FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson







Afortunadamente, este incidente no tuvo consecuencias graves, pero estamos llevando a cabo una investigación interna para comprender exactamente lo que ocurrió e identificar cualquier aspecto en el que se puedan mejorar los procedimientos Aunque la investigación sigue en curso, reconocemos que cualquier situación en la que los comisarios se encuentren en la pista delante de los autos que se aproximan es algo que nunca queremos ver, por lo que es natural que un incidente de este tipo provoque preocupación y numerosos comentarios.Afortunadamente, este incidente no tuvo consecuencias graves, pero estamos llevando a cabo una investigación interna para comprender exactamente lo que ocurrió e identificar cualquier aspecto en el que se puedan mejorar los procedimientos

Tras analizar la telemetría del incidente, podemos confirmar que Liam Lawson, redujo la velocidad adecuadamente y reaccionó correctamente a las banderas amarillas dobles que se mostraron en la zona, frenando antes que en otras vueltas y pasando a una velocidad significativamente inferior a la de carrera en la curva 1. No tiene ninguna culpa en este incidente

como ocurre con todos los incidentes graves, el análisis completo llevará algún tiempo, ya que implica recopilar y revisar todas las pruebas pertinentes, incluidas las comunicaciones por radio en varios idiomas de las distintas partes implicadas, y sincronizar todas estas diversas aportaciones. Los resultados se darán a conocer una vez que se haya completado la revisión

queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los voluntarios y comisarios por su profesionalidad y dedicación, sin los cuales nuestro deporte no podría desarrollarse de forma segura

