con los resultados de este GP de Rusia, el líder del campeonato de pilotos, Lewis Hamilton, llega a 306 puntos. Segundo Sebastian Vettel (256), tercero Valtteri Bottas (189), cuarto Kimi Räikkönen (186), quinto Max Verstappen (158), sexto Daniel Ricciardo (134), séptimo Kevin Magnussen (49), octavo Nico Hülkenberg (53), noveno Fernando Alonso (50) y décimo Sergio Pérez (47).En el campeonato de constructores, Mercedes adelante con 495 puntos, segundo Ferrari (442), tercero Red Bull (292), cuarto Renault (91), quinto Haas (80), sexto McLaren (58), séptimo Racing Point Force India (35), octavo Toro Rosso (30), noveno Alfa Romeo Sauber (27) y décimo Williams (7).La decimoséptima válida del campeonato mundial de Fórmula 1 se celebrará el próximo fin de semana, del 5 al 7 de septiembre en el Circuito de Suzuka, sede del GP de Japón.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Rusia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia el GP de Rusia! Bottas mantiene el P1. Vettel ataca. Hamilton casi se sale en la curva 3, pero contiene a Sebastian. Partida limpia. Leclerc sube a P6. Trompo de Gasly.Verstappen asciende del P19 al P13. Leclerc realiza un adelantamiento espectacular por el lado externo, superando a Magnussen. El monegasco es P5. Estará en Ferrari en 2019.Impresionante la recuperación de Verstappen. Hoy en su cumpleaños 21 ya está en el P9, ganando 10 lugares en dos vueltas.V4/53: Bottas sólido en el P1. Hamilton a 1.4s de Vettel. Sebastian hace todo lo posible para acercarse. El top 4 con ultrablandos. Del P5 al P8 con hiperblandos. Verstappen P9 con blandos. Muy interesante la carrera.Verstappen sube al P7 tras superar a los Force India de Pérez y Ocon. Fuerte Max con los blandos. Ricciardo está en el P12. El australiano inició P18.Los Toro Rosso de Gasly y Hartley, fuera de carrera. Alonso en pits. El español en última posición. Verstappen es P6 tras adelantar a Magnussen.Bottas marca la vuelta más rápida. Está a 1.3s de Hamilton. Ya son 2.3s los que separan a Lewis de Sebastian Vettel.Verstappen pasa a Leclerc y es P5. Max está a 20s de Bottas.Los Force India de Ocon y Pérez presionando a Magnussen por el P7.Magnussen en pits. Es el primero en cambiar hiperblandos con blandos. Vettel se acerca a Hamilton. El gap cae a 1.8s.Leclerc y Ocon en pits.Vettel se sigue acercando a Hamilton. Está a 1.5s. Hamilton hace lo propio con Bottas a 1.3s.Bottas y Pérez en pits. Cambia ultrablandos por blandos. Hamilton es el líder provisional. Bottas salen en el P5 por detrás de Verstappen.Vettel en pits. Ultrablandos por blandos. Entretanto Hamilton marca su mejor vuelta.Hamilton en pits. Räikkönen lidera provisionalmente. Vettel sale por delante de Lewis. Sebastian queda en medio de los Mercedes. El británico molesto con su equipo diciendo: ¿cómo puede pasar esto?Hamilton endemoniado contra Vettel. Vettel cierra la puerta en la curva 2, pero luego lo pasa en la 4. Lewis tiene más auto que Sebastian, nada que hacer para el de Ferrari.Hamilton se aleja de Vettel. Se aleja a 1.8s. No hizo falta ver el rostro de Lewis para ver la furia que tenía cuando pasó a Sebastian.Bajo investigación Vettel por moverse más de una vez para defender su posición con Hamilton.Räikkönen en pits. Verstappen es el líder provisional. Bottas en el P2 se va acercando con blandos nuevos.Pérez le pide al equipo si puede pasar a Ocon para tener un mejor ritmo. El equipo le pide esperar.Hamilton se acerca a Bottas. Está a 1.1s.No hay acción en contra de Vettel por la maniobra con Hamilton.Vettel se acerca a Hamilton a 1.4s. Lewis a 0.9s de Bottas.Sainz de Renault se queja por una maniobra de Grosjean que lo sacó de la pista.Verstappen sigue P1 y marca su mejor tiempo de vuelta. Se acerca su detención. Bottas dejó pasar a Hamilton ante la presión de Vettel. Valtteri, el auténtico número 2 de Mercedes.Force India le dio tres vueltas para que Ocon pudiera pasar a Magnussen. No pudo hacerlo el francés. El equipo ordena que pase Pérez para intentar superar al Haas. Veremos si las quejas del mexicano representan una posición en pista.Verstappen sigue liderando la carrera y marcando sus mejores tiempos.Mercedes le justifica a Bottas la decisión de dejar pasar a Hamilton. Ampollas en los neumáticos...Max sigue sólido en el P1. Tiene un gap de 2.2s sobre Hamilton. Se acerca su detención en pits. Estira el stint para atacar en la parte final de la carrera con ultrablandos seguramenteBottas a 1.9s de Hamilton. Lo escuda a la perfección.Verstappen hace rendir de forma increíble sus neumáticos. El compuesto blando a esta altura rinde igual como si fuera nuevo.Vettel marca la vuelta más rápida.Force India presiona a Pérez diciéndole que si no entra en DRS y pasa a Magnussen, debe retornarle la posición a Ocon. Está a 1s el mexicano del danés de Haas.Räikkönen registra la vuelta más rápida. Está a 6.3s Vettel en el P5.Tremendo ritmo el de Verstappen. En cada vuelta mejora su registro personal. Son vueltas de clasificación, una tras otra.Force India actúa como una 'casa de cobro'. Le dice a Pérez: "Última vuelta, si no tienes DRS, devuelves la posición'.Pérez le retorna la posición a Ocon. Magnussen no fue presa fácil para ninguno de los dos Force India. Lo demeritaron.Hamilton con la vuelta más rápida. Está a 1.9s de Verstappen. Impresionante el ritmo de Max con neumáticos usados desde el inicio de la carrera.Vettel vuelta más rápida. Está a 2s de Bottas en el P4.Ricciardo en pits. El australiano sale en el P6 con ultrablandos.Verstappen pasa la frontera para elegir entre ultrablandos o hiperblandos para el final de la carrera. El hiper es muy rápido pero su degradación es altísima.Hamilton presiona a Verstappen por el P1. Algo arriesgado el británico con Max.Vettel conectado a Bottas. Está a 0.9s.Verstappen en pits. Red Bull no se arriesga a colocar el hiperblando. Sale con ultrablandos en el P5.Hamilton con la vuelta más rápida. Lo hace con blandos de 31 vueltas. Verstappen a 0.1s con ultrablandos.Vettel a 1.6s de Bottas.Gran carrera de Charles Leclerc. Está en el P7 con el modesto Sauber. Es el 'mejor del resto'.Vettel se acerca a Bottas. Está a 1.2s el alemán por el P2.Toto Wolff, angustiado. ¿Estará avergonzado con Valtteri Bottas?Bottas marca la vuelta más rápida. Se aleja a 4s de Vettel.Tráfico para los líderes, los pilotos de Mercedes.Bottas: "¿Cómo terminaremos la carrera?". Ingeniero: "Tal cual como está. Luego hablamos"... Un poco iluso el piloto finlandés...Última vuelta: Hamilton va rumbo a su octavo triunfo de la temporada.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Rusia. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Sebastian Vettel (Ferrari), 4º Kimi Räikkönen (Ferrari), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Daniel Ricciardo (Red Bull), 7º Charles Leclerc (Sauber), 8º Kevin Magnussen (Haas), 9º Esteban Ocon (Force India), 10º Sergio Pérez (Force India).Valtteri Bottas registró la vuelta más rápida con 1:35.861 en el giro 50.