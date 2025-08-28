 Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos - F1LATAM.COM
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos
   ago 28 /2025 22:10 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La decimoquinta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Circuito de Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos. Aquí todos los detalles del tiempo.

Según Weather Channel el viernes en las dos sesiones de entrenamientos libres, la temperatura ambiente máxima será de 21 ºC y 53% de probabilidad de precipitación.

Horarios F1 en todos los países

Para el sábado en la última sesión de entrenamientos libres y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 20 ºC y 20% de probabilidad de precipitación.

El domingo día de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 20 ºC y 63% de posibilidad de lluvia.

