Russell logra su segundo triunfo de la temporada - Reporte Carrera - GP de Austria

jun 28 /26 15:04 GMT Spielberg, Austria Pirelli



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





Russell cruzó la línea de meta con un margen de 1.611 segundos sobre Max Verstappen, mientras que el joven prodigio italiano Kimi Antonelli completó el podio a solo 0.375 segundos del neerlandés. La estrategia de dos paradas en boxes implementada por casi todos pilotos, demostró ser la elección acertada en un circuito que castiga sin piedad los neumáticos, especialmente bajo las condiciones térmicas exigentes con 34 °C en el ambiente y 50 °C en el asfalto.





El desarrollo de la prueba estuvo marcado por un intenso duelo inicial entre los tres primeros clasificados. En las primeras vueltas, Russell logró mantener a raya a Lewis Hamilton, quien desde la tercera posición intentó sin éxito superar a su excompañero de equipo. La batalla más vibrante se produjo entre Hamilton y Verstappen en las vueltas 10 y 11, cuando el neerlandés de Red Bull lanzó varios ataques sobre el británico de Ferrari en las curvas 3 y 4, con un intercambio de posiciones que mantuvo en vilo al público.



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Horarios F1 en todos los países

El punto de inflexión estratégico llegó en el giro 20, cuando Russell realizó su primera parada en boxes, cediendo el liderato a Antonelli. La decisión de Mercedes de escalonar las detenciones de sus dos pilotos resultó clave. Antonelli, con neumáticos más desgastados, lideró la carrera hasta la vuelta 44, momento en que Russell efectuó su segunda parada, entregando el mando a Verstappen. Sin embargo, el neerlandés, que también había detenido su auto en la vuelta 19, reportó por radio el deterioro crítico de sus neumáticos duros en el giro 49, lo que permitió a Russell recomponer la distancia y recuperar la primera posición.



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Calendario Temporada F1 2026

La carrera también dejó episodios destacados en el pelotón intermedio. Oscar Piastri, cuarto en la clasificación final, protagonizó un adelantamiento clave sobre Charles Leclerc en la vuelta 36, aprovechando el evidente sufrimiento del monegasco con sus neumáticos. Leclerc, quien partió desde la segunda posición, vio comprometida su carrera tras un toque con Piastri que dañó su alerón delantero, obligándolo a realizar una parada no programada que lo relegó a la octava plaza final. Lando Norris completó una carrera de recuperación para cerrar la séptima posición, después de superar a su compatriota Leclerc en las vueltas finales.





El incidente que provocó el Virtual Safety Car en la vuelta 52, cuando el bolardo desprendido por el impacto de Alex Albon quedó en medio de la pista, añadió un elemento de incertidumbre. Antonelli aprovechó la situación para realizar su segunda detención, emergiendo en la tercera posición y lanzando un ataque final sobre Verstappen que mantuvo la emoción hasta la última vuelta, reduciendo la diferencia a solo 0.8 segundos en el giro 70, aunque sin lograr superarlo.



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Pilotos y Equipos F1 2026

RB con sus pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad se llevaron los últimos puntos, mientras que los de Audi, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg quedaron a un paso.



La actuación de Alpine, por su parte, fue modesta pero consistente, con Pierre Gasly en la decimotercera posición y Franco Colapinto finalizando decimoquinto, tras superar a Esteban Ocon en la vuelta 55. Ambos pilotos mantuvieron un ritmo competitivo en el pelotón medio, aunque sin poder aspirar a puntos.





La nota negativa del fin de semana la protagonizaron los pilotos de Cadillac. Sergio Pérez y Valtteri Bottas abandonaron en las primeras vueltas, el mexicano en el cuatro cinco y el finlandés en el dos, debido a problemas mecánicos que dejaron a la escudería estadounidense sin representación en la clasificación final.



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Con los resultados de este GP de Austria el segundo George Russell (131), tercero Lewis Hamilton (125), cuarto Oscar Piastri (80), quinto Lando Norris (79), sexto Charles Leclerc (79), séptimo Max Verstappen (73), octavo Isack Hadjar (42), noveno Pierre Gasly (41) y décimo Liam Lawson (30).



En segundo Ferrari (204), tercero McLaren (159), cuarto Red Bull (115), quinto Alpine (57), sexto Racing Bulls (44), séptimo Haas (21), octavo Williams (11), noveno Audi (2), décimo Aston Martin (1) y último Cadillac (0).



La novena válida del campeonato mundial de F1 2026 será del 3 al 5 de julio, con motivo del GP de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone.



Vuelta a vuelta del GP de Austria 2026:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: Russell mantiene el P1 sin problema. Antonelli se sale en la curva 1 pero se reintegra. Duelo entre los Ferrari. Hamilton pasa a Leclerc. Los únicos que inician con blandos son Bortoleto y Sainz.



Vuelta 2: Antonelli se sale de nuevo en la curva 1. Ojo a los límites de pista. Ahora Verstappen pasa a Leclerc. Hamilton se acerca a Russell por el P1.



Vuelta 3: Russell no logra escaparse. Gap de 0.6s con Hamilton. Bottas en boxes, bastante humo en su auto.



Vuelta 4: Alta temperatura con 34 ºC en el ambiente y 50 ºc en el asfalto. Russell se aleja a 1.1s de Hamilton. Verstappen marca la vuelta rápida. Está a 1.9s de Hamilton.



Vuelta 5: Ahora es Pérez quien está en boxes. Vaya día para Cadillac. Sus dos autos fuera de momento. Antonelli en el P5 se acerca a Leclerc.



Vuelta 6: Russell aumenta el ritmo y ya son 1.5 sobre Hamilton. Verstappen ahora se acerca a Lewis a 1.1s.



Vuelta 7: Colapinto en el P18 presionando a Albon. Entretanto Gasly en el P13 tras Ocon. Antonelli pasa a Leclerc en la curva 9 y es P4.



Vuelta 8: Verstappen a 0.6s de Hamilton. El británico reporta mucho sobreviraje en su auto. Russell se aleja a 2.7s.



Vuelta 9: Piastri y Norris en el P6 y P7. A ellos se acerca Hadjar a 1s. Los RB de Lawson y Lindblad en el P9 y P10.



Vuelta 10: Russell a 3s de Hamilton. Verstappen le sigue la huella a Hamilton. En aprietos el piloto de Ferrari. Gap de 0.4s.



Vuelta 11: Verstappen ataca a Hamilton en la curva 3 y lo pasa, pero el británico recupera al llegar a la 4. Max ataca de nuevo pero no lo logra. Ambos bloquean.



Vuelta 12: Russell aprovecha este duelo entre Hamilton y Verstappen para alejarse a 6.1s.



Vuelta 13: Hamilton en pits. Cambia medios por duros. Sale en el P11. Russell a 5.7s de Verstappen.



Vuelta 14: Ahora Leclerc en pits. Se reincorpora en el P11. Hamilton pasa a Bortoleto y es P9. También entra Gasly y cae al último lugar.



Vuelta 15: Sainz en pits. Norris se acerca a Piastri por el P5. Hamilton presiona a Lindblad por el P8.



Vuelta 16: Hamilton pasa a Lindblad y es P8. Ahora tiene a Lawson a 2.3s. Verstappen le descuenta a Russell. Gap de 5s.



Vuelta 17: Antonelli aprieta y se acerca a 1.7s de Verstappen por el P2. Hamilton ya está conectado a Lawson por el P7.



Vuelta 18: Hamilton supera a Lawson y es P7. Bearman presiona a su compañero Ocon por el P12.



Vuelta 19: Verstappen y Hadjar en pits. Medios por duros. Max en el P6 a 1.6s de Hamilton. también entran Lindblad, Ocon y Albon.



Vuelta 20: Russell, Piastri, Lawson en boxes. Antonelli es nuevo líder. Norris en P2 a 10.8s.



Vuelta 21: Verstappen marca la vuelta rápida y se acerca a Hamilton a 0.9s.



Vuelta 22: No hay investigación para Hamilton por maniobra con Verstappen en la que el neerlandés se salió de pista. Verstappen y Hamilton se pasan mutuamente. Es ahora Max quien toma la ventaja y se aleja.



Vuelta 23: Antonelli aun no se detiene. Gap de 8.5s con Russell y cayendo. Hadjar a 0.9s de Piastri.



Vuelta 24: Verstappen se aleja a 1.6s de Hamilton y se acerca a 3.6s de Russell.



Vuelta 25: Sainz queda en la recta principal. Virtual Safety Car. Antonelli en pits y sale en el P5.



Vuelta 26: Los asistente de pista retirando el auto de Sainz. Hamilton de nuevo en pits. Sale con blandos usados de dos vueltas. Sigue la carrera neutralizada.



Vuelta 27: Se reanuda la carrera. Hadjar conectado a Piastri por el P5. .



Vuelta 28: Antonelli a 0.7s de Leclerc por el P3. Con los blandos, Hamilton está sobre Hadjar por el P6. Russell a 4.8s de Verstappen en el liderato.



Vuelta 29: Los Aston Martin de Stroll y Alonso pierden vuelta. Colapinto en el P17 a 1.3s de Albon. Carrera discreta de Alpine.



Vuelta 30: Hamilton ya está en el P6 tras superar a Hadjar. Verstappen con la vuelta rápida. Está a 4.5s de Russell.



Vuelta 31: Verstappen sigue apretando y se acerca a Russell 4.0s. Antonelli en el P3 a 9.2s de Verstappen.



Vuelta 32: Piastri le descuenta a Leclerc. Lo tiene a 1.3s por el P4.



Vuelta 33: Colapinto pasa a Albon y es P16. Bortoleto en el P11 a 4.5s de Lawson.



Vuelta 34: Leclerc tiene la presión de Piastri y Hamilton. Charles lleva duros de 21 vueltas, 6 más que Oscar y 7 más que Lewis.



Vuelta 35: Verstappen con todo sobre Russell. Gap de 2.3s.



Vuelta 36: Leclerc sufriendo con los neumáticos. Fuerte presión de Piastri y Hamilton.



Vuelta 37: Piastri pasa a Leclerc en la curva 3. Aprovecha Hamilton para pasar, pero Charles no se lo permite.



Vuelta 38: Leclerc en pits. Duros por duros nuevos. Sale en el P8. Russell a 1.8s de Verstappen.



Vuelta 39: Hamilton sobre Piastri. Le dicen por radio a Lewis que debe pasarlo. Russell bloquea y se pasa del vértice en la curva 3.



Vuelta 40: Russell a 1.2s de Verstappen. Bajo investigación Alonso por exceder la velocidad en pits.



Vuelta 41: Hadjar en pits. Sale en el P8. Piastri se mantiene por delante de Hamilton. Russell mantiene el gap con Verstappen en 1.4s.



Vuelta 42: Leclerc con la vuelta rápida.



Vuelta 43: Piastri y Hamilton en pits.



Vuelta 44: Russell en boxes. Sale con duros nuevos y cae al P3. Verstappen es el nuevo líder.



Vuelta 45: Antonelli a 4.7s de Verstappen por el P1.



Vuelta 46: Verstappen en vueltas de clasificación intentando alargar el stint, para luego tener un neumático más fresco con el que podría atacar.



Vuelta 47: Piastri a 0.8s de Leclerc por el P5. Bearman en pits. Alonso es penalizado con 5s por exceder la velocidad en pits.



Vuelta 48: Antonelli a 2.8s de Verstappen. Entretanto Russell le va descontando a Kimi con un neumático duro más nuevo. Gap de 10.3 y cayendo. Piastri pasa a Leclerc y es P4.



Vuelta 49: Verstappen reporta que sus neumáticos están acabados. Russell se acerca a 8.2s de Antonelli.



Vuelta 50: Verstappen en pits y cae al P3 con duros nuevos. Antonelli lidera por 7.8s sobre Russell.



Vuelta 51: Hamilton se acerca a Leclerc por el P5. Gap de 0.5s.



Vuelta 52: Antonelli y Alonso en pits. Sale Kimi en el P3 a 14.8s de Russell por el P1 y a 4.7s de Verstappen por el P2. Un corto Virtual Safety Car por causa de un bolardo que Albon impactó y que quedó en medio de la pista. Ya hay verde.



Vuelta 53: Russell a 8.8s de Verstappen por el liderato. Antonelli a 4.8s de Max por el P2.



Vuelta 54: Antonelli con la vuelta más rápida está a 4.8s de Verstappen, quien también aprieta para acercarse a Russell. Gap de 8.5s con George por el P1.



Vuelta 55: Colapinto pasa a Ocon y es P15. Gasly en el P13. Alpine en una carrera modesta.



Vuelta 56: Hadjar ataca a Leclerc y lo pasa. El monegasco se queja de los neumáticos. Russell a 7.6s de Verstappen. Sigue cayendo la diferencia.



Vuelta 57: Verstappen sigue apretando y se acerca a 6.6s de Russell.



Vuelta 58: Norris con todo sobre Leclerc. El monegasco sufriendo con los neumáticos.



Vuelta 59: Norris ya tiene el P7 de Leclerc. Antonelli marca la vuelta rápida. Gap de 4.3s con Verstappen. Entretanto Max a 5.8s de Russell.



Vuelta 60: Leclerc en pits. Pasa de duros a blandos de 3 vueltas.



Vuelta 61: Antonelli a 3.5s de Verstappen. Va con todo el líder del campeonato. Norris le descuenta a Hadjar por el P6 a 1.8s .



Vuelta 62: Pierden la vuelta los RB de Lawson y Lindblad en el P9 y P10.



Vuelta 63: Se estabilizan las diferencias. Russell a 4.7s de Verstappen y Antonelli a 3.5s de Max.



Vuelta 64: Antonelli aprieta un poco y está a 3.2s de Verstappen.



Vuelta 65: Norris a 1s de Hadjar por el P6.



Vuelta 66: Russell a 3.6s sobre Verstappen. Antonelli ahora a 2.7s de Max por el P2.



Vuelta 67: Gasly presiona a Hülkenberg por el P12. Antonelli a 1.9s de Verstappen.



Vuelta 68: Russell y Verstappen en el mismo ritmo. Gap de 3.1s. Antonelli va con todo y está a 1.8s de Verstappen por el P2.



Vuelta 69: Kimi a 1.3s de Max. No se rinde el piloto italiano.



Vuelta 70: Ya está conectado Antonelli a Verstappen. Gap de 0.8s



Vuelta 71: ¡Última vuelta en el Red Bull Ring! Antonelli muy cerca de Verstappen pero no logra conectarse lo suficiente.



Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:10.374 en el giro 59. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones Finales del Gran Premio de Austria 2026

P Piloto País Equipo Gap Puntos 1 George Russell GBR Mercedes - 25 2 Max Verstappen NED Red Bull 1.611 18 3 Kimi Antonelli ITA Mercedes 1.986 15 4 Oscar Piastri AUS McLaren 21.809 12 5 Lewis Hamilton GBR Ferrari 26.393 10 6 Isack Hadjar FRA Red Bull 29.399 8 7 Lando Norris GBR McLaren 31.505 6 8 Charles Leclerc MON Ferrari 45.659 4 9 Liam Lawson NZL RB 1 vuelta 2 10 Arvid Lindblad GBR RB 1 vuelta 1 Pilotos sin puntos 11 Gabriel Bortoleto BRA Audi 1 vuelta 12 Nico Hulkenberg ALE Audi 1 vuelta 13 Pierre Gasly FRA Alpine 1 vuelta 14 Oliver Bearman GBR Haas 1 vuelta 15 Franco Colapinto ARG Alpine 1 vuelta 16 Esteban Ocon FRA Haas 2 vueltas 17 Alexander Albon TAI Williams 2 vueltas 18 Fernando Alonso ESP Aston Martin 3 vueltas No terminaron 19 Lance Stroll CAN Aston Martin - 20 Carlos Sainz ESP Williams - 21 Sergio Pérez MEX Cadillac - 22 Valtteri Bottas FIN Cadillac - Vuelta rápida - Kimi Antonelli ITA Mercedes 1:10.374 Vuelta 59 El piloto británico George Russell logró la victoria en el GP de Austria, gracias un buen pilotaje y un auto robusto. Sin embargo, sigue en el ambiente la pole position de ayer bajo bandera amarilla. El podio lo completaron Max Verstappen y el líder del campeonato Kimi Antonelli.Russell cruzó la línea de meta con un margen de 1.611 segundos sobre Max Verstappen, mientras que el joven prodigio italiano Kimi Antonelli completó el podio a solo 0.375 segundos del neerlandés. La estrategia de dos paradas en boxes implementada por casi todos pilotos, demostró ser la elección acertada en un circuito que castiga sin piedad los neumáticos, especialmente bajo las condiciones térmicas exigentes con 34 °C en el ambiente y 50 °C en el asfalto.El desarrollo de la prueba estuvo marcado por un intenso duelo inicial entre los tres primeros clasificados. En las primeras vueltas, Russell logró mantener a raya a Lewis Hamilton, quien desde la tercera posición intentó sin éxito superar a su excompañero de equipo. La batalla más vibrante se produjo entre Hamilton y Verstappen en las vueltas 10 y 11, cuando el neerlandés de Red Bull lanzó varios ataques sobre el británico de Ferrari en las curvas 3 y 4, con un intercambio de posiciones que mantuvo en vilo al público.El punto de inflexión estratégico llegó en el giro 20, cuando Russell realizó su primera parada en boxes, cediendo el liderato a Antonelli. La decisión de Mercedes de escalonar las detenciones de sus dos pilotos resultó clave. Antonelli, con neumáticos más desgastados, lideró la carrera hasta la vuelta 44, momento en que Russell efectuó su segunda parada, entregando el mando a Verstappen. Sin embargo, el neerlandés, que también había detenido su auto en la vuelta 19, reportó por radio el deterioro crítico de sus neumáticos duros en el giro 49, lo que permitió a Russell recomponer la distancia y recuperar la primera posición.La carrera también dejó episodios destacados en el pelotón intermedio. Oscar Piastri, cuarto en la clasificación final, protagonizó un adelantamiento clave sobre Charles Leclerc en la vuelta 36, aprovechando el evidente sufrimiento del monegasco con sus neumáticos. Leclerc, quien partió desde la segunda posición, vio comprometida su carrera tras un toque con Piastri que dañó su alerón delantero, obligándolo a realizar una parada no programada que lo relegó a la octava plaza final. Lando Norris completó una carrera de recuperación para cerrar la séptima posición, después de superar a su compatriota Leclerc en las vueltas finales.El incidente que provocó el Virtual Safety Car en la vuelta 52, cuando el bolardo desprendido por el impacto de Alex Albon quedó en medio de la pista, añadió un elemento de incertidumbre. Antonelli aprovechó la situación para realizar su segunda detención, emergiendo en la tercera posición y lanzando un ataque final sobre Verstappen que mantuvo la emoción hasta la última vuelta, reduciendo la diferencia a solo 0.8 segundos en el giro 70, aunque sin lograr superarlo.RB con sus pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad se llevaron los últimos puntos, mientras que los de Audi, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg quedaron a un paso.La actuación de Alpine, por su parte, fue modesta pero consistente, con Pierre Gasly en la decimotercera posición y Franco Colapinto finalizando decimoquinto, tras superar a Esteban Ocon en la vuelta 55. Ambos pilotos mantuvieron un ritmo competitivo en el pelotón medio, aunque sin poder aspirar a puntos.La nota negativa del fin de semana la protagonizaron los pilotos de Cadillac. Sergio Pérez y Valtteri Bottas abandonaron en las primeras vueltas, el mexicano en el cuatro cinco y el finlandés en el dos, debido a problemas mecánicos que dejaron a la escudería estadounidense sin representación en la clasificación final.Con los resultados de este GP de Austria el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 171 puntos,George Russell (131),Lewis Hamilton (125),Oscar Piastri (80),Lando Norris (79),Charles Leclerc (79),Max Verstappen (73),Isack Hadjar (42),Pierre Gasly (41) yLiam Lawson (30).En equipos , Mercedes es líder con 302 puntos,Ferrari (204),McLaren (159),Red Bull (115),Alpine (57),Racing Bulls (44),Haas (21), octavo Williams (11),Audi (2), décimo Aston Martin (1) yCadillac (0).La novena válida del campeonato mundial de F1 2026 será del 3 al 5 de julio, con motivo del GP de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Russell mantiene el P1 sin problema. Antonelli se sale en la curva 1 pero se reintegra. Duelo entre los Ferrari. Hamilton pasa a Leclerc. Los únicos que inician con blandos son Bortoleto y Sainz.Antonelli se sale de nuevo en la curva 1. Ojo a los límites de pista. Ahora Verstappen pasa a Leclerc. Hamilton se acerca a Russell por el P1.Russell no logra escaparse. Gap de 0.6s con Hamilton. Bottas en boxes, bastante humo en su auto.Alta temperatura con 34 ºC en el ambiente y 50 ºc en el asfalto. Russell se aleja a 1.1s de Hamilton. Verstappen marca la vuelta rápida. Está a 1.9s de Hamilton.Ahora es Pérez quien está en boxes. Vaya día para Cadillac. Sus dos autos fuera de momento. Antonelli en el P5 se acerca a Leclerc.Russell aumenta el ritmo y ya son 1.5 sobre Hamilton. Verstappen ahora se acerca a Lewis a 1.1s.Colapinto en el P18 presionando a Albon. Entretanto Gasly en el P13 tras Ocon. Antonelli pasa a Leclerc en la curva 9 y es P4.Verstappen a 0.6s de Hamilton. El británico reporta mucho sobreviraje en su auto. Russell se aleja a 2.7s.Piastri y Norris en el P6 y P7. A ellos se acerca Hadjar a 1s. Los RB de Lawson y Lindblad en el P9 y P10.Russell a 3s de Hamilton. Verstappen le sigue la huella a Hamilton. En aprietos el piloto de Ferrari. Gap de 0.4s.Verstappen ataca a Hamilton en la curva 3 y lo pasa, pero el británico recupera al llegar a la 4. Max ataca de nuevo pero no lo logra. Ambos bloquean.Russell aprovecha este duelo entre Hamilton y Verstappen para alejarse a 6.1s.Hamilton en pits. Cambia medios por duros. Sale en el P11. Russell a 5.7s de Verstappen.Ahora Leclerc en pits. Se reincorpora en el P11. Hamilton pasa a Bortoleto y es P9. También entra Gasly y cae al último lugar.Sainz en pits. Norris se acerca a Piastri por el P5. Hamilton presiona a Lindblad por el P8.Hamilton pasa a Lindblad y es P8. Ahora tiene a Lawson a 2.3s. Verstappen le descuenta a Russell. Gap de 5s.Antonelli aprieta y se acerca a 1.7s de Verstappen por el P2. Hamilton ya está conectado a Lawson por el P7.Hamilton supera a Lawson y es P7. Bearman presiona a su compañero Ocon por el P12.Verstappen y Hadjar en pits. Medios por duros. Max en el P6 a 1.6s de Hamilton. también entran Lindblad, Ocon y Albon.Russell, Piastri, Lawson en boxes. Antonelli es nuevo líder. Norris en P2 a 10.8s.Verstappen marca la vuelta rápida y se acerca a Hamilton a 0.9s.No hay investigación para Hamilton por maniobra con Verstappen en la que el neerlandés se salió de pista. Verstappen y Hamilton se pasan mutuamente. Es ahora Max quien toma la ventaja y se aleja.Antonelli aun no se detiene. Gap de 8.5s con Russell y cayendo. Hadjar a 0.9s de Piastri.Verstappen se aleja a 1.6s de Hamilton y se acerca a 3.6s de Russell.Sainz queda en la recta principal. Virtual Safety Car. Antonelli en pits y sale en el P5.Los asistente de pista retirando el auto de Sainz. Hamilton de nuevo en pits. Sale con blandos usados de dos vueltas. Sigue la carrera neutralizada.Se reanuda la carrera. Hadjar conectado a Piastri por el P5. .Antonelli a 0.7s de Leclerc por el P3. Con los blandos, Hamilton está sobre Hadjar por el P6. Russell a 4.8s de Verstappen en el liderato.Los Aston Martin de Stroll y Alonso pierden vuelta. Colapinto en el P17 a 1.3s de Albon. Carrera discreta de Alpine.Hamilton ya está en el P6 tras superar a Hadjar. Verstappen con la vuelta rápida. Está a 4.5s de Russell.Verstappen sigue apretando y se acerca a Russell 4.0s. Antonelli en el P3 a 9.2s de Verstappen.Piastri le descuenta a Leclerc. Lo tiene a 1.3s por el P4.Colapinto pasa a Albon y es P16. Bortoleto en el P11 a 4.5s de Lawson.Leclerc tiene la presión de Piastri y Hamilton. Charles lleva duros de 21 vueltas, 6 más que Oscar y 7 más que Lewis.Verstappen con todo sobre Russell. Gap de 2.3s.Leclerc sufriendo con los neumáticos. Fuerte presión de Piastri y Hamilton.Piastri pasa a Leclerc en la curva 3. Aprovecha Hamilton para pasar, pero Charles no se lo permite.Leclerc en pits. Duros por duros nuevos. Sale en el P8. Russell a 1.8s de Verstappen.Hamilton sobre Piastri. Le dicen por radio a Lewis que debe pasarlo. Russell bloquea y se pasa del vértice en la curva 3.Russell a 1.2s de Verstappen. Bajo investigación Alonso por exceder la velocidad en pits.Hadjar en pits. Sale en el P8. Piastri se mantiene por delante de Hamilton. Russell mantiene el gap con Verstappen en 1.4s.Leclerc con la vuelta rápida.Piastri y Hamilton en pits.Russell en boxes. Sale con duros nuevos y cae al P3. Verstappen es el nuevo líder.Antonelli a 4.7s de Verstappen por el P1.Verstappen en vueltas de clasificación intentando alargar el stint, para luego tener un neumático más fresco con el que podría atacar.Piastri a 0.8s de Leclerc por el P5. Bearman en pits. Alonso es penalizado con 5s por exceder la velocidad en pits.Antonelli a 2.8s de Verstappen. Entretanto Russell le va descontando a Kimi con un neumático duro más nuevo. Gap de 10.3 y cayendo. Piastri pasa a Leclerc y es P4.Verstappen reporta que sus neumáticos están acabados. Russell se acerca a 8.2s de Antonelli.Verstappen en pits y cae al P3 con duros nuevos. Antonelli lidera por 7.8s sobre Russell.Hamilton se acerca a Leclerc por el P5. Gap de 0.5s.Antonelli y Alonso en pits. Sale Kimi en el P3 a 14.8s de Russell por el P1 y a 4.7s de Verstappen por el P2. Un corto Virtual Safety Car por causa de un bolardo que Albon impactó y que quedó en medio de la pista. Ya hay verde.Russell a 8.8s de Verstappen por el liderato. Antonelli a 4.8s de Max por el P2.Antonelli con la vuelta más rápida está a 4.8s de Verstappen, quien también aprieta para acercarse a Russell. Gap de 8.5s con George por el P1.Colapinto pasa a Ocon y es P15. Gasly en el P13. Alpine en una carrera modesta.Hadjar ataca a Leclerc y lo pasa. El monegasco se queja de los neumáticos. Russell a 7.6s de Verstappen. Sigue cayendo la diferencia.Verstappen sigue apretando y se acerca a 6.6s de Russell.Norris con todo sobre Leclerc. El monegasco sufriendo con los neumáticos.Norris ya tiene el P7 de Leclerc. Antonelli marca la vuelta rápida. Gap de 4.3s con Verstappen. Entretanto Max a 5.8s de Russell.Leclerc en pits. Pasa de duros a blandos de 3 vueltas.Antonelli a 3.5s de Verstappen. Va con todo el líder del campeonato. Norris le descuenta a Hadjar por el P6 a 1.8s .Pierden la vuelta los RB de Lawson y Lindblad en el P9 y P10.Se estabilizan las diferencias. Russell a 4.7s de Verstappen y Antonelli a 3.5s de Max.Antonelli aprieta un poco y está a 3.2s de Verstappen.Norris a 1s de Hadjar por el P6.Russell a 3.6s sobre Verstappen. Antonelli ahora a 2.7s de Max por el P2.Gasly presiona a Hülkenberg por el P12. Antonelli a 1.9s de Verstappen.Russell y Verstappen en el mismo ritmo. Gap de 3.1s. Antonelli va con todo y está a 1.8s de Verstappen por el P2.Kimi a 1.3s de Max. No se rinde el piloto italiano.Ya está conectado Antonelli a Verstappen. Gap de 0.8s¡Última vuelta en el Red Bull Ring! Antonelli muy cerca de Verstappen pero no logra conectarse lo suficiente.Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:10.374 en el giro 59. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

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