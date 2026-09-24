Russell al comando y Antonelli con problemas de fiabilidad en el auto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán

sep 24 /26 10:04 GMT Baku, Azerbaiyán Mercedes AMG



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





La sesión, sin embargo, estuvo marcada por el problema mecánico que sufrió Kimi Antonelli, líder del campeonato, cuyo auto quedó detenido con humo saliendo de la unidad de potencia, lo que obligó a interrumpir la actividad durante varios minutos.



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La primera sesión en el trazado azerí, de 6,003 kilómetros y el segundo más extenso de la temporada tras Spa-Francorchamps, comenzó con una pista que presentaba ondulaciones visibles en el asfalto, un factor que los equipos deberán gestionar a lo largo del fin de semana. La sesión arrancó con Sergio Pérez (Cadillac) marcando el primer tiempo de referencia con 1:52.292, confirmando su condición de piloto más exitoso en Bakú.



Max Verstappen tomó el liderato provisional con 1:49.202, seguido de Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc, Liam Lawson, Isack Hadjar y Oscar Piastri. Con el paso de los minutos, los tiempos comenzaron a caer. Leclerc se colocó al frente con 1:49.025 con el compuesto duro, antes de que Verstappen recuperara la primera posición con 1:46.635, situando a Russell a 1.474 segundos.



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Sin embargo, la sesión se vio interrumpida cuando Antonelli detuvo su Mercedes en pista con humo proveniente de la unidad de potencia. El italiano, que había completado solo nueve vueltas, quedó fuera de la sesión y su equipo deberá evaluar los daños antes de la segunda práctica. Los comisarios desplegaron la bandera roja para retirar el monoplaza, que quedó en una zona segura, y la sesión se reanudó con 35 minutos por delante.



Tras la reanudación, Russell mejoró su tiempo para colocarse tercero a 336 milésimas de Verstappen, mientras que Carlos Sainz (Williams) entró a boxes sin poder avisar a su equipo con el freno trasero derecho en llamas. Antonelli, pese a su problema, había marcado 1:46.265 antes de detenerse, tiempo que le mantuvo en la parte alta de la tabla durante varios minutos.



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En los compases finales, Russell firmó el mejor tiempo de la sesión con 1:45.387, superando a Verstappen por 400 milésimas. Leclerc y Hamilton completaron el top cuatro, con el monegasco a 404 milésimas y el británico a 437 milésimas. Antonelli finalizó quinto a 878 milésimas, mientras que Piastri fue sexto a 1.011 segundos. Lawson (Red Bull) fue séptimo, Lindblad (RB) octavo y Ocon (Haas) noveno, con Bortoleto (Audi) completando el top diez.



Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoctavo a 2.136 segundos, mientras que su compañero Pierre Gasly fue decimosexto a 1.656 segundos. Isack Hadjar, que sustituye a Lawson en Red Bull en este fin de semana, finalizó vigésimo tras completar solo ocho vueltas. Valtteri Bottas (Cadillac) cerró la tabla en vigésimo segundo lugar, a 3.928 segundos, y será investigado tras la sesión por una infracción bajo bandera amarilla.



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La sesión también dejó problemas para Nico Hülkenberg (Audi), que no pudo continuar tras un incidente, y para Arvid Lindblad (RB), que pudo regresar a pista. Los McLaren de Piastri y Norris, que rodaron con el compuesto medio mientras el resto lo hacía con duros o blandos, finalizaron sexto y decimocuarto respectivamente, con Norris a 1.594 segundos del líder.



A las 16:00 hs de Madrid comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán con Aquí los horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 G. Russell GBR Mercedes 1:45.387 — 24 2 M. Verstappen NED Red Bull 1:45.787 +0.400 22 3 C. Leclerc MON Ferrari 1:45.791 +0.404 25 4 L. Hamilton GBR Ferrari 1:45.824 +0.437 25 5 K. Antonelli ITA Mercedes 1:46.265 +0.878 9 6 O. Piastri AUS McLaren 1:46.399 +1.011 17 7 L. Lawson NZL Red Bull 1:46.440 +1.053 26 8 A. Lindblad GBR RB 1:46.601 +1.214 23 9 E. Ocon FRA Haas 1:46.624 +1.237 19 10 G. Bortoleto BRA Audi 1:46.688 +1.301 21 11 N. Hülkenberg ALE Audi 1:46.871 +1.484 22 12 C. Sainz ESP Williams 1:46.893 +1.506 22 13 A. Albon TAI Williams 1:46.939 +1.552 29 14 L. Norris GBR McLaren 1:46.981 +1.594 14 15 O. Bearman GBR Haas 1:46.994 +1.607 22 16 P. Gasly FRA Alpine 1:47.043 +1.656 22 17 S. Pérez MEX Cadillac 1:47.253 +1.866 24 18 F. Colapinto ARG Alpine 1:47.523 +2.136 23 19 F. Alonso ESP Aston Martin 1:47.835 +2.448 24 20 I. Hadjar FRA Red Bull 1:47.873 +2.486 8 21 L. Stroll CAN Aston Martin 1:48.547 +3.160 22 22 V. Bottas FIN Cadillac 1:49.315 +3.928 22 George Russell estableció el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, celebrada en el Baku City Circuit, con un registro de 1:45.387 que le permitió superar a Max Verstappen (Red Bull) por 400 milésimas y a Charles Leclerc (Ferrari) por 404 milésimas.La sesión, sin embargo, estuvo marcada por el problema mecánico que sufrió Kimi Antonelli, líder del campeonato, cuyo auto quedó detenido con humo saliendo de la unidad de potencia, lo que obligó a interrumpir la actividad durante varios minutos.La primera sesión en el trazado azerí, de 6,003 kilómetros y el segundo más extenso de la temporada tras Spa-Francorchamps, comenzó con una pista que presentaba ondulaciones visibles en el asfalto, un factor que los equipos deberán gestionar a lo largo del fin de semana. La sesión arrancó con Sergio Pérez (Cadillac) marcando el primer tiempo de referencia con 1:52.292, confirmando su condición de piloto más exitoso en Bakú.Max Verstappen tomó el liderato provisional con 1:49.202, seguido de Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc, Liam Lawson, Isack Hadjar y Oscar Piastri. Con el paso de los minutos, los tiempos comenzaron a caer. Leclerc se colocó al frente con 1:49.025 con el compuesto duro, antes de que Verstappen recuperara la primera posición con 1:46.635, situando a Russell a 1.474 segundos.Sin embargo, la sesión se vio interrumpida cuando Antonelli detuvo su Mercedes en pista con humo proveniente de la unidad de potencia. El italiano, que había completado solo nueve vueltas, quedó fuera de la sesión y su equipo deberá evaluar los daños antes de la segunda práctica. Los comisarios desplegaron la bandera roja para retirar el monoplaza, que quedó en una zona segura, y la sesión se reanudó con 35 minutos por delante.Tras la reanudación, Russell mejoró su tiempo para colocarse tercero a 336 milésimas de Verstappen, mientras que Carlos Sainz (Williams) entró a boxes sin poder avisar a su equipo con el freno trasero derecho en llamas. Antonelli, pese a su problema, había marcado 1:46.265 antes de detenerse, tiempo que le mantuvo en la parte alta de la tabla durante varios minutos.En los compases finales, Russell firmó el mejor tiempo de la sesión con 1:45.387, superando a Verstappen por 400 milésimas. Leclerc y Hamilton completaron el top cuatro, con el monegasco a 404 milésimas y el británico a 437 milésimas. Antonelli finalizó quinto a 878 milésimas, mientras que Piastri fue sexto a 1.011 segundos. Lawson (Red Bull) fue séptimo, Lindblad (RB) octavo y Ocon (Haas) noveno, con Bortoleto (Audi) completando el top diez.Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoctavo a 2.136 segundos, mientras que su compañero Pierre Gasly fue decimosexto a 1.656 segundos. Isack Hadjar, que sustituye a Lawson en Red Bull en este fin de semana, finalizó vigésimo tras completar solo ocho vueltas. Valtteri Bottas (Cadillac) cerró la tabla en vigésimo segundo lugar, a 3.928 segundos, y será investigado tras la sesión por una infracción bajo bandera amarilla.La sesión también dejó problemas para Nico Hülkenberg (Audi), que no pudo continuar tras un incidente, y para Arvid Lindblad (RB), que pudo regresar a pista. Los McLaren de Piastri y Norris, que rodaron con el compuesto medio mientras el resto lo hacía con duros o blandos, finalizaron sexto y decimocuarto respectivamente, con Norris a 1.594 segundos del líder.A las 16:00 hs de Madrid comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos:

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