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El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
   jul 9 /26 18:01 GMT
 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
 Las Vegas GP

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La organización del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y Sphere Entertainment Co. han oficializado un acuerdo para institucionalizar el "F1 Afterparty" como el evento musical que cierra la jornada sabatina de este certamen.

La presentación, que tendrá lugar el 21 de noviembre en "La Esfera", contará con la actuación del quinteto vocal Backstreet Boys, en una apuesta por consolidar la sinergia entre la competición de alto rendimiento y el entretenimiento post carrera.


La iniciativa, que regresa tras el lleno total registrado en la edición de 2025, busca estructurar un corredor de experiencias que se extiende más allá del asfalto. Mientras el Strip Circuit acogerá las sesiones de entrenamientos, clasificación y carrera, el Sphere -cuya infraestructura tecnológica de inmersión visual y acústica es referente en la industria- será el escenario de un espectáculo que, según los organizadores, pretende redefinir el concepto de celebración automovilística en el calendario de la categoría reina.

Emily Prazer, Presidenta y CEO de Las Vegas Grand Prix, Inc., subrayó la singularidad de la ecuación logística y artística: "Las Vegas es el único punto del mapa donde la Fórmula 1, los Backstreet Boys y el Sphere confluyen en una misma noche. Este afterparty subraya el carácter diferencial de nuestro evento, ofreciendo a los aficionados el acceso a un grupo icónico dentro de un entorno tecnológico que ningún otro escenario puede replicar".


Por su parte, Jen Koester, Presidenta y Directora de Operaciones de Sphere, enfatizó la coherencia del proyecto con la línea de programación del recinto: "Durante el fin de semana de la F1, el Sphere volverá a demostrar su capacidad para albergar propuestas de una escala inalcanzable. La actuación de los Backstreet Boys, que ya han agotado localidades en funciones previas, ejemplifica nuestro compromiso de fusionar artistas de talla mundial con innovación técnica para generar eventos exclusivos".

La disponibilidad para el F1 Afterparty se articulará mediante un sistema de paquetes y opciones adicionales, ya comercializados, que vinculan la entrada al recinto esférico con la presencia en la carrera.


Las tarifas base parten desde los 925 dólares para el acceso general de tres días en la T-Mobile Zone, mientras que los titulares de abonos en otras zonas del circuito podrán adquirir el complemento del afterparty por un coste adicional de 162 dólares.

Asimismo, se ofrecen combinaciones con estancia hotelera en The Venetian Resort, el único complejo anexo al Sphere, con precios desde 2.062 dólares por persona.

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