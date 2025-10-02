Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Singapur

La decimoctava válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Marina Bay Circuit, sede del Gran Premio de Singapur. Aquí todos los detalles del tiempo.Según Weather Channel elen las dos sesiones de entrenamientos libres, la temperatura ambiente máxima en la noche será de 25 ºC y 42% de probabilidad de precipitación.Para elen la última sesión de entrenamientos libres y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima en la noche de 26 ºC y 17% de probabilidad de precipitación.Eldía de la carrera, la temperatura ambiente máxima en la noche será de 26 ºC y 44% de posibilidad de lluvia.Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.