Jenson Button reemplazará a Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco

Estoy encantado de regresar para disputar una carrera de Fórmula 1 y no podía pensar en un lugar mejor para hacerlo que en el Gran Premio de lo que considero como mi segunda casa: Mónaco.



He ganado la carrera antes, en 2009, y es uno de mis circuitos favoritos de todos los tiempos. Es un circuito urbano complicado en el que un buen piloto puede marcar las diferencias. Y, aunque el McLaren-Honda MCL32 no ha empezado bien la temporada, creo que puede adaptarse mejor a Mónaco que a los circuitos más rápidos en los que Fernando (Alonso) y Stoffel (Vandoorne) han corrido en lo que va de temporada.



Soy consciente de que no tenemos una posibilidad realista para repetir mi victoria de 2009, pero creo que tendremos la oportunidad de anotar puntos para el campeonato del mundo, lo cual será muy valioso para el equipo de cara a la clasificación de constructores.



En cuanto a Fernando, no solo espero que le vaya bien en Indianápolis, sino que también lo disfrute. Será una gran experiencia para él. Es un excelente piloto, como todos sabemos, y tiene mucha experiencia. Así que, pese a que las técnicas de conducción en un super-speedway serán totalmente nuevas para él, pienso que logrará familiarizarse con ellas con bastante rapidez. Y el domingo por la tarde, después del Gran Premio de Mónaco, me sentaré y lo veré por televisión. Estoy deseándolo.



Pero sobretodo estoy deseando enfrentarme al singular desafío que es el Gran Premio de Mónaco. Antes, voy a conducir el MCL32 por Mónaco en el simulador de McLaren y después de eso creo que estaré listo para la carrera. Estoy perfectamente en forma, después de haber entrenado mucho para triatlón, por lo que no tengo ninguna preocupación al respecto. También será bueno saludar a mis antiguos compañeros de Fórmula 1 y espero poder darles a los aficionados algo para alegrarse

Estaba realmente encantado cuando Jenson aceptó nuestra recomendación para disputar el Gran Premio de Mónaco en el lugar de Fernando. Y sé que hablo en nombre de todo el mundo en McLaren-Honda, de nuestros patrocinadores y también de nuestros aficionados. También es una gran noticia para Jenson, para McLaren, para Honda, para nuestros patrocinadores, para Mónaco y para todo el deporte de la Fórmula 1.



Jenson es uno de los grandes. Es un excelente piloto (rápido, suave y preciso) y no habrá perdido su ventaja competitiva en los últimos meses. Después de todo, se ha perdido solo un número reducido de Grandes Premios desde su última participación en Abu Dhabi a finales del pasado mes de noviembre y está muy en forma. Además, siempre lo ha hecho bien en Mónaco. Hará un gran trabajo para nosotros, estoy seguro.



Fernando estará de vuelta al volante del McLaren-Honda MCL32 en Montreal, y espero que nos traiga grandes historias de Indianápolis. No hay dos circuitos más diferentes que Mónaco e Indianápolis (el primero es un circuito urbano, sinuoso y bacheado; y el segundo es un super-speedway peraltado de máxima velocidad) pero esa es la belleza de nuestro deporte. También refleja la versatilidad técnica de McLaren y Honda. Y subraya el hecho de que, por encima de todo, somos pilotos de carreras

La escudería McLaren-Honda confirmó que que sus pilotos para el Gran Premio de Mónaco de 2017 serán Stoffel Vandoorne y Jenson Button. Debido a los compromisos de Fernando Alonso con McLaren-Honda-Andretti durante el fin de semana de las 500 Millas de Indianápolis, cuya mítica carrera se disputará el mismo día (el 28 de mayo) que el Gran Premio de Mónaco, Jenson Button se pondrá al volante del McLaren-Honda MCL32 de Fernando durante una sola carrera: el también mítico Gran Premio de Mónaco. Fernando volverá a las carreras de Fórmula 1 a partir del Gran Premio de Canadá y después disputará la temporada de Fórmula 1 para McLaren-Honda tal y como estaba previsto.Jenson Button comentó: "", dijo Jenson Button.Eric Boullier (Director Deportivo) dijo: "".