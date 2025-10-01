 Pietro Fittipaldi se une a Cadillac F1 Team como piloto de desarrollo - F1LATAM.COM
Pietro Fittipaldi se une a Cadillac F1 Team como piloto de desarrollo
Pietro Fittipaldi se une a Cadillac F1 Team como piloto de desarrollo
   oct 1 /2025 20:16 GMT
 Ciudad de México, México
 Haas F1 Team

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto Claro de Escudería Telmex Telcel, Pietro Fittipaldi, anunció su incorporación a Cadillac como piloto de desarrollo. El brasilero se ha mostrado muy orgulloso de formar parte del nuevo equipo, que continúa su preparación para su incorporación a la parrilla en 2026.

Fittipaldi trabajó anteriormente como piloto de pruebas y reserva para Haas, reemplazando al lesionado Romain Grosjean en los Grandes Premios de Sakhir y Abu Dabi de 2020, además de ponerse al volante en varias sesiones de pruebas.

Ahora se ha confirmado que el piloto de 29 años aporta su experiencia a Cadillac, tras haber trabajado en el simulador antes de la primera temporada de F1 del equipo estadounidense el próximo año. "¡Estoy muy orgulloso de compartir finalmente que me he unido al equipo Cadillac F1!”, dijo.

Fittipaldi, nieto del bicampeón mundial Emerson Fittipaldi, escribió en redes sociales: "Hemos estado trabajando juntos en el desarrollo del monoplaza de F1 del equipo para 2026. Como piloto de simulador, junto con mis compañeros de equipo, hemos realizado exhaustivas pruebas en simulador y simulaciones de fines de semana completos de carrera para prepararnos para la próxima temporada. Es un privilegio aportar mi experiencia a un proyecto de esta envergadura y formar parte de una marca tan icónica como Cadillac ”.

Para ilustrar esto, Cadillac también publicó un vídeo que muestra a Sergio Pérez, quien correrá para el equipo en 2026 junto a Valtteri Bottas, trabajando en el simulador de GM Motorsports.

El pie de foto indica que el mexicano se ha mantenido en forma utilizando la herramienta junto a Fittipaldi y sus compañeros de simulación, Simon Pagenaud y Charlie Eastwood. Esto marca el siguiente paso en los preparativos del equipo para su debut, tras haber fichado también al piloto de IndyCar Colton Herta como piloto de pruebas el mes pasado.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

