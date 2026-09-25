 Verstappen adelante y desafía a Russell en Baku - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán - F1LATAM.COM
  Repetición - P. LIBRES 3 - GP AZERBAIYÁN F1
                          
Verstappen adelante y desafía a Russell en Baku - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
Verstappen adelante y desafía a Russell en Baku - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
   sep 25 /26 10:08 GMT
 Baku, Azerbaiyán
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto neerlandés Max Verstappen estableció el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, firmando un registro de 1:43.922 que le permitió superar a George Russell (Mercedes) por apenas 99 milésimas y a Lewis Hamilton (Ferrari) por 111 milésimas.

El neerlandés, que rozó los muros en varias ocasiones, aprovechó la succión y el compuesto blando para colocarse al frente de una sesión extremadamente igualada en la parte delantera.

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La sesión, disputada bajo condiciones de temperatura ambiente de 25 ºC, asfalto a 47 ºC, humedad del 67 % y con ráfagas de viento de hasta 50 km/h, comenzó con Pierre Gasly (Alpine) marcando el primer tiempo de referencia con 1:50.582. El francés fue el primero en salir a pista, acompañado de su compañero Franco Colapinto, ambos con el compuesto medio.

Los tiempos fueron cayendo progresivamente. Hamilton se colocó al frente con 1:46.168 con blandos, mientras que Albon (Williams) se situó segundo a 1.337 segundos con medios. Leclerc tomó el relevo con 1:45.564, superando a su compañero Hamilton por 604 milésimas.

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Sin embargo, la sesión estuvo marcada por las salidas de pista: Albon, Leclerc, Hamilton y Antonelli se salieron en distintos puntos del trazado, aunque todos pudieron regresar sin consecuencias. Russell y Hülkenberg bloquearon en la curva 1, y Verstappen sufrió un trompo en la curva 15, reportando que su auto "saltaba como un canguro".

La aparición de una rama sobre el asfalto obligó a desplegar un Virtual Safety Car temporal para que un asistente de pista la retirara, momento que los equipos aprovecharon para reorganizar sus programas.

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Poco después, Lance Stroll (Aston Martin) se detuvo en el sector 5 y se bajó del auto, poniendo fin a su sesión tras solo nueve vueltas, mientras que Fernando Alonso finalizó vigésimo a 2.590 segundos del líder.

En los compases finales, Verstappen encontró el rendimiento definitivo para superar a Russell, que había liderado la sesión con 1:44.021. El británico de Mercedes finalizó segundo a 99 milésimas, mientras que Hamilton completó el top tres a 111 milésimas.

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Antonelli fue cuarto a 351 milésimas, confirmando la solidez de Mercedes en Bakú pese a los problemas de fiabilidad de la jornada anterior. Leclerc, quinto, y Gasly, sexto, completaron un grupo de cabeza muy compacto, con Piastri séptimo y Norris octavo.

Isack Hadjar (Red Bull) finalizó noveno a 1.254 segundos, mientras que Franco Colapinto completó el top diez con 1:45.592, a 1.670 segundos del tiempo de Verstappen. Sainz (Williams) fue undécimo, por delante de Bearman (Haas), Bortoleto (Audi), Ocon (Haas), Hülkenberg (Audi), Pérez (Cadillac), Albon (Williams), Lawson (Red Bull), Lindblad (RB) y Alonso (Aston Martin). Bottas (Cadillac) finalizó vigésimo primero y Stroll vigésimo segundo tras su temprana retirada.

A las 16:00 hs de Baku comenzará la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1M. VerstappenNEDRed Bull1:43.92221
2G. RussellGBRMercedes1:44.021+0.09921
3L. HamiltonGBRFerrari1:44.033+0.11118
4K. AntonelliITAMercedes1:44.273+0.35121
5C. LeclercMONFerrari1:44.544+0.62222
6P. GaslyFRAAlpine1:44.637+0.71520
7O. PiastriAUSMcLaren1:44.746+0.82420
8L. NorrisGBRMcLaren1:44.899+0.97720
9I. HadjarFRARed Bull1:45.176+1.25422
10F. ColapintoARGAlpine1:45.592+1.67020
11C. SainzESPWilliams1:45.605+1.68324
12O. BearmanGBRHaas1:45.692+1.77025
13G. BortoletoBRAAudi1:45.854+1.93218
14E. OconFRAHaas1:45.918+1.99621
15N. HülkenbergALEAudi1:45.998+2.07618
16S. PérezMEXCadillac1:46.004+2.08219
17A. AlbonTAIWilliams1:46.076+2.15424
18L. LawsonNZLRed Bull1:46.222+2.30023
19A. LindbladGBRRB1:46.271+2.34922
20F. AlonsoESPAston Martin1:46.512+2.59019
21V. BottasFINCadillac1:48.587+4.66519
22L. StrollCANAston Martin1:49.279+5.3579

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