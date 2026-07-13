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McLaren desmiente rumores de salida de Piastri y descarta un intercambio con Verstappen
McLaren desmiente rumores de salida de Piastri y descarta un intercambio con Verstappen
   jul 13 /26 14:02 GMT
 Londres, Gran Bretaña
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Mark Webber, representante del piloto australiano Oscar Piastri, salió al paso de las versiones que circulan en el paddock sobre un eventual movimiento del australiano fuera de McLaren. El expiloto de Fórmula 1 calificó de infundadas las especulaciones y respaldó públicamente la continuidad de su representado en la escudería de Woking.

La discusión resurgió luego que algunos medios indicaran algunos contactos exploratorios entre el entorno de Max Verstappen y McLaren. Esta información reactivó una teoría planteada meses atrás: la posibilidad de un intercambio directo entre el neerlandés y Piastri, hipótesis que el propio director del equipo, Andrea Stella, había desestimado en su momento.

 

El trasfondo de estos rumores no es casual. Red Bull atraviesa una temporada complicada en el rendimiento de su auto, agravada por la salida de personal técnico hacia Woking, entre ellos su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase. A esto se suma el descontento manifiesto de Verstappen con la reglamentación vigente de la Fórmula 1, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su futuro en la parrilla.

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Consultado por el medio especializado RACER, Webber fue tajante al referirse a la situación contractual de su representado: "Oscar tiene contrato con McLaren para el futuro previsible. Hablar de que está presionando para irse es una tontería".

El manager profundizó en su respuesta, apuntando directamente a la naturaleza especulativa de las informaciones publicadas: "Se ha escrito mucha ficción sobre él y sobre otros equipos. McLaren ha manifestado en reiteradas ocasiones que lo quiere a largo plazo, y Oscar está enfocado en eso".

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Durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, el propio Piastri había abordado el tema ante la prensa, remarcando la solidez de su situación contractual: "Tengo un contrato vigente, múltiples garantías de que el equipo está muy conforme conmigo, y yo estoy muy conforme con el equipo".

 

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, también se pronunció sobre las versiones periodísticas durante la conferencia de prensa del Gran Premio de Gran Bretaña. Su respuesta fue igualmente contundente: "Son rumores. Estoy muy conforme con mis dos pilotos, Lando y Oscar. Creo que cada vez que se menciona un nombre como el de Max, la gente se entusiasma, tratándose de un tetracampeón mundial, pero estoy muy satisfecho con nuestra actual alineación de pilotos".

La temporada de Max Verstappen no ha estado exenta de dificultades. Actualmente ubicado en la séptima posición del campeonato de pilotos, el neerlandés solo ha logrado subir al podio en dos ocasiones. A esto se suman dos incidentes técnicos recientes vinculados al alerón trasero de su auto, que le provocaron pérdida de control durante la clasificación del Gran Premio de Austria y un trompo en la carrera de Gran Bretaña.

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Pese a las nuevas actualizaciones aerodinámicas incorporadas por Red Bull para reducir la brecha con Mercedes y Ferrari, el neerlandés reconoció su frustración tras la última carrera: "Tuve suerte aquí, pero por eso uno termina hastiado. En ese punto es sumamente peligroso porque puedes lastimarte gravemente"


Con las declaraciones de Webber y Brown, ambas partes buscan cerrar, al menos por ahora, la puerta a cualquier movimiento inminente entre Piastri, Verstappen y McLaren. Mientras el mercado de pilotos continúa generando especulación en la previa a la temporada 2027, los contratos vigentes y las declaraciones oficiales apuntan a la continuidad del actual esquema de pilotos en la escudería papaya.

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