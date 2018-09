Publicidad

Hamilton ganó en Marina Bay y extendió su liderato - Reporte Carrera - GP de Singapur

Posiciones Finales del Gran Premio de Singapur 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:51.11.611 25 2. Max Verstappen Red Bull + 8.9 18 3. Sebastian Vettel Ferrari + 39.9 15 4. Valtteri Bottas Mercedes + 51.9 12 5. Kimi Räikkönen Ferrari + 53.0 10 6. Daniel Ricciardo Red Bull + 53.9 8 7. Fernando Alonso McLaren + 103.0 6 8. Carlos Sainz Renault + 1 Vuelta 4 9. Charles Leclerc Sauber + 1 Vuelta 2 10. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 12. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 13. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 14. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 15. Romain Grosjean (*) Haas + 1 Vuelta 16. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 17. Brendon Hartley Toro Rosso + 1 Vuelta 18. Kevin Magnussen Haas + 2 Vueltas 19. Sergey Sirotkin Williams + 2 Vueltas No finalizó - Esteban Ocon Force India -

Noche perfecta para Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes logró su séptima victoria de la temporada y de paso fortaleció la ventaja sobre su máximo rival por el título, el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, quien finalizó esta carrera en el tercer lugar. Ahora los separan 40 puntos. El segundo lugar del podio fue para Max Verstappen de Red Bull.Fiel al estilo de Singapur, la partida fue emotiva, pero en esta ocasión no hubo toques entre los líderes en la curva 1. Lewis Hamilton inició desde la pole y lo hizo con autoridad. Entretanto Max Verstappen no tuvo la misma reacción y Sebastian Vettel se puso a la par en la primera curva, pero mantuvo al piloto de Ferrari atrás. Sin embargo el alemán no se resignó y ante la necesidad de ir a buscar a Hamilton, pasó a Verstappen antes de llegar a la curva 7.Mientras todo esto sucedía, se produjo un incidente en la curva 4 que volvió a afectar a la escudería Force India. El francés Esteban Ocon quedó contra el muro, luego de tener un toque con su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez. Los comisarios no tomaron acciones y calificaron lo calificaron como 'incidente de carrera'. Esto generó el ingreso del Safety Car.Una vez reanudada la carrera en la vuelta 5, se formó una especie de 'tren' entre los seis primeros pilotos que no superaba los cinco segundos. Todos ellos tenían un claro objetivo y era el de preservar el compuesto hiperblando de Pirelli, para buscar una sola detención y de paso lograr un segundo stint de carrera corto con un compuesto fresco.Desde la vuelta 13, Lewis Hamilton apretó el ritmo y fue abriendo una distancia de aproximadamente 3 segundos sobre Sebastian Vettel. Ante esto, Ferrari en la vuelta 15 llama a pits al piloto alemán, pero le coloca el compuesto ultrablando. Entretanto Lewis Hamilton entra una vuelta después y Mercedes le coloca el blando. Desde allí todo fue en detrimento para Vettel, ya que podía tener un compuesto rápido, pero su duración no era apta para la temprana fase en la que se encontraba la carrera. Para colmo de males del piloto alemán, dos vueltas después Max Verstappen entró a pits y salió por delante de él.Desde allí la carrera se convirtió en un trámite, ya que no hubo maniobras de adelantamiento por parte de ningún piloto del top 8. De hecho, fue tedioso el desarrollo de la carrera hasta ese punto. Sin embargo, en las vueltas 37 y 38 el tráfico comenzó a complicar a los líderes, en especial a Lewis Hamilton, a quien no le cedieron fácilmente el paso. Tanto así que Max Verstappen estuvo cerca de intentar el adelantamiento, pero el británico de Mercedes lo controló.Una vez superado este impase, Lewis Hamilton volvió a aumentar el ritmo y tras 61 vueltas consiguió su séptima victoria de la temporada y la número 69 en su carrera deportiva. Tras él terminaron Max Verstappen y Sebastian Vettel para completar el podio.El finlandés Valtteri Bottas terminó en el cuarto puesto, pero no la tuvo nada fácil ante la presión de su compatriota Kimi Räikkönen y del australiano Daniel Ricciardo en las últimas quince vueltas.Por cuarta vez en la temporada, el piloto español Fernando Alonso logra la séptima posición, demostrando una evolución por parte de McLaren. El top 10 lo completaron Carlos Sainz, Charles Leclerc y Nico Hülkenberg.Fuera de los puntos terminaron Marcus Ericsson, Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly, Brendon Hartley, Kevin Magnussen y Sergey Sirotkin.Con los resultados de este GP de Singapur, el líder del campeonato de pilotos sigue siendo Lewis Hamilton con 281 puntos. Segundo Sebastian Vettel (241), tercero Kimi Räikkönen (174), cuarto Valtteri Bottas (171), quinto Max Verstappen (148), sexto Daniel Ricciardo (126), séptimo Nico Hülkenberg (53), octavo Fernando Alonso (50), noveno Kevin Magnussen (49) y décimo Sergio Pérez (46).En el campeonato de constructores, Mercedes adelante con 452 puntos, segundo Ferrari (415), tercero Red Bull (274), cuarto Renault (91), quinto Haas (76), sexto McLaren (58), séptimo Racing Point Force India (32), octavo Toro Rosso (30), noveno Alfa Romeo Sauber (21) y décimo Williams (7).La decimosexta válida del campeonato mundial de Fórmula 1 se celebrará del 28 al 30 de septiembre en el Circuito de Sochi, sede del GP de Rusia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Singapur:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Hamilton mantiene el primer lugar. Toque entre Pérez y Ocon. Queda fuera el piloto francés contra el muro. Vettel pasa a Verstappen y es P2. Safety Car.Bajo investigación el incidente entre Pérez y Ocon por colisión en la curva 3Continúan las labores de remoción y limpieza de la pista.Ocon: "Creo que todos vieron lo que sucedió. No comentaré. Veré las imágenes y lo discutiré con el equipo".Sale el Safety Car de la pista. Se reanuda la carrera. Hamilton saca una ligera ventaja sobre Vettel. Räikkönen presiona a Bottas por el P4.No hay acciones de los comisarios en contra de Pérez por el incidente con Ocon. Vettel a 1.1s de Hamilton. Sebastian no quiere dejar ir a Lewis. Verstappen se conecta a Sebastian.Los seis primeros pilotos están en tan solo 5.6s. Muy fuerte ritmo de Mercedes, Ferrari y Red Bull.Pérez marcha en el P7 a 8.4s de Hamilton. Tiene controlado a Grosjean en el P8 a 3.4s.Los pilotos del top 8 intentando preservar el compuesto hiperblando, el cual podría tener en teoría una duración de 12 a 15 vueltas. La estrategia de ellos es ir a una sola detenciónRicciardo se desconecta del top 6 de momento. Está a 2.6s de Räikkönen. Entre Lewis Hamilton P1 y Kimi Räikkönen P5 hay solo 5s.Los españoles Alonso y Sainz son los únicos del top 10 con el compuesto ultrablando, gracias a las dos posiciones que ganaron en la primera vuelta. Giran 2s más lentos por vuelta en comparación a los líderes.Ferrari saca a sus mecánicos, intentando persuadir a Mercedes como los alemanes lo hicieron en el pasado GP de Italia. Entretanto Hamilton aprieta el ritmo y se aleja a 2s de Vettel.Comienzan a caer algunas gotas de lluvia sobre el Marina Bay Circuit. Esto no estaba en los planes. Hamilton ahora a 2.7s de Vettel. A fondo Lewis con hiperblandos.Alonso presiona a Grosjean por el P8.Vettel en pits. Sale en el P7.Ahora Hamilton en pits. Lewis sale con blandos e irá seguramente hasta el final de la carrera. Vettel salió con ultrablandos.Vettel pasa a Pérez y es P5. Tiene a Hamilton en P4 a 5.3s.Verstappen en pits. Sale con blandos. Más problemas para Vettel. Max le gana la posición y es P5 provisional. Räikkönen es el líder de carrera.Räikkönen y Ricciardo en P1 y P2 aún no se detienen con los hiperblandos. Entretanto Vettel pierde diferencia con Hamilton y Verstappen. Se acerca Bottas.Räikkönen en el P1 a 2.5s de Ricciardo. Verstappen se acerca a Hamilton por el P3. Está a 4.2s y cayendo.Leclerc en el P10 presiona a Gasly por el P9, quien lleva aún hiperblandos.Hamilton, Verstappen y Vettel con el mismo ritmo. Los dos primeros con blandos, el alemán con ultrablandos.Räikkönen en pits. Sale en el P6. Su detención fue algo demorada por problemas con el neumático delantero derecho. Muy complicado Ferrari.Ricciardo es P1 con hiperblandos. Hamilton en el P2 se va acercando. Daniel pierde tiempo.Llueve en Singapur. Aún en la pista no se ve ningún efectoAtención porque la lluvia podría darle vuelta a esta carrera. Ricciardo se mantiene adelante con hiperblandos. Leclerc pasa a Gasly en una buena maniobra.Gasly en pits. Cambia hiperblandos por blandos.Ricciardo en pits. Cae al P6. Está a 24s de Hamilton. Sale con ultrablandos.Pérez complicado con Sirotkin en el P13. El mexicano tuvo problemas en su primera detención en la parte inicial de la carrera y perdió el P7 en el que se encontraba.Hülkenberg de Renault en el P15. Se acerca al grupo de Pérez y Sirotkin.Räikkönen se acerca a Bottas por el P4. Está a 2.9s. Entretanto Hamilton es líder a 5s de Verstappen y 3.3s de Vettel.Hamilton tiene la carrera controlada con el compuesto blando. Está a 4.9s de Verstappen. El holandés de Red Bull con el mismo neumático.Duelo entre Pérez y Sirotkin no termina bien. El mexicano extremadamente agresivo, impacta al ruso. Sale perjudicado Checo, cayendo al P19.Ricciardo marca la vuelta más rápida. Investigación para Pérez con contacto con Sirotkin. En la primera con Ocon salió indemne.Mucho tráfico para los líderes.Verstappen se acerca a Hamilton. Está a 1.5s del lideratoHamilton se complica con el tráfico, gracias a que Sirotkin los contiene a todos.Verstappen ataca a Hamilton, Lewis alcanzó a defenderse. Qué cerca estuvo Max de sorprender al de Mercedes.Hamilton acelera a fondo y logra sacarle una diferencia de 3.6s a Verstappen.Drive-through para Sergio Pérez por colisión con Sergey Sirotkin.Räikkönen se acerca a Bottas por el P4. Está a 1.9s.Carlos Sainz de Renault presiona a Marcus Ericsson por el P8. El sueco de Sauber no se ha detenido. Lleva 42 vueltas con el compuesto ultrablando.Ricciardo volando con el compuesto ultrablando. Se acerca a los brincos a Kimi Räikkönen. Está a 1.5 del finlandés.Penalización de 5s para Romain Grosjean por ignorar las banderas azules.Alonso marca la vuelta más rápida. El español está realizando una excelente carrera, rodando en el P7.Hamilton a 3.4s de Verstappen.Penalización de 5s para Sergey Sirotkin por forzar a Brendon Hartley a salirse de la pista.Räikkönen conectado a Bottas por P4. Gap de 0.9s.Ricciardo marca la vuelta más rápida y se acerca a Räikkönen por el P5.Hamilton tranquilo, mantiene una diferencia de 4.4s sobre Verstappen.Bottas tiene conectados a Räikkönen y Ricciardo. En peligro su P4.Räikkönen también en riesgo con Ricciardo. El australiano trae compuesto ultrablando, cinco vueltas más fresco.Ricciardo se desconecta de Räikkönen. Está ahora a 2.5s.Hamilton mejora su vuelta personal y se aleja a 5.6s de Verstappen.Räikkönen con DRS pero pero la recta no es lo suficientemente larga para acercarse a Bottas.Vandoorne, desparecido durante varias carreras, presiona a Ericsson por el P12.Alonso tranquilo en el P7. Aún no ha perdido vuelta con Hamilton.Bottas sigue resistiendo la presión de Räikkönen.Hamilton 7.8s sobre Verstappen y a 34.9s de Vettel.Räikkönen se acerca nuevamente a Bottas.Última vuelta: Ricciardo se conecta a Räikkönen y Kimi a Valtteri Bottas. En juego el P4.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Singapur. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Sebastian Vettel (Ferrari), 4º Valtteri Bottas (Mercedes), 5º Kimi Räikkönen (Ferrari), 6º Daniel Ricciardo (Red Bull), 7º Fernando Alonso (McLaren), 8º Carlos Sainz (Renault), 9º Charles Leclerc (Sauber), 10º Nico Hülkenberg (Renault).Kevin Magnussen registró la vuelta más rápida con 1:41.905 en el giro 50.*. Penalización de 5s por ignorar las banderas azules.