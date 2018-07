Publicidad

Vettel ganó en territorio enemigo y consolidó su liderato - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

Posiciones Finales del Gran Premio de Gran Bretaña 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:27.29.784 25 2. Lewis Hamilton Mercedes + 2.2 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 3.6 15 4. Valtteri Bottas Mercedes + 8.8 12 5. Daniel Ricciardo Red Bull + 9.5 10 6. Nico Hülkenberg Renault + 28.2 8 7. Esteban Ocon Force India + 29.9 6 8. Fernando Alonso McLaren + 31.1 4 9. Kevin Magnussen Haas + 33.1 2 10. Sergio Pérez Force India + 34.7 1 Pilotos sin puntos: 11. Stoffel Vandoorne McLaren + 35.7 12. Lance Stroll Williams + 38.1 13. Pierre Gasly (*) Toro Rosso + 39.1 14. Sergey Sirotkin Williams + 48.1 15. Max Verstappen Red Bull - No finalizaron: - Romain Grosjean Haas - - Carlos Sainz Renault - - Marcus Ericsson Sauber - - Charles Leclerc Sauber - - Brendon Hartley Toro Rosso -

El piloto alemán Sebastian Vettel cortó una racha de cuatro victorias consecutivas de Lewis Hamilton en el GP de Gran Bretaña. En una emotiva y disputada carrera, el de Ferrari sacó rédito del difícil comienzo del piloto local, quien cayó hasta el antepenúltimo lugar en la primera vuelta, Tras una fuerte recuperación, terminó segundo. Kimi Räikkönen completó el podio en Silverstone.Se podría considerar esta carrera como la mejor hasta este punto de la temporada, debido a la alta carga de emociones que tuvo de principio a fin. En la largada, el favorito Lewis Hamilton no logró salir de forma perfecta y de inmediato perdió la posición con Sebastian Vettel y Valtteri Bottas. Para completar la mala fortuna, Kimi Räikkönen impactó su auto en la curva 3, situación que le generó un trompo y la caída hasta el decimoctavo lugar. Entretanto el finlandés de Ferrari recibió una penalización de 10 segundos por la maniobra.Ante este panorama, el actual campeón no tuvo otro remedio que iniciar nuevamente y emprender una fuerte recuperación. Mientras sucedía esto, Sebastian Vettel lideraba y era seguido de cerca por Valtteri Bottas. Ambos entraron en la vuelta 21 y 22 respectivamente para cambiar al compuesto blando. Räikkönen lo había hecho en el giro 14. Hamilton ingresó en la vuelta 26 y se reincorporó en el sexto lugar.Tras sus detenciones, las posiciones se mantuvieron, pero llegó el primer incidente de carrera que generó Safety Car, más exactamente en el giro 33. Un fuerte choque de Marcus Ericsson en la curva 1, luego de no poder controlar el auto al tener abierto el DRS. De inmediato los pilotos de Ferrari ingresaron a pits para cambiar a blandos nuevos y los de Mercedes no lo hicieron.Desde allí Bottas se convirtió en el líder de carrera, seguido por Vettel, Hamilton y Räikkönen. En la vuelta 38 se reanudó la carrera, pero un nuevo incidente entre Romain Grosjean y Carlos Sainz, generó el ingreso del Safety Car.En el giro 42 se reanudó la carrera, y de inmediato Sebastian Vettel comenzó la presión sobre Valtteri Bottas. El finlandés resistió hasta donde más pudo. En la vuelta 47, el alemán de Ferrari atacó y pasó al finlandés de Mercedes en la curva Brooklands y allí tomó el liderato. Así comenzó la debacle de Bottas y posteriormente perdió la posición con Hamilton y Räikkönen, para terminar en el cuarto lugar.Entre ellos se presentaron grandes duelos, demostrando que la Fórmula 1 tiene un excelente nivel de competitividad, deleitando a miles de aficionados en la pista y millones por TV.El quinto lugar quedó en manos de Daniel Ricciardo, seguido por Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Kevin Magnussen y Sergio Pérez, completando el top 10. El piloto mexicano se vio beneficiado por una penalización a Pierre Gasly, con quien disputaba precisamente el décimo lugar. El francés realizó una maniobra que dejó fuera de pista a 'Checo' y por esa razón recibió una penalización de cinco lugares, quedando en el decimotercer puesto.Fuera de los puntos quedaron Stoffel Vandoorne, Lance Stroll y Sergey Sirotkin, mientras que no finalizaron la carrera Max Verstappen (problema de frenos), Carlos Sainz y Romain Grosjean (colisión), Charles Leclerc (neumático suelto tras detención en pits) y Brendon Hartley (unidad de potencia).Con los resultados de este GP de Gran Bretaña, Sebastian Vettel sigue en el liderato del campeonato de pilotos con 171 puntos. Segundo Lewis Hamilton (163), tercero Kimi Räikkönen (116), cuarto Daniel Ricciardo (106), quinto Valtteri Bottas (104), sexto Max Verstappen (93), séptimo Nico Hülkenberg (34), octavo Fernando Alonso (40), noveno Kevin Magnussen (39) y décimo Carlos Sainz (28).En el campeonato de constructores, Ferrari sigue al comando con 287 puntos, segundo Mercedes (267), tercero Red Bull (199), cuarto Renault (70), quinto Haas (51), sexto Force India (49), séptimo McLaren (48), octavo Toro Rosso (19), noveno Alfa Romeo Sauber (16) y décimo Williams (4).La undécima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputará del 20 al 22 de julio con motivo del GP de Alemania en Hockenheim.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Desde el pit lane parten Sirotkin, Stroll y Hartley.Se apagan los semáforos, inicia el GP de Gran Bretaña. Vettel supera a Hamilton y toma el liderato. Hamilton es tocado por Räikkönen y cae al P18. Pérez también desciende al P19 tras un trompo. Caos para Lewis en casa. Inicio caótico.Hamilton inicia su recuperación. Ya está en P15. Nada fácil la tiene el británico en casa. Vettel marca fuerte ritmo, a 3.6 de Bottas y 6s de Verstappen.Fuerte ritmo de Vettel. Está a 4.6s de Bottas. Räikkönen presiona a Verstappen por el P3.Sainz ha sido el piloto que más posiciones ha recuperado con 7. Está en el P9.Bajo investigación el incidente entre Hamilton y Räikkönen en la curva 3, durante la primera vuelta.Penalización de 10 segundos para Kimi Räikkönen por incidente con Lewis Hamilton.Hamilton con el auto herido, va a fondo y recuperando posiciones. Ya está en el P9 y tiene en la mira a Ocon.Hamilton toma el P8 de Ocon. El próximo rival a pasar es Charles Leclerc.A pesar que el auto de Hamilton no está al 100 por ciento, lleva un ritmo constante y similar al de los líderes.Hamilton es P6 tras superar a Leclerc.Ahora es P6 Lewis Hamilton. Superó a Nico Hülkenberg. Se evidencia la superioridad de Mercedes, Ferrari y Red Bull vs el resto.Vettel está a 5.7s de Bottas (P2), 11.3s de Verstappen (P3), 26.3s de Hamilton (P6).Leclerc con un buen ritmo presiona a Hülkenberg por el P6. Está a 1.1s.Räikkönen en pits. Sale con medios nuevos y cae al P10Bottas comienza a acercarse a Vettel por el P1. Gap de 5.6s.Räikkönen pasa a Leclerc y asciende al P7.Vettel y Bottas igualan el ritmo. Gap de 5.1s.Verstappen y Sainz en pista.Ricciardo y Leclerc boxes. Salen con medios. Mala suerte para el piloto francés. Problemas con su auto y queda fuera de carrera. Venía en el P7.Duelo de españoles por el P14. Alonso y Sainz.Vettel en pits. Bottas lidera. Räikkönen se sale de pista pero puede continuar.Bottas en pits. Vettel recupera el liderato. Hamilton sube al P2 y está a 3.2s de Sebastian. Aún Lewis no se detiene en pits.Bajo investigación Charles Leclerc, luego que su auto fuera liberado de pits de forma insegura.La diferencia entre Vettel y Bottas está cayendo. Es de 3.4s.Räikkönen conectado a Ricciardo por el P4.Hamilton en pits. Sale en el P6 con neumáticos medios nuevos.Los únicos que giran con el compuesto duro (marca azul) son los Renault de Hülkenberg y Sainz. Están en P7 y P11 respectivamente.Bottas sigue presionando para acercarse a Vettel. Gap cae a 2.9sRicciardo presiona a su compañero Verstappen por el P3. Hamilton viene con todo sobre Räikkönen y le descuenta 1.5s por vuelta. Lo tiene a 7.7sBottas a 2.4s de Vettel. El piloto alemán en alerta.Ricciardo en pits. Es la segunda y sale con blandos nuevos.Hamilton cada vez más cerca de Räikkönen. Lo tiene a 5.4s. Entretanto Bottas a 2s de Vettel. Mercedes presiona a Ferrari.Colisión de Marcus Ericsson en la curva 1. Safety Car. Ericsson sale por sus propios medios del auto. Golpe fuerte. En boxes Vettel, Verstappen, Räikkönen.Vandoorne en pits. Bottas líder, Vettel con blandos nuevos irá con todo sobre el finlandés, quien lleva medios usados.Siguen las labores de remoción del auto de Marcus Ericsson en la curva 1. Mercedes en problemas con los neumáticos blandos nuevos de Ferrari.Hamilton dice que no hay forma de poder competir contra los rivales con neumáticos usados.Se alista el Safety Car para abandonar la pista.Se reanuda la carrera. Bottas saca una ventaja importante, pero Vettel tiene mejor ritmo con blandos nuevos. Gran duelo entre Räikkönen y Verstappen por el P4. Gran defensa del joven holandés. Colisión entre Grosjean y Sainz. Safety Car. Grosjean tocó a Sainz en la famosa curva Copse y ambos quedan fuera de carrera. Romain sigue con su mala racha.Los asistentes de pista en labores de limpieza y remoción de los autos de Sainz y Grosjean.El incidente entre Sainz y Grosjean será investigado tras la carrera.Se alista el Safety Car para abandonar.Se reanuda la carrera. Vettel se conecta a Bottas para intentar tomar el liderato. Hamilton se acerca a Vettel. ¡Cualquier cosa puede pasar!Bottas resiste ante la presión de Vettel. El alemán busca pasarlo para extender la diferencia en el campeonato respecto a Hamilton, quien marcha ahora en el P3.Vettel en duelo rueda a rueda con Bottas. ¡Esto es F1! Hamilton y Räikkönen esperan. Kimi viene con todo sobre Lewis.Impresionante nivel de competitividad. Ferrari y Mercedes tienen a sus 4 pilotos en 1.3s. Todos tienen opciones para ganar la carreraBottas, Vettel, Hamilton y Räikkönen ceden. Valtteri no se deja presionar por Sebastian. Resiste en el P1 con medios usados. Trompo de Verstappen. Cae al P14.Gran adelantamiento de Vettel a Bottas. El alemán de Ferrari P1. Muy molesto Toto Wolff. Ahora Räikkönen tiene en la mira a los MercedesRäikkönen tiene en la mira a Hamilton. Vettel lo necesita más que nunca a Kimi para quitarle puntos a Lewis por el campeonato. También para ratificar a Ferrari en P1 en constructoresRetiro para Verstappen. Räikkönen pasa a Bottas y es P3. Ahora va por Hamilton. Lo tiene a 1.9s.Ricciardo con todo sobre Bottas por el P4. Gap de 0.7s.Hamilton aprieta con todo a pesar de tener compuesto medio de 25 vueltas. Mantiene el gap con Räikkönen en 1.5sÚltima vuelta. Gasly pasa a Pérez y lo deja fuera del top 10, sin puntos. Vettel a 2s de Hamilton. Räikkönen a 0.9s de Lewis. Sebastian Vettel (Ferrari) logró la victoria en el GP de Gran Bretaña. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4º Valtteri Bottas (Mercedes), 5º Daniel Ricciardo (Red Bull), 6º Nico Hülkenberg (Renault), 7º Esteban Ocon (Force India), 8º Fernando Alonso (McLaren), 9º Kevin Magnussen (Haas), 10º Pierre Gasly (Toro Rosso) .Sebastian Vettel registró la vuelta más rápida con 1:30:696 en el giro 47.*. Penalización de 5 segundos por causar colisión.