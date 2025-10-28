 GP de México de F1 anuncia venta de boletos para 2026 con opción de compra hasta 2028 - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP MÉXICO F1

                          

GP de México de F1 anuncia venta de boletos para 2026 con opción de compra hasta 2028
GP de México de F1 anuncia venta de boletos para 2026 con opción de compra hasta 2028
   oct 28 /2025 22:10 GMT
 Ciudad de México, México
 Mexico GP

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los organizadores del GP de Ciudad de México realizaron hoy un anuncio importante al confirmar la venta de entradas para 2026 y el lanzamiento del servicio de Derecho de Primera Opción (DPO) que brindará a los aficionados que compren su boleto del México GP 2026, la oportunidad de garantizar el mismo asiento para las carreras de 2027 y 2028. Asimismo, también devela su póster del próximo año que festeja los dos máximos eventos deportivos que tendrá el país.

Las entradas para el México GP 2026, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año, tendrán sus primeras etapas de venta con: la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte, que se realizarán el lunes 10 y martes 11 de noviembre, respectivamente, a partir de las 11 am; mientras que la Venta General, tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, a la misma hora.


Durante estas etapas, los clientes de tarjeta de crédito de Banamex y Banorte podrán adquirir sus boletos a 6 o 12 meses sin intereses, mientras que los que cuenten con tarjeta de débito podrán hacer el pago en una sola exhibición.

Además, el México GP este año pone a disposición de los aficionados el servicio de DPO, el cual no es un boleto, sino una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas, con excepción de algunos productos. En ese sentido, cuando inicie la venta de boletos para el México GP 2027 y 2028, los aficionados que adquirieron su DPO recibirán un correo en donde se les comunicará el proceso a seguir para hacer válido su Derecho de Compra Anticipada.

Los clientes interesados en adquirir el DPO (Derecho de Primera Opción) podrán registrarse en: www.mexicogp.mx/derecho-de-primera-opcion hasta el 7 de noviembre de 2025 y acceder a una venta especial llamada StayF1RST, la cual estará disponible únicamente para los que se hayan registrado a la campaña. Esta ventana de compra se llevará a cabo el lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de noviembre de 7:00 am a las 10:59 am y será exclusiva para clientes Banamex y Banorte con tarjeta de crédito, los cuales tendrán la opción de diferir la compra de sus boletos con DPO a 6 y 12 meses sin intereses.


Por otra parte, durante la etapas de Preventa Banamex y Venta Anticipada Banorte, así como en la Venta General los clientes visualizarán dos opciones de compra, la primera es la de boleto normal y la segunda será Boleto 2026 + Derecho de Primera Opción (DPO) 2027 y 2028.

¿Cuánto cuestan las entradas/boletos para el GP de Ciudad de México?



Los precios para el Gran Premio de 2026 (calculado en USD con tasa de cambio de 1 USD = 18.39 MXN (octubre 2025) son:
ZONA GRADA PRECIO USD
*Sin cargo por servicio Ticketmaster		 Derecho de Primera Opción 2027-2028 (DPO) USD
Verde Grada 1 $1,659 $408
Grada 1 + Speed Lounge Banamex Verde $2,958 N/A
Grada 2 $1,659 $408
Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex Verde $3,358 N/A
Naranja Grada 2A $212 $79
Azul Grada 3A $538 $136
Grada 3A Zona Plus Banamex $905 N/A
Grada 4 $816 $204
Grada 4 Zona Plus Banamex $1,183 N/A
Grada 5 $816 $204
Grada 5 Zona Plus Banamex $1,183 N/A
Grada 5A $756 $190
Grada 6 $707 $177
Grada 6 Zona Plus Banamex $1,074 N/A
Grada 6A $381 $95
Grada 6B $538 $136
Rosa Grada 8 $571 $166
Grada 9 $674 $177
Amarilla Grada 7 $756 $190
Grada 10 $1,082 $272
Grada 11 $995 $245
Grada 11 + Speed Lounge Banamex Amarillo $2,295 N/A
Box Grada 11 + Speed Lounge Banamex Amarillo $2,866 N/A
Grada 12 $696 $177
Zona Gris Grada 14 Sur $544 $166
Zona Café Grada 15 Norte $544 $166
Box Oro Norte $2,485 N/A
Zona Accesible Personas con discapacidad $212 $79
Grandstand Tour Gold Viernes: Box Oro Sur $1,082 N/A
Sábado: Grada 7
Domingo: Grada 4
Grandstand Tour Platinum Viernes: Grada 4 $1,098 N/A
Sábado: Box Oro Sur
Domingo: Grada 7
Grandstand Tour Diamond Viernes: Grada 7 $1,196 N/A
Sábado: Grada 4
Domingo: Box Oro Sur

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

GP de México de F1 anuncia venta de boletos para 2026 con opción de compra hasta 2028

Fórmula 1

GP de México de F1 anuncia venta de boletos para 2026 con opción de compra hasta 2028
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México

Fórmula 1

Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Carrera del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de México tras penalización para Sainz

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de México tras penalización para Sainz
Lando Norris se impone y Oscar Piastri se complica - Reporte Clasificación - GP de México

Fórmula 1

Lando Norris se impone y Oscar Piastri se complica - Reporte Clasificación - GP de México
Clasificación del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México

Fórmula 1

Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Max Verstappen cierra el día en lo más alto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México

Fórmula 1

Max Verstappen cierra el día en lo más alto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México

Fórmula 1

Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de México 2025GP de México 2025
EN VIVO - GP México F1 2025EN VIVO - GP México F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 29 - 13:46
Deepal G318 MAX ADVENTURE en Colombia, la nueva 4X4 híbrida de rango extendido enchufable llegó con todo Deepal G318 MAX ADVENTURE en Colombia, la nueva 4X4 híbrida de rango extendido enchufable llegó con todo
oct 28 - 03:58
Las miradas más curiosas de la Expo 2 Ruedas 2025 Las miradas más curiosas de la Expo 2 Ruedas 2025
oct 27 - 18:34
Kia Motors y el tenista español Rafael Nadal amplían su colaboración Kia Motors y el tenista español Rafael Nadal amplían su colaboración
oct 27 - 17:21
TVS iQube en Colombia: el nuevo scooter 100 por ciento eléctrico se presentó en Expo2Ruedas 2025 TVS iQube en Colombia: el nuevo scooter 100 por ciento eléctrico se presentó en Expo2Ruedas 2025
oct 27 - 13:28
Kia reveló las primeras imágenes 'teaser' del nuevo Telluride 2027 Kia reveló las primeras imágenes 'teaser' del nuevo Telluride 2027
oct 25 - 11:03
Nissan explora la carga solar con un prototipo del Sakura en el Japan Mobility Show 2025 Nissan explora la carga solar con un prototipo del Sakura en el Japan Mobility Show 2025
oct 24 - 12:25
Expo2Ruedas 2025 inició con acelerador a fondo su segunda edición en Corferias Expo2Ruedas 2025 inició con acelerador a fondo su segunda edición en Corferias
oct 23 - 02:25
Continental UltraContact en Colombia: la nueva llanta con tecnología alemana llegó oficialmente Continental UltraContact en Colombia: la nueva llanta con tecnología alemana llegó oficialmente
oct 23 - 00:39
Ford Territory 2026 Híbrida Completa en Colombia: llegó oficialmente la sucesora de la Escape Ford Territory 2026 Híbrida Completa en Colombia: llegó oficialmente la sucesora de la Escape
oct 22 - 00:38
Porsche reveló oficialmente el nuevo Macan GTS totalmente eléctrico Porsche reveló oficialmente el nuevo Macan GTS totalmente eléctrico
oct 21 - 18:42
Deepal cumple un año en Colombia y celebra más de 800 unidades comercializadas Deepal cumple un año en Colombia y celebra más de 800 unidades comercializadas
oct 21 - 11:12
Mercedes-Benz presenta el Vision Iconic, su propuesta del futuro automotriz Mercedes-Benz presenta el Vision Iconic, su propuesta del futuro automotriz
+ Ver más noticias +