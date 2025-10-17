 Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados Unidos - F1LATAM.COM
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados Unidos
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados Unidos
   oct 17 /2025 22:56 GMT
 Austin, Texas, Estados Unidos
Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto neerlandés Max Verstappen y Red Bull Racing siguen haciendo el mejor trabajo posible y muestra de eso fue conseguir fue el primer lugar en la clasificación para la carrera de mañana. La sorpresa se la llevaron los pilotos de McLaren, en especial Lando Norris quien fue superado por tan solo 0.071s.

El piloto británico venía de ser el más rápido en las dos sesiones clasificatorias previas, pero el tetracampeón dio el zarpazo justo en el cierre de la sesión, aupando sus opciones de sumar puntos y de incomodar a sus rivales de McLaren, quienes están luchando por el título. Verstappen viene descontando y un duelo entre los 'papaya' no le caería para nada mal. Oscar Piastri iniciará tercero.

Otra sorpresa es el cuarto lugar de Nico Hülkenberg, quien con el modesto Sauber quedó por delante de George Russell de Mercedes, ganador del pasado de GP de Singapur.

Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz terminaron en el sexto y séptimo lugar, seguidos por Lewis Hamilton, Alex Albon y Charles Leclerc.

El joven italiano Kimi Antonelli quedó por tan solo a 0.006s de pasar a SQ3. Partirá undécimo. Tras él estarán Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll y Liam Lawson.

En SQ1 los eliminados fueron Oliver Bearman, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto. El tráfico al final fue fuerte y arruinó la vuelta de varios. En el caso de Bortoleto, su vuelta rápida fue eliminada por exceder los límites de pista.

Mañana a las 12:00 hs de Austin se realizará la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 M. Verstappen Red Bull NLD 1:32.143 -.--- SQ3
2 L. Norris McLaren GBR 1:32.214 +0.071 SQ3
3 O. Piastri McLaren AUS 1:32.523 +0.380 SQ3
4 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:32.645 +0.502 SQ3
5 G. Russell Mercedes GBR 1:32.888 +0.745 SQ3
6 F. Alonso Aston Martin ESP 1:32.910 +0.767 SQ3
7 C. Sainz Williams ESP 1:32.911 +0.768 SQ3
8 L. Hamilton Ferrari GBR 1:33.035 +0.892 SQ3
9 A. Albon Williams TAI 1:33.099 +0.956 SQ3
10 C. Leclerc Ferrari MON 1:33.104 +0.961 SQ3
11 K. Antonelli Mercedes ITA 1:34.018 +1.875 SQ2
12 I. Hadjar RB FRA 1:34.241 +2.098 SQ2
13 P. Gasly Alpine FRA 1:34.258 +2.115 SQ2
14 L. Stroll Aston Martin CAN 1:34.394 +2.251 SQ2
15 L. Lawson RB NZL 1:34.603 +2.460 SQ1
16 O. Bearman Haas GBR 1:35.159 +3.016 SQ1
17 F. Colapinto Alpine ARG 1:35.246 +3.103 SQ1
18 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:35.259 +3.116 SQ1
19 E. Ocon Haas FRA 1:36.003 +3.860 SQ1
- G. Bortoleto Sauber BRA -:--.--- -:--.--- SQ1

