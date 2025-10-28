GP de México de F1 anuncia venta de boletos para 2026 con opción de compra hasta 2028
Los organizadores del GP de Ciudad de México realizaron hoy un anuncio importante al confirmar la venta de entradas para 2026 y el lanzamiento del servicio de Derecho de Primera Opción (DPO) que brindará a los aficionados que compren su boleto del México GP 2026, la oportunidad de garantizar el mismo asiento para las carreras de 2027 y 2028. Asimismo, también devela su póster del próximo año que festeja los dos máximos eventos deportivos que tendrá el país.
Las entradas para el México GP 2026, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año, tendrán sus primeras etapas de venta con: la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte, que se realizarán el lunes 10 y martes 11 de noviembre, respectivamente, a partir de las 11 am; mientras que la Venta General, tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, a la misma hora.
Durante estas etapas, los clientes de tarjeta de crédito de Banamex y Banorte podrán adquirir sus boletos a 6 o 12 meses sin intereses, mientras que los que cuenten con tarjeta de débito podrán hacer el pago en una sola exhibición.
Además, el México GP este año pone a disposición de los aficionados el servicio de DPO, el cual no es un boleto, sino una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas, con excepción de algunos productos. En ese sentido, cuando inicie la venta de boletos para el México GP 2027 y 2028, los aficionados que adquirieron su DPO recibirán un correo en donde se les comunicará el proceso a seguir para hacer válido su Derecho de Compra Anticipada.
Los clientes interesados en adquirir el DPO (Derecho de Primera Opción) podrán registrarse en: www.mexicogp.mx/derecho-de-primera-opcion
hasta el 7 de noviembre de 2025 y acceder a una venta especial llamada StayF1RST, la cual estará disponible únicamente para los que se hayan registrado a la campaña. Esta ventana de compra se llevará a cabo el lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de noviembre de 7:00 am a las 10:59 am y será exclusiva para clientes Banamex y Banorte con tarjeta de crédito, los cuales tendrán la opción de diferir la compra de sus boletos con DPO a 6 y 12 meses sin intereses.
Por otra parte, durante la etapas de Preventa Banamex y Venta Anticipada Banorte, así como en la Venta General los clientes visualizarán dos opciones de compra, la primera es la de boleto normal y la segunda será Boleto 2026 + Derecho de Primera Opción (DPO) 2027 y 2028.
¿Cuánto cuestan las entradas/boletos para el GP de Ciudad de México?
Los precios para el Gran Premio de 2026 (calculado en USD con tasa de cambio de 1 USD = 18.39 MXN (octubre 2025) son:
|ZONA
|GRADA
|PRECIO USD
*Sin cargo por servicio Ticketmaster
|Derecho de Primera Opción 2027-2028 (DPO) USD
|Verde
|Grada 1
|$1,659
|$408
|Grada 1 + Speed Lounge Banamex Verde
|$2,958
|N/A
|Grada 2
|$1,659
|$408
|Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex Verde
|$3,358
|N/A
|Naranja
|Grada 2A
|$212
|$79
|Azul
|Grada 3A
|$538
|$136
|Grada 3A Zona Plus Banamex
|$905
|N/A
|Grada 4
|$816
|$204
|Grada 4 Zona Plus Banamex
|$1,183
|N/A
|Grada 5
|$816
|$204
|Grada 5 Zona Plus Banamex
|$1,183
|N/A
|Grada 5A
|$756
|$190
|Grada 6
|$707
|$177
|Grada 6 Zona Plus Banamex
|$1,074
|N/A
|Grada 6A
|$381
|$95
|Grada 6B
|$538
|$136
|Rosa
|Grada 8
|$571
|$166
|Grada 9
|$674
|$177
|Amarilla
|Grada 7
|$756
|$190
|Grada 10
|$1,082
|$272
|Grada 11
|$995
|$245
|Grada 11 + Speed Lounge Banamex Amarillo
|$2,295
|N/A
|Box Grada 11 + Speed Lounge Banamex Amarillo
|$2,866
|N/A
|Grada 12
|$696
|$177
|Zona Gris
|Grada 14 Sur
|$544
|$166
|Zona Café
|Grada 15 Norte
|$544
|$166
|Box Oro Norte
|$2,485
|N/A
|Zona Accesible
|Personas con discapacidad
|$212
|$79
|Grandstand Tour Gold
|Viernes: Box Oro Sur
|$1,082
|N/A
|Sábado: Grada 7
|Domingo: Grada 4
|Grandstand Tour Platinum
|Viernes: Grada 4
|$1,098
|N/A
|Sábado: Box Oro Sur
|Domingo: Grada 7
|Grandstand Tour Diamond
|Viernes: Grada 7
|$1,196
|N/A
|Sábado: Grada 4
|Domingo: Box Oro Sur