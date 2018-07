Publicidad

Posiciones Finales del Gran Premio de Alemania 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:32.29.845 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 4.5 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 6.7 15 4. Max Verstappen Red Bull + 7.6 12 5. Nico Hülkenberg Renault + 26.6 10 6. Romain Grosjean Haas + 28.8 8 7. Sergio Pérez Force India + 30.5 6 8. Esteban Ocon Force India + 31.7 4 9. Marcus Ericsson Sauber + 32.3 2 10. Brendon Hartley Toro Rosso + 34.1 1 Pilotos sin puntos: 11. Kevin Magnussen Haas + 34.9 12. Carlos Sainz (*) Renault + 43.0 13. Stoffel Vandoorne McLaren + 46.6 14. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 15. Charles Leclerc Sauber + 1 Vuelta 16. Fernando Alonso McLaren - No finalizaron: - Lance Stroll Williams - - Sebastian Vettel Ferrari - - Sergey Sirotkin Williams - - Daniel Ricciardo Red Bull -

Épico triunfo del piloto británico Lewis Hamilton en el Circuito de Hockenheim saliendo desde el decimocuarto lugar, tras una carrera dramática marcada por la lluvia que cayó en la parte final. El podio lo completaron los finlandeses Valtteri Bottas y Kimi Räikkönen. El alemán Sebastian Vettel cometió un error cuando marchaba en la primera posición y quedó fuera de carrera, perdiendo el liderato del campeonato de pilotos y Ferrari el de constructores.Desde el inicio de la carrera, la amenaza de lluvia era latente. Inició con un 60% de probabilidad, pero en algún momento se llegó a pensar que no sucedería debido al intenso sol sobre el Circuito de Hockenheim.La largada fue limpia, no se presentaron incidentes y desde allí Sebastian Vettel aprovechó la pole position para estar al frente de la competencia. Todo transcurría con total normalidad en los dos primeros tercios de carrera con el piloto de Ferrari liderando, siendo seguido por Kimi Räikkönen y Valtteri Bottas. Mientras eso pasaba, Lewis Hamilton iniciaba una fuerte recuperación desde el decimocuarto lugar. En la vuelta 14 ya estaba en el quinto puesto.En la vuelta 45 llegó el punto de giro de la carrera. Comenzó a llover. Unos minutos antes varios pilotos había realizado el cambio de neumáticos previendo estas condiciones, pero no resultó, ya que no caía con la suficiente fuerza y se convirtió en una mala decisión. Hamilton puso ultrablandos en el giro 43 y fue a tope, nada lo desconcentró de su objetivo.La catástrofe para Vettel llegó en la vuelta 52. Con el aumento de la lluvia, el alemán se descuidó en el Motodrom y perdió el control del auto. Fue ligero pero suficiente para convertirse en un error costoso, ya que quedó fuera de carrera cuando se encontraba primero y además porque perdió el liderato del campeonato de pilotos y Ferrari el de constructores.Esto generó el ingreso del Safety Car. Tras seis vueltas de neutralización se reanudó la carrera. Desde allí Lewis Hamilton apretó el ritmo y no creyó en nadie. De esta forma logró su cuarta victoria de la temporada, seguido por Valtteri Bottas logrando un nuevo doblete para Mercedes, y Kimi Räikkönen completando el podio.Tras ellos terminaron Max Verstappen (Red Bull), Nico Hülkenberg (Renault), Romain Grosjean (Haas), Sergio Pérez (Force India), Esteban Ocon (Force India), Marcus Ericsson (Sauber) y Brendon Hartley (Toro Rosso).Fuera de carrera quedaron: Fernando Alonso (McLaren), Lance Stroll (Williams), Sebastian Vettel (Ferrari), Sergey Sirotkin (Williams) y Daniel Ricciardo (Red Bull).Con los resultados de este GP de Alemania, ahora el líder del campeonato de pilotos es Lewis Hamilton con 188 puntos. Segundo Sebastian Vettel (171), tercero Kimi Räikkönen (131), cuarto Valtteri Bottas (122), quinto Daniel Ricciardo (106), sexto Max Verstappen (105), séptimo Nico Hülkenberg (52), octavo Fernando Alonso (40), noveno Kevin Magnussen (39) y décimo Sergio Pérez (30).En el campeonato de constructores, Mercedes se pone al comando con 310 puntos, segundo Ferrari (302), tercero Red Bull (211), cuarto Renault (80), quinto Force India (59), sexto Haas (59), séptimo McLaren (48), octavo Toro Rosso (20), noveno Alfa Romeo Sauber (18) y décimo Williams (4).La decimosegunda válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputará del 27 al 29 de julio con motivo del GP de Hungría en el Circuito de Hungaroring.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Alemania:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Inicia el GP de Alemania. Vettel protege la primera posición. Largada limpia. Hamilton cae al P15. Hamilton se recupera y sube al P12.Verstappen presiona a Räikkönen por el P3. Hülkenberg hace lo propio con Magnussen por el P5.Hamilton pasa a Alonso y toma el P11.Vettel se aleja de Bottas. Está a 2.4s. Hamilton entra en los puntos tras superar a Leclerc. Ricciardo en el P17, estancado un poco.Grosjean tiene la presión de Pérez, Sainz, Hamilton, Leclerc y Alonso.Hamilton P9. Supera a Sainz.Pérez pasa a Grosjean y es P7 el mexicano. Hamilton ya tiene en la mira al francés. El Haas de Romain no tiene el ritmo esperado.Vettel sólido se aleja de Bottas. Está a 3.5s.Hamilton toma el P7 de Pérez. Lewis sigue ascendiendo.Ricciardo inicia su ascenso. Lleva el compuesto medio y está en el P13. Sus neumáticos ya están en el rango de operación óptimo. Tendrá un largo stint.Hamilton pasa a Hülkenberg y es P6. El siguiente objetivo es Magnussen. Está a 1.7s.Grosjean resiste en el P9 a los ataques de Sainz.Ricciardo con todo sobre a Alonso por el P12.El gap entre Vettel y Bottas se mantiene en 3.5s. Hamilton pasa a Magnussen y es P5.Räikkönen en pits. Cambia ultrablandos por blandos.Alonso intenta pasar a Leclerc por el P11 en la horquilla, pero no logra tomar la curva correctamente. Ricciardo se acerca de nuevo al español.Räikkönen con la vuelta más rápida. En el P4 por delante de Hamilton, se aleja a 3.3s.V18/67: Ricciardo pasa a Alonso y es P12 el australiano de Red Bull.La diferencia entre Vettel P1 y Hamilton P5 es de 25.4s. Hülkenberg en pits. Cae al P16. Sale con medios nuevos.Ricciardo toma el P10 de Leclerc. Entra a los puntos el piloto australiano de Red Bull.Magnussen, Sainz y Leclerc en pits.Grosjean en boxes.Pérez en pits. Cae al P15 el mexicano.Interesante grupo de Sirotkin, Pérez, Sainz, Stroll y Leclerc por el P12. La detención de Pérez fue muy lenta. Problemas con el neumático delantero derecho.Vettel a 5s de Bottas. Lleva mejores tiempos el alemán de Ferrari.Vettel en pits. Sale en el P4 por delante de Hamilton. El gap entre ellos es de 2s. Bottas líder provisional, Verstappen P2 y Räikkönen P3.Bottas y Verstappen llevan ultrablandos desde el inicio de la carrera. Gap entre ellos es de 5.6s.Bottas en pits. El nuevo líder provisional es Verstappen. Valtteri cae al P5 atrás de Hamilton. Problemas para Daniel Ricciardo con la unidad de potencia. Queda fuera.Verstappen en pits. Sale en el P5 atrás de Bottas. Räikkönen nuevo líder de carrera.Duelo de vueltas rápidas entre Räikkönen y Bottas.Leclerc presiona a Sainz por el P11.Vettel y Hamilton giran en 1:18.0. Gap de 2.6s por el P2 y P3.Ahora Hamilton es más veloz que Vettel. Gap de 2.3s.Vettel aumenta el ritmo y sea aleja de 3.3s de Hamilton. Entretanto se acerca a 0.5s de Räikkönen.Retiro de Stoffel Vandoorne. Qué mal momento de McLaren.Räikkönen se aleja de Vettel a 1.4s.Vettel con tráfico. Le dice a Ferrari qué si están viendo la temperatura de los neumáticos.Vettel se acerca a Räikkönen. ¿Le darán la orden a Kimi para dejar pasar a Sebastian?Räikkönen deja pasar a Vettel antes de llegar a la horquilla.Cada vez más negras las nubes sobre el Circuito de Hockenheim. Se pronostica que la lluvia caiga en 10 minutos.Vettel a 2.4s de Räikkönen. Gira 0.8s más veloz Sebastian que Kimi.Bottas bloquea para no pegarle a Hamilton.Hamilton en pits. Sale con neumáticos ultrablandos.Incertidumbre por la lluvia.Comienza a llover en Hockenheim. Leclerc y Alonso sale con intermedios. Gasly con lluvia extrema. En una parte llueve y en otra totalmente seco.Verstappen en pits. Sale con intermedios.La lluvia aún no está en gran parte del circuito. Se desprende un deflector en el auto de Vettel.Hamilton fuerte con ultrablandos viene descontándole 1.8s por vuelta a Bottas.Leclerc y Verstappen en boxes. Cambian sus intermedios por ultrablandos.Hamilton en el P4 a 6s de Bottas. Entretanto Valtteri presiona a Räikkönen. Lo tiene a 0.5s.Mucho tráfico para los líderes. Atención. Pérez se sale de la pista. Todo es confusión. ¡La lluvia le da un toque especial a la carrera!.Räikkönen se sale de la pista por un bloqueo de Grosjean. Pierde Kimi el P2 con Bottas. Increíble. Colisión de Sebastian Vettel. Safety Car. El líder de carrera queda fuera. Todo es caos.Kimi Räikkönen es el nuevo líder de carrera. Hamilton es P2. Bottas entra a pits y coloca ultrablandos nuevos. ¡Qué carrera, qué campeonato! Vettel perdió el auto en el Motodrom por la lluvia, solo.Räikkönen en pits. Sale con ultrablandos nuevos y cae el P3. Lewis Hamilton es el nuevo líder de carrera y de paso del campeonato, hasta este punto.Cabeza gacha de Sebastian Vettel. Furioso. Se disculpa con el equipo. Dirección de carrera le permite a los autos que tienen vuelta perdida, recuperarla. Pueden pasar al Safety Car.Confusión entre Hamilton y el equipo. Iba a entrar a pits pero cancela su ingreso y se sale del pit lane. Hülkenberg, Grosjean y Magnussen en pits. Cambian intermedios por ultrablandos.Saldrá el Safety Car en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. Hamilton, Bottas, Räikkönen, Verstappen y Hülkenberg el top 5. Bottas presiona a Hamilton. Wow, estamos viendo otro Valtteri. Pone a sufrir a Lewis.Hamilton se aleja de Bottas a 2.3s. Räikkönen presiona a Valtteri por el P2.Hamilton volando. Hace todo lo posible para alejarse de Bottas y Räikkönen. Kimi no logra conectarse a Valtteri.Alonso se sale de la pista pero puede regresar. Está en el P14 el español.Mercedes le ordenó a Bottas mantener la posición. Valtteri demostró que podía atacar a Hamilton. No se lo permitieron. Sainz penalizado con 10s por superar con el Safety Car en marcha.Hamilton sigue volando. Gap de 3.8s sobre Bottas. Räikkönen nada que puede acercarse a Bottas.Pérez en el P6 a 3s de Hülkenberg.Verstappen se va acercando a Räikkönen. Gap de 1.3s y cayendo.Hamilton sigue marcando los mejores tiempos de vuelta.Hamilton a 4.1s de Bottas. Intenso duelo entre Pérez y Grosjean por el P6. Se pasan mutuamente. Al final el francés lo pasa al mexicano.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Alemania. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Nico Hülkenberg (Renault), 6º Romain Grosjean (Haas), 7º Sergio Pérez (Force India), 8º Esteban Ocon (Force India), 9º Marcus Ericsson (Sauber), 10º Brendon Hartley (Toro Rosso) .Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:15:545 en el giro 66.*. Penalización de 10 segundos por adelantar con el Safety Car activo.