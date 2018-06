Home >> Noticias

Lewis Hamilton dominó a su antojo en Barcelona - Reporte Carrera - GP de España

Posiciones Finales del Gran Premio de España 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:35.29.972 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 20.5 18 3. Max Verstappen Red Bull + 26.8 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 27.5 12 5. Daniel Ricciardo Red Bull + 50.0 10 6. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 8 7. Carlos Sainz Renault + 1 vuelta 6 8. Fernando Alonso McLaren + 1 vuelta 4 9. Sergio Pérez Force India + 2 vueltas 2 10. Charles Leclerc Sauber + 2 vueltas 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Williams + 2 vueltas 12. Brendon Hartley Toro Rosso + 2 vueltas 13. Marcus Ericsson Sauber + 2 vueltas 14. Sergey Sirotkin Williams + 3 vueltas No finalizó: - Stoffel Vandoorne McLaren - - Esteban Ocon Force India - - Kimi Räikkönen Ferrari - - Romain Grosjean Haas - - Pierre Gasly Toro Rosso - - Nico Hülkenberg Renault -

La escudería Mercedes AMG fue demoledora en el Circuit de Barcelona-Catalunya, especialmente con el británico Lewis Hamilton quien logró la victoria en el GP de España y de paso consolidó su liderato en el campeonato. El finlandés Valtteri Bottas completó el doblete del equipo alemán. Mercedes está de nuevo en lo más alto en el campeonato de constructores. Sebastian Vettel perdió puntos valiosos.La carrera no tuvo el mismo drama y emoción de las cuatro competencias anteriores de la temporada, debido a que se realizó en el trazado mejor conocido por los equipos, además con un rendimiento de neumáticos bastante similar, razón por la cual la mayor parte de los pilotos realizaron una sola detención, iniciando con el compuesto blando y terminando con el medio.En la partida Lewis Hamilton mantuvo la primera posición, mientras que Sebastian Vettel rápidamente pasó a Valtteri Bottas para ocupar el segundo lugar. Tras las detenciones en boxes no se presentaron cambios en las posiciones, solo hasta la vuelta 42 con motivo de un Safety Car Virtual, Ferrari hizo entrar a Vettel para colocarle nuevamente el compuesto medio. Esta decisión errónea y extraña lo hizo caer al cuarto lugar. Al final de la carrera Lewis Hamilton terminó primero, seguido por Valtteri Bottas y Max Verstappen.Daniel Ricciardo de Red Bull terminó quinto, seguido por Kevin Magnussen de Haas. Los españoles Carlos Sainz de Renault y Fernando Alonso de McLaren terminaron en el séptimo y octavo puesto. El top 10 lo completaron Sergio Pérez de Force India y Charles Leclerc de Sauber.El inicio de la carrera fue tormentoso debido a un error de Romain Grosjean de Haas. Un trompo en la curva 3 generó una colisión múltiple con Nico Hülkenberg de Renault y Pierre Gasly de Toro Rosso. Entretanto por problemas mecánicos quedaron fuera de carrera Stoffel Vandoorne de McLaren, Esteban Ocon de Force India y Kimi Räikkönen de Ferrari.Con los resultados de este GP de España, Lewis Hamilton se consolita en el liderato del campeonato de pilotos con 95 puntos. Segundo Sebastian Vettel (78), tercero Valtteri Bottas (58), cuarto Kimi Räikkönen (48), quinto Daniel Ricciardo (47), sexto Max Verstappen (33), séptimo Fernando Alonso (32), octavo Nico Hülkenberg (22), noveno Kevin Magnussen (19) y décimo Carlos Sainz (19).En el campeonato de constructores, ahora Mercedes vuelve al comando con 153 puntos, segundo Ferrari (126), tercero Red Bull (80), cuarto Renault (41), quinto McLaren (40), sexto Haas (19), séptimo Force India (18), octavo Toro Rosso (13), noveno Alfa Romeo Sauber (11) y décimo Williams (4).La sexta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputará del 24 al 27 de mayo en el Circuito de Monte Carlo, sede del GP de Mónaco.A continuación el vuelta a vuelta del GP de España:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Inicia el GP de España! Hamilton mantiene el P1. Vettel pasa a Bottas y es P2. Kimi ataca a Valtteri. Trompo de Grosjean, un desastre el francés. Impacta a Hülkenberg y Gasly. Ingresa el Safety Car. Bastantes destrozos sobre la pista.Los asistentes de pista limpiando el asfalto y retirando los autos de Grosjean, Gasly y Hülkenberg. Sigue el Safety CarDebido al Safety Car, baja la temperatura de los neumáticos. Los pilotos piden que vaya más rápido.Siguen las labores de limpieza. La curva 3 tiene mucha gravilla.Comisarios anuncian que el incidente de Grosjean se investigará tras la carrera.Se retirará el Safety Car en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. Bottas se conecta a Vettel, intentando recuperar el P2. Alonso pasa por el exterior de la curva 3 a Ocon y es P10.Hamilton se aleja de Vettel a 2.1s de Vettel. Dirección de carrera habilita DRS.Leclerc es el piloto que más posiciones ha recuperado con 5. Está en el P9, presionado por Alonso, Ocon, Stroll, Pérez y VandoorneBottas se acerca a Vettel por el P2. Está a 1.5s y cayendo.Ferrari no la pasa bien. Ahora Verstappen le va descontando a Räikkönen por el P4. Gap de 1.5s.Ocon sobre Alonso por el P10. Gap de 0.7sCada vez más cerca Bottas de Vettel. En peligro el P2 de Sebastian. Gap de 0.9s.Hamilton lleva un gran ritmo. Gira en 1:21 y está a 6.6s de Vettel.Hamilton es 0.5s por vuelta más veloz que Vettel. Entretanto el alemán lograr abrir un poco la diferencia con Bottas. Gap de 1.5s.Bottas presiona de nuevo a Vettel. La diferencia cae a 1.2s. No es fácil adelantar en este trazado.Se alistan los mecánicos de Ferrari.Vettel en pits. Sale con el compuesto medio. Le piden a Bottas que presione para intentar ganarle la posición tras la detención.Hamilton y Bottas en 1:21 bajos. Son los más rápidos. El finlandés marcando los mejores sectores.Bottas en pits. Sale también con el compuesto medio nuevo. Vettel logra mantenerse por delante de Bottas, aprovechando el DRS con Magnussen y detención lenta de Valtteri.Hamilton sigue volando. Marca la vuelta rápida y está a 15.8s de Räikkönen, quien se ubica en el P2.Alonso en pits y sale con medios. Bottas volando con el giro más rápido. Fue 0.8s más rápido que Vettel.Verstappen y Ricciardo en el P3 y P4 provisional.Räikkönen con problemas. Iba a entrar a pits y se arrepintió. Lo pasan Verstappen y Ricciardo. Va lento el Ferrari SF71H.Ferrari le pide a Räikkönen que detenga el auto.Hamilton en pits. Sale con medios. Ahora el líder provisional es Verstappen.Räikkönen ya está en el garaje. Es retiro para el finlandés de Ferrari. Pérez en pits.Sainz presiona a Ericsson por el P9. El sueco de Sauber se defiende.Ocon en pits. Hamilton está a 1s de Verstappen.Alonso no puede con Leclerc. El joven piloto de Sauber está en el P10.Ericsson se defiende ante los ataques de Sainz. Entretanto Verstappen sigue en el P1 con un neumático usado de 34 vueltas.Vettel se acerca a Ricciardo. Está a 4s.Magnussen en pits.Ricciardo en pits. Cae el piloto de Red Bull al P5.Verstappen en pits. Sale en el P4 el holandés a 8.8s de Bottas.Alonso sigue presionando a Leclerc, pero no logra pasarlo por el P8.Ericsson en pits. Le deja pista libre a Sainz, quien asciende al P7.V38/66: Hamilton está a 12s de Vettel. Cómoda diferencia del líder del campeonato.Bottas a 4.6s de Vettel en el P3.Ocon fuera de carrera. Virtual Safety Car.Sigue el Virtual Safety Car.Vettel en pits. Error de Ferrari. Sale con medios nuevamente y cae al P4, detrás de Bottas y Verstappen.Verstappen daña su alerón delantero tras tocar el auto de Stroll.Finaliza el Virtual Safety Car. Alonso pasa a Leclerc. El alerón averiado de Verstappen desprende más elementos y Pérez pasa sobre uno de ellos en la recta.Verstappen no pierde tanto tiempo a pesar de los daños en su alerón delantero. Vettel se acerca levemente.Hamilton y Bottas demuestran el poderío de Mercedes en esta carrera, marcando las mejores vueltas.Retiro de Vandoorne. Ya son 6 pilotos en esta carrera.Verstappen sólido en el P3 a 9.9s de Bottas y 2.2s por delante de Vettel.Hamilton a 17.1s de Bottas. Demoledor el británico.Ricciardo marca la vuelta más rápida.Vettel hace todo lo posible para acercarse a Verstappen, pero el holandés sigue con un fuerte ritmo. Gap de 2.1s.Pérez se acerca a Leclerc por el P9. Está a 2.3sVettel ahora a 1.9s de Verstappen.Hamilton, Bottas y Verstappen, los únicos en 1:19.Vettel el mejor en el S2, pero no logra lo mismo en los otros dos sectores. Gap con Verstappen es de 2.1s.Cada vez más, nubes negras sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya.Pérez tiene en la mira a Leclerc. El monegasco bloquea.Verstappen le descuenta a Bottas. Gap de 8.8s.Pérez pasa a Leclerc. El mexicano sube al P9. Carrera difícil para Force India.Los españoles Sainz y Alonso en el P7 y P8 respectivamente.Vuelta rápida de Ricciardo. Es nuevo récord de pista.Hamilton a 17.6s de Bottas.Sainz reporta fuga de combustible. Está en el P7 el piloto español. Se acerca Alonso.Verstappen a 5.5s de Bottas por el P2.Alonso se acerca a Sainz. Lo tiene a 3.5s¡Última vuelta! Vettel conectado a Verstappen por el P3. Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de España. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Sebastian Vettel (Ferrari), 5º Daniel Ricciardo (Red Bull), 6º Kevin Magnussen (Haas), 7º Carlos Sainz (Renault), 8º Fernando Alonso (McLaren), 9º Sergio Pérez (Force India), 10º Charles Leclerc (Sauber).Daniel Ricciardo registró la vuelta más rápida con 1:18:441 en el giro 61.