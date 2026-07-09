Ferrari estrena el Circuito de MADRING con un auto de F1 con Leclerc y Hamilton

jul 9 /26 19:10 GMT Madrid, España MADRING



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@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





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La actividad matinal, difundida por la propia escudería a través de sus canales oficiales con imágenes y vídeos del SF-26 rodando sobre el nuevo firme, contó con Leclerc como piloto de apertura.



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