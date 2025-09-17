Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán

La decimoséptima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Baku City Circuit, sede del Gran Premio de Azerbaiyán. Aquí todos los detalles del tiempo.Según Weather Channel elen las dos sesiones de entrenamientos libres, la temperatura ambiente máxima será de 26 ºC y 4% de probabilidad de precipitación.Para elen la última sesión de entrenamientos libres y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 21 ºC y 32% de probabilidad de precipitación.Eldía de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 22 ºC y 31% de posibilidad de lluvia.Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.