 Antonelli toma la delantera en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Países Bajos - F1LATAM.COM
  Repetición - P.LIBRES 1 - GP PAÍSES BAJOS F1
                          
Antonelli toma la delantera en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Países Bajos
Antonelli toma la delantera en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Países Bajos
   ago 21 /26 11:45 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 Mercedes AMG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La primera y única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos concluyó con Kimi Antonelli al frente de la tabla de tiempos, estableciendo un registro de 1:12.949 con el Mercedes.

El italiano superó por solo 121 milésimas a Lando Norris (McLaren) y por 125 milésimas a su propio compañero de equipo, George Russell, en una sesión atípica que combina el formato Sprint.

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La sesión arrancó con los pilotos utilizando neumáticos intermedios sobre una pista húmeda. La evolución del trazado costero, estrecho y de trazado clásico, permitió que los tiempos cayeran progresivamente a medida que se secaba la línea de carrera, hasta que los compuestos de seco empezaron a rodar en los compases finales.

Oscar Piastri (McLaren) fue el primero en marcar referencia con slicks, aunque Antonelli terminó imponiéndose con autoridad en el último tramo. Su compañero Lando Norris finalmente segundo, seguido por George Russell a 0.125s.

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Lewis Hamilton (Ferrari) y Charles Leclerc completaron el cuarto y quinto tiempo, con el británico a 190 milésimas del líder y el monegasco a 289 milésimas.

El rendimiento de la escudería italiana se mostró sólido durante la sesión, alternando el primer puesto en varios momentos. Por detrás, el australiano Piastri finalizó sexto, a 659 milésimas, completando una actuación discreta para los de Woking.

Las mayores incertidumbres se concentran en la parte alta de la tabla. Max Verstappen, quien compite en su Gran Premio de casa y cuyo futuro con Red Bull hasta 2030 fue confirmado esta semana, finalizó en la undécima posición, a 1.376 segundos del tiempo de referencia.

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El neerlandés reportó sobreviraje y problemas con el cambio de marchas durante la sesión, además de una ligera salida de pista. Su compañero temporal, Liam Lawson, que sustituye al lesionado Isack Hadjar, se situó decimocuarto, a 1.912 segundos, con una diferencia de 0.536 segundos respecto a Verstappen.

Los problemas técnicos también afectaron a Williams, que atraviesa un fin de semana particular tras las recientes renovaciones de Alex Albon y Carlos Sainz. El español finalizó en la última posición, a más de 3.3 segundos del liderato, tras sufrir un despiste en la curva 13 que dejó gravilla sobre la pista.

Albon, por su parte, fue decimonoveno, a 2.408 segundos, en un desempeño que no refleja las aspiraciones del equipo británico.

El renovado Aston Martin AMR26 mostró una evolución positiva en Zandvoort. Fernando Alonso, que pasó de las últimas posiciones a la mitad de la tabla conforme avanzó la sesión, concluyó duodécimo, mientras que Lance Stroll finalizó decimoctavo.

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Los Audi de Nico Hülkenberg (séptimo) y Gabriel Bortoleto (noveno) confirmaron el buen ritmo mostrado en los compases iniciales, con el alemán a 0.835 segundos y el brasileño a 1.043 segundos del mejor registro.

En Alpine, la disparidad fue notable: Pierre Gasly, con actualizaciones en su monoplaza, finalizó octavo, mientras que Franco Colapinto, decimotercero, quedó a más de 0.9 segundos de su compañero. En Cadillac, Valtteri Bottas y Sergio Pérez ocuparon las posiciones 20 y 21, con una diferencia de 0.1 segundos entre ambos.

La sesión también registró incidentes menores: un trompo de Antonelli y sendas salidas de pista de Hamilton y Alonso en la curva 12, que no impidieron que ambos continuaran rodando.

Con esta única tanda de entrenamientos completada, la atención se centra ahora en la Sprint Qualifying de esta tarde, que definirá la parrilla para la carrera sprint del sábado, antes de la clasificación tradicional y el Gran Premio del domingo.

A las 16:30 hs de Zandvoort comenzará la SPRINT QUALIFYING del Gran Premio de Países Bajos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1K. AntonelliITAMercedes1:12.94936
2L. NorrisGBRMcLaren1:13.070+0.12130
3G. RussellGBRMercedes1:13.074+0.12537
4L. HamiltonGBRFerrari1:13.139+0.19034
5C. LeclercMONFerrari1:13.238+0.28939
6O. PiastriAUSMcLaren1:13.608+0.65935
7N. HülkenbergALEAudi1:13.784+0.83534
8P. GaslyFRAAlpine1:13.911+0.96228
9G. BortoletoBRAAudi1:13.992+1.04329
10A. LindbladGBRRB1:14.285+1.33637
11M. VerstappenNEDRed Bull1:14.325+1.37625
12F. AlonsoESPAston Martin1:14.511+1.56225
13F. ColapintoARGAlpine1:14.826+1.87731
14L. LawsonNZLRed Bull1:14.861+1.91230
15O. BearmanGBRHaas1:14.874+1.92532
16E. OconFRAHaas1:14.897+1.94831
17Y. TsunodaJAPRB1:15.110+2.16135
18L. StrollCANAston Martin1:15.199+2.25024
19A. AlbonTAIWilliams1:15.357+2.40833
20V. BottasFINCadillac1:15.580+2.63128
21S. PérezMEXCadillac1:15.700+2.75128
22C. SainzESPWilliams1:16.345+3.39632

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