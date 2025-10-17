Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados Unidos

|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:32.143
|-.---
|SQ3
|2
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:32.214
|+0.071
|SQ3
|3
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:32.523
|+0.380
|SQ3
|4
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:32.645
|+0.502
|SQ3
|5
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:32.888
|+0.745
|SQ3
|6
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:32.910
|+0.767
|SQ3
|7
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:32.911
|+0.768
|SQ3
|8
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:33.035
|+0.892
|SQ3
|9
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:33.099
|+0.956
|SQ3
|10
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:33.104
|+0.961
|SQ3
|11
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:34.018
|+1.875
|SQ2
|12
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:34.241
|+2.098
|SQ2
|13
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:34.258
|+2.115
|SQ2
|14
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:34.394
|+2.251
|SQ2
|15
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:34.603
|+2.460
|SQ1
|16
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:35.159
|+3.016
|SQ1
|17
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:35.246
|+3.103
|SQ1
|18
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:35.259
|+3.116
|SQ1
|19
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:36.003
|+3.860
|SQ1
|-
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|-:--.---
|-:--.---
|SQ1
