F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar

El crecimiento y la diversificación de nuestra audiencia global exigen que la narración de historias ocupe un lugar central en la relación entre los aficionados y el deporte. Esta colaboración con DK nos permite alcanzar nuevos públicos mediante productos editoriales de calidad y accesibles, al tiempo que generamos un canal creativo para profundizar en el vínculo con seguidores de todas las edades

F1 es una de las marcas deportivas más relevantes del panorama internacional y su ritmo de crecimiento es acelerado. Consideramos que el momento es propicio para introducir esta gama, que aspira a captar el interés tanto de los entusiastas veteranos como de los nuevos adeptos

La Fórmula 1 ha formalizado un acuerdo estratégico con la editorial ilustrada DK Books para el lanzamiento de un programa plurianual de títulos oficiales licenciados, cuyo objetivo es extender la presencia de la categoría más allá del ámbito competitivo y consolidar su presencia en el segmento del consumo cultural familiar.El primer lanzamiento está previsto para noviembre de 2026, con una colección que abarca desde libros de trivia y actividades hasta volúmenes educativos, diseñados para un espectro demográfico que incluye tanto a los aficionados tradicionales como a las nuevas generaciones que se aproximan al automovilismo.La iniciativa responde a los datos demográficos manejados por la propia organización, que cifra en 830 millones su base global de seguidores, con un 42% de representación femenina y un 43% de aficionados menores de 35 años. Este perfil, según fuentes internas, justifica la apuesta por formatos editoriales que trasciendan la mera crónica deportiva y se orienten hacia el entretenimiento interactivo y la divulgación lúdica.El catálogo inicial contará con tres referencias principales: The Official F1 Quiz Book, con un compendio de más de 2.000 preguntas concebido para el disfrute intergeneracional; The Official F1 Activity Book, dirigido a lectores juveniles; y The Official F1 Colouring Book, una propuesta de aproximación creativa y contemplativa al universo de la competición.Las obras estarán disponibles en los principales canales de distribución minorista a nivel internacional, lo que supone una ampliación del radio de influencia de la marca más allá de los fines de semana de Gran Premio y las plataformas digitales.Emily Prazer, Directora Comercial de Fórmula 1, subrayó la dimensión narrativa del proyecto: "".Por su parte, Mark Searle, Director Gerente de DK, enmarcó el acuerdo en la coyuntura expansiva de la categoría: "".Tan pronto se anuncien los distribuidores a nivel global, especialmente los latinoamericanos, lo estaremos publicando aquí mismo.