 Volcán de mi Tierra es elegido como el Tequila Oficial de Fórmula 1
   oct 9 /2025 18:32 GMT
 Londres, Gran Bretaña
 Fórmula 1

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
Volcán de mi Tierra, la distinguida marca de tequila de lujo creada a través de una empresa conjunta entre la prestigiosa familia Gallardo de México y el líder mundial en artículos de lujo LVMH, se enorgullece de anunciar su asociación oficial con la Fórmula 1.

Como parte del histórico acuerdo de 10 años de LVMH con la Fórmula 1, Volcán de mi Tierra será el tequila oficial de la F1, lo que supone un hito importante en la expansión internacional de la marca y su continuo compromiso con la excelencia.

La Fórmula 1, la categoría de carrera de autos más prestigiosa del mundo, cuenta con una audiencia mundial fiel de más de 825 millones de aficionados. Esta asociación celebrará la incansable búsqueda de la maestría que comparten dos marcas en rápido crecimiento.


En 2023 y 2024, Volcán de mi Tierra hizo su primera aparición en el mundo de la Fórmula 1 como socio oficial de tequila del Gran Premio de Las Vegas. Este año, Volcán aumentará drásticamente su presencia en los espacios de hospitalidad gestionados por la F1, incluido el F1 Paddock Club durante el resto de la temporada 2025.

Animado por la premisa simple e indiscutible de que «el tequila debe saber a tequila», la prestigiosa cartera de tequilas ultra premium y de una sola NOM de Volcán de mi Tierra nace de la unión de la artesanía tradicional mexicana y el lujo global.

Desde la cosecha hasta la botella, cada paso del riguroso proceso de producción de la marca refleja un compromiso inquebrantable con la calidad, lo que garantiza un tequila a partes iguales tradicional y refinado, atemporal y moderno.

Emily Prazer, directora comercial de Fórmula 1, comentó: "La Fórmula 1 siempre ha sido un símbolo de prestigio y excelencia. Estamos encantados de dar la bienvenida a Volcán de mi Tierra como tequila oficial de la Fórmula 1.

Cuando la marca se asoció por primera vez con el Gran Premio de Las Vegas, quedó claro que compartían la visión de la Fórmula 1 en cuanto a innovación, artesanía y sofisticación. Estamos emocionados por aprovechar el éxito de los últimos años y llevar esta colaboración al siguiente nivel".

Entretanto Santiago Cortina Gallardo, director ejecutivo y cofundador de Volcán de mi Tierra, señaló: "Estamos encantados de ver cómo Volcán de mi Tierra alcanza el escenario mundial con la Fórmula 1.

Nuestras marcas defienden a aquellos que se enfrentan a todos los retos, superan sus límites y abrazan su fuego interior. Los amantes del tequila y los entusiastas del automovilismo exigen lo mejor, y eso es exactamente lo que obtienen con Volcán de mi Tierra".

