 FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
   oct 31 /2025 20:14 GMT
 Ciudad de México, México
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) sigue investigando con detalle lo acontecido en el cierre de la carrera de F1 del pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que dos asistentes de pista cruzaron la pista en frente del auto de Liam Lawson.

Mediante un comunicado, el ente regulador señaló: "Aunque la investigación sigue en curso, reconocemos que cualquier situación en la que los comisarios se encuentren en la pista delante de los autos que se aproximan es algo que nunca queremos ver, por lo que es natural que un incidente de este tipo provoque preocupación y numerosos comentarios.


Afortunadamente, este incidente no tuvo consecuencias graves, pero estamos llevando a cabo una investigación interna para comprender exactamente lo que ocurrió e identificar cualquier aspecto en el que se puedan mejorar los procedimientos", indicó la FIA.

Reconocieron que están trabajando de de forma abierta y transparente con OMDAI (Organización Mexicana De Automovilismo Internacional) y con el equipo Racing Bulls de Fórmula 1, con el objetivo final de lograr el objetivo común, que es mejorar siempre la seguridad del deporte.

Una de las conclusiones que se han podido obtener ha sido la responsabilidad de Liam Lawson. Sobre esto dijeron: "Tras analizar la telemetría del incidente, podemos confirmar que Liam Lawson, redujo la velocidad adecuadamente y reaccionó correctamente a las banderas amarillas dobles que se mostraron en la zona, frenando antes que en otras vueltas y pasando a una velocidad significativamente inferior a la de carrera en la curva 1. No tiene ninguna culpa en este incidente".


También indicaron que "como ocurre con todos los incidentes graves, el análisis completo llevará algún tiempo, ya que implica recopilar y revisar todas las pruebas pertinentes, incluidas las comunicaciones por radio en varios idiomas de las distintas partes implicadas, y sincronizar todas estas diversas aportaciones. Los resultados se darán a conocer una vez que se haya completado la revisión", indicó la misiva.

También destacaron la importancia de los comisarios y asistentes de pista en las carreras: "queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los voluntarios y comisarios por su profesionalidad y dedicación, sin los cuales nuestro deporte no podría desarrollarse de forma segura".

