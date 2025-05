ENTREVISTA - Segundo lugar para Sebastián Montoya en la clasificación de la FIA Fórmula 2 en Barcelona

Hoy fuimos rápidos. En febrero nos faltaba un poco pero hoy mis ingenieros trabajaron en algunos detalles. El auto estaba donde quería y fue una vuelta como sé que puedo hacer y quedé contento al final. ¡Fue una vuelta a lo Sebastián Montoya! Esta es una buena oportunidad para seguir progresando

Será duro. Son muchas vueltas, en especial el domingo porque serán 37. Tenemos que cuidarlas pero a la vez ser rápidos. Hay trabajo por hacer

Cada uno está realizando su labor y estoy contento. Tenemos que esperar a mañana en la Sprint. En caso que algo no saliera bien, tenemos que seguir trabajando para corregir cada detalle y el domingo estar atentos.

Es muy especial e increíble porque no solo tengo a mi papá Juan Pablo Montoya sino también a Fernando Alonso. ¿Cuánta gente puede decir que los tiene a los dos?Hay fotos en las que estoy pequeño, bebé, con Fernando. Luego en Indy en 2017 me regaló los guantes en la clasificación. Hablamos un poco en aquel momento de unirnos.Esto es bueno porque hay dos puntos de vista, el de mi papá y el de él. Eso genera una gran experiencia ya que tienen puntos de vista diferentes. Soy un afortunado y vamos a maximizar esta herramienta que tengo

Me emociona mucho ver la bandera de mi país en las tribunas. Vi unas cuantas y las personas que estaban allí comenzaron a alentar.También tener aquí a mi abuelo Pablo quien tanto me ha apoyado fue especial. Esto es especial porque en los años no he podido demostrar toda la velocidad que tengo. Solo puedo dar gracias a todos. Hay muchas cosas que quiero lograr y voy por eso