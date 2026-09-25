Verstappen adelante y desafía a Russell en Baku - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
El piloto neerlandés Max Verstappen estableció el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, firmando un registro de 1:43.922 que le permitió superar a George Russell (Mercedes) por apenas 99 milésimas y a Lewis Hamilton (Ferrari) por 111 milésimas.
El neerlandés, que rozó los muros en varias ocasiones, aprovechó la succión y el compuesto blando para colocarse al frente de una sesión extremadamente igualada en la parte delantera.
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La sesión, disputada bajo condiciones de temperatura ambiente de 25 ºC, asfalto a 47 ºC, humedad del 67 % y con ráfagas de viento de hasta 50 km/h, comenzó con Pierre Gasly (Alpine) marcando el primer tiempo de referencia con 1:50.582. El francés fue el primero en salir a pista, acompañado de su compañero Franco Colapinto, ambos con el compuesto medio.
Los tiempos fueron cayendo progresivamente. Hamilton se colocó al frente con 1:46.168 con blandos, mientras que Albon (Williams) se situó segundo a 1.337 segundos con medios. Leclerc tomó el relevo con 1:45.564, superando a su compañero Hamilton por 604 milésimas.
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Sin embargo, la sesión estuvo marcada por las salidas de pista: Albon, Leclerc, Hamilton y Antonelli se salieron en distintos puntos del trazado, aunque todos pudieron regresar sin consecuencias. Russell y Hülkenberg bloquearon en la curva 1, y Verstappen sufrió un trompo en la curva 15, reportando que su auto "saltaba como un canguro".
La aparición de una rama sobre el asfalto obligó a desplegar un Virtual Safety Car temporal para que un asistente de pista la retirara, momento que los equipos aprovecharon para reorganizar sus programas.
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Poco después, Lance Stroll (Aston Martin) se detuvo en el sector 5 y se bajó del auto, poniendo fin a su sesión tras solo nueve vueltas, mientras que Fernando Alonso finalizó vigésimo a 2.590 segundos del líder.
En los compases finales, Verstappen encontró el rendimiento definitivo para superar a Russell, que había liderado la sesión con 1:44.021. El británico de Mercedes finalizó segundo a 99 milésimas, mientras que Hamilton completó el top tres a 111 milésimas.
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Antonelli fue cuarto a 351 milésimas, confirmando la solidez de Mercedes en Bakú pese a los problemas de fiabilidad de la jornada anterior. Leclerc, quinto, y Gasly, sexto, completaron un grupo de cabeza muy compacto, con Piastri séptimo y Norris octavo.
Isack Hadjar (Red Bull) finalizó noveno a 1.254 segundos, mientras que Franco Colapinto completó el top diez con 1:45.592, a 1.670 segundos del tiempo de Verstappen. Sainz (Williams) fue undécimo, por delante de Bearman (Haas), Bortoleto (Audi), Ocon (Haas), Hülkenberg (Audi), Pérez (Cadillac), Albon (Williams), Lawson (Red Bull), Lindblad (RB) y Alonso (Aston Martin). Bottas (Cadillac) finalizó vigésimo primero y Stroll vigésimo segundo tras su temprana retirada.
A las 16:00 hs de Baku comenzará la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos de la sesión.
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:43.922
|—
|21
|2
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:44.021
|+0.099
|21
|3
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:44.033
|+0.111
|18
|4
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:44.273
|+0.351
|21
|5
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:44.544
|+0.622
|22
|6
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:44.637
|+0.715
|20
|7
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:44.746
|+0.824
|20
|8
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:44.899
|+0.977
|20
|9
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:45.176
|+1.254
|22
|10
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:45.592
|+1.670
|20
|11
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:45.605
|+1.683
|24
|12
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:45.692
|+1.770
|25
|13
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:45.854
|+1.932
|18
|14
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:45.918
|+1.996
|21
|15
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:45.998
|+2.076
|18
|16
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:46.004
|+2.082
|19
|17
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:46.076
|+2.154
|24
|18
|L. Lawson
|NZL
|Red Bull
|1:46.222
|+2.300
|23
|19
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:46.271
|+2.349
|22
|20
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:46.512
|+2.590
|19
|21
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:48.587
|+4.665
|19
|22
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:49.279
|+5.357
|9