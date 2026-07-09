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Ferrari estrena el Circuito de MADRING con un auto de F1 con Leclerc y Hamilton
Ferrari estrena el Circuito de MADRING con un auto de F1 con Leclerc y Hamilton
   jul 9 /26 19:10 GMT
 Madrid, España
 MADRING

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Scuderia Ferrari completó esta mañana las primeras vueltas oficiales de un auto de Fórmula 1 en el Circuito de MADRING, el nuevo escenario que será la sede del Gran Premio de España a partir de septiembre.

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El monegasco Charles Leclerc, reciente ganador del Gran Premio de Gran Bretaña, fue el encargado de estrenar el asfalto de la instalación madrileña a bordo del SF-26, en una sesión de rodaje promocional que marca el hito inaugural para la categoría en este escenario híbrido.


MADRING, que combina tramos de vías públicas con secciones permanentes de trazado cerrado, se incorpora al calendario mundialista en 2026 como sustituto del Circuit de Barcelona-Catalunya en su calidad de organizador del GP de España.

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La cita está programada para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, y la jornada de hoy ha permitido a los ingenieros de Maranello recopilar las primeras impresiones técnicas sobre una pista de 20 curvas que aún permanece inédita para los equipos del paddock.


La actividad matinal, difundida por la propia escudería a través de sus canales oficiales con imágenes y vídeos del SF-26 rodando sobre el nuevo firme, contó con Leclerc como piloto de apertura.

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Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, también completó varias vueltas a lo largo de la sesión, ampliando así la recopilación de datos para el departamento de pista de la formación italiana.

Hace unas semanas, Carlos Sainz fue el primer piloto en rodar en el nuevo Circuito de MADRING, haciéndolo en un Ford Mustang.

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