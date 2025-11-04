TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna

Ayrton Senna no solo fue un piloto extraordinario, sino también un símbolo de precisión, rendimiento y pasión

Esta nueva colección captura esas cualidades con un diseño atrevido y una maestría mecánica. El espíritu de Senna sigue inspirándonos

No estoy diseñado para quedar segundo o tercero. Estoy diseñado para ganar

Continuar nuestra colaboración con TAG Heuer a través de la campaña Designed to Win tiene un significado especial este año

Ayrton vivió con determinación, superando siempre sus límites y con un propósito, valores que siguen guiándonos e inspirándonos para dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos. Estos relojes celebran no solo sus victorias, sino también su forma de afrontar la vida: con concentración, excelencia, resiliencia y pasión

En homenaje al tricampeón Ayrton Senna, la marca relojera suiza devela dos ediciones especiales que representan la precisión, la velocidad y el legado tanto del fabricante de relojes como de la leyenda.Continuando con su homenaje a uno de los pilotos más legendarios de la Fórmula 1, TAG Heuer presenta dos nuevos relojes de edición limitada que celebran el legado imperecedero de Ayrton Senna.Lanzados durante el Gran Premio de São Paulo, estos modelos TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna escriben el siguiente capítulo en la histórica colaboración de la marca con la marca Senna.Desde la primera edición especial Senna en 1994, la colaboración ha dado vida a una serie de atrevidos cronógrafos: desde vivos modelos de cuarzo hasta un espectacular TAG Heuer Carrera Tourbillon Extreme Sport x Senna, cada uno de los cuales refleja una faceta diferente del espíritu del piloto.Este año, la colaboración alcanza nuevos hitos con dos creaciones que continúan esta tradición de innovación y homenaje. Ambos relojes reflejan diferentes facetas del carácter de Senna: uno técnico, moderno y atrevido, el otro arraigado en el rendimiento clásico y el estilo notable, unidos bajo la potente campaña «Designed to Win» (Diseñado para ganar) de TAG Heuer para 2025.La conexión entre TAG Heuer y Ayrton Senna comenzó en 1988, en el momento álgido del dominio del piloto en la Fórmula 1. Ese mismo año, Senna se proclamó campeón del mundo por primera vez, lo que supuso el inicio de una nueva era en el automovilismo. Para TAG Heuer, alinearse con el icono brasileño fue más que un patrocinio: fue el comienzo de una de las relaciones de embajador más significativas de la industria relojera.Senna se unió oficialmente a TAG Heuer como embajador en 1993 para la temporada 1994, eligiendo el cronógrafo TAG Heuer S/EL como su reloj preferido. Con su distintivo brazalete en forma de S y sus fuertes vínculos con las carreras, el modelo quedó asociado para siempre a su nombre.A lo largo de los años, esta colaboración se ha extendido más allá de la pista, transformándose en una celebración del espíritu intrépido de Senna y su búsqueda incansable de la excelencia.Pero el legado de Senna, al igual que el de TAG Heuer, no se limita a los récords o las victorias. Más allá de las pistas, la colaboración ha asumido una misión más profunda: crear un impacto social duradero.A través de relojes de edición especial, TAG Heuer ha apoyado con orgullo al Instituto Ayrton Senna, una organización fundada por la familia del piloto.Desde su creación, el instituto ha ayudado a transformar las vidas de millones de niños y jóvenes en todo Brasil, proporcionándoles acceso a la educación y oportunidades para un futuro más brillante.Más de treinta años después de su fallecimiento, la influencia de Senna sigue resonando en el automovilismo, en la cultura y en el mundo de la relojería." , afirmó Antoine Pin, director ejecutivo de TAG Heuer. "".Guiado por el espíritu intrépido de Senna y su incansable búsqueda de la excelencia, el TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna 44 mm lleva la colaboración un paso más allá con una nueva y dinámica expresión de alta gama impulsada por un movimiento automático.Su diseño se inspira en el casco de Senna y su identidad brasilera: una esfera negra con acabado rayos de sol animada con vivos detalles, una subesfera a las 6 en los colores de la bandera nacional, un contador de 30 minutos a las 12 con aguja lacada en amarillo y un contador de segundos a las 9 con el logotipo «S» amarillo, mientras que una aguja central lacada en amarillo recorre la esfera con gran precisión.Los nuevos índices inspirados en la geometría de la decoración de la Fórmula 1, junto con las agujas de las horas y los minutos esqueletizadas y lacadas en negro, mejoran la legibilidad y el estilo.La caja de 44 mm está fabricada en titanio ligero con revestimiento DLC negro, un guiño al enfoque intrépido de Senna en la pista. El bisel de carbono forjado, grabado con su reconocible logotipo «S» a las 12 en punto, destaca los materiales y la ingeniería de vanguardia.Otros detalles adicionales son la corona lacada en amarillo, un anillo amarillo entre la caja y el bisel, y nuevos pulsadores con forma en las 2 y las 4 en punto, que reflejan el atrevido diseño técnico del reloj. El fondo de la caja muestra un grabado de los penetrantes ojos de Senna detrás del casco, un conmovedor recuerdo del hombre cuya mirada cautivó al mundo.El reloj se completa con una llamativa correa de caucho amarilla y se presenta en una caja azul oscuro personalizada con tres rayas y una bolsa de viaje interior que refleja los colores del icónico casco de Senna.El TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna 43 mm, impulsado por un robusto movimiento de cuarzo, reinterpreta la icónica pulsera S/EL que el piloto llevó durante toda su carrera. Un diseño característico de finales de la década de 1980 que combinaba la comodidad ergonómica con la elegancia deportiva. Sus eslabones de acero fluidos y entrelazados recuerdan visualmente el estilo que definió la era de las carreras de Senna.La caja de acero inoxidable pulido y cepillado de 43 mm alberga una esfera negra con acabado rayos de sol, realzada por los mismos tonos amarillos y verdes vibrantes de la herencia brasileña de Senna.La esfera cuenta con tres contadores: un contador de segundos a las 3 en punto con detalles en blanco, un contador de cronógrafo de 10 horas a las 6 en punto con colores inspirados en la bandera brasileña y una aguja lacada en rojo, y un contador de cronógrafo de 30 minutos a las 9 en punto con una aguja lacada en amarillo.Los índices con números arábigos impresos y las agujas de las horas y los minutos esqueletizadas, pulidas y chapadas en oro negro, junto con el segundero amarillo, completan el aspecto moderno y deportivo de la esfera.El bisel taquimétrico negro con inserción de aluminio tiene grabado «SENNA» y el logotipo «S» amarillo a las 12 en punto, mientras que la corona recubierta de DLC a las 3 en punto y los pulsadores recubiertos de DLC a las 2 y 4 en punto mejoran tanto la durabilidad como el estilo.El fondo de acero especial grabado con una ilustración de Senna refuerza la autenticidad del reloj. El TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna 43 mm viene con un cierre plegable de acero con botones pulsadores de doble seguridad y se presenta en una distintiva caja azul con un cojín amarillo y detalles interiores, incluido el logotipo «S» amarillo.Limitado a 3000 piezas, este modelo es tanto una radiante celebración de la vida de Senna como una pieza de colección atemporal, que ofrece a los entusiastas un conjunto completo de funciones (horas, minutos, segundos, cronógrafo, fecha) y una puerta de entrada segura a la línea Senna.La colaboración entre TAG Heuer y la marca Senna sigue siendo la asociación de embajadores más duradera. Este año marca un hito en la relación con Bianca Senna, directora general de la marca Senna y sobrina de Ayrton, que participa activamente en la dirección creativa de cada modelo de edición especial para garantizar que cada detalle refleje los valores y el espíritu de Ayrton. Los dos nuevos relojes representan una fusión de familia, pasión y propósito en la relojería audaz.El lanzamiento también coincide con la reciente campaña «Designed to Win» (Diseñado para ganar). Inspirada en la famosa cita de Senna de 1990 — "", — la campaña define el ADN de TAG Heuer: precisión bajo presión, resistencia ante los retos y un espíritu inquebrantable.", afirmó Bianca Senna, directora general de la marca Senna.".Juntos, TAG Heuer y la marca Senna continúan honrando el extraordinario legado de Ayrton Senna, combinando la relojería innovadora con el espíritu intrépido de uno de los mayores campeones de la Fórmula 1.Los nuevos relojes TAG Heuer Formula 1 x Senna sirven como un tributo duradero, inspirando a los entusiastas y a las generaciones futuras a abrazar la excelencia, el coraje y la pasión tanto dentro como fuera de la pista, tal y como solía hacer Senna.