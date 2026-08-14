Las utilidades del Circuito Pony Malta en Barranquilla serán destinadas a los damnificados por el terremoto en Colombia

Colombia nos necesita unidos. Desde la Alcaldía de Barranquilla, junto a Pony Malta y Bavaria, tendremos una oportunidad este domingo para demostrar que los barranquilleros y los colombianos sabemos estar presentes cuando más nos necesitan. Hacemos un llamado a la ciudadanía para aportar y acompañar a las familias que viven este dolor. Barranquilla está con Colombia. Tenemos que estar unidos, tender la mano y ayudar a nuestros hermanos

Hoy Colombia atraviesa un momento muy difícil, y desde Bavaria acompañamos de corazón a las familias que han perdido a sus seres queridos y a todas las personas afectadas por esta tragedia. En momentos como este, creemos que debemos poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan. Por eso, hemos decidido transformar el Circuito Pony Malta en el Circuito Colombia y destinar el 100% de las utilidades del evento a apoyar la atención de la emergencia y la recuperación de las comunidades afectadas

Colombia está atravesando un momento muy difícil y queremos expresar nuestra solidaridad con todas las familias y comunidades afectadas. Como colombianos, creemos que hoy más que nunca debemos unirnos y apoyarnos. Por eso, este evento tendrá un significado especial, queremos que este encuentro sea una oportunidad para sumar esfuerzos, acompañar y ayudar a quienes más lo necesitan. Este 16 de agosto corremos juntos, pero sobre todo, nos unimos por Colombia

La Alcaldía de Barranquilla, Pony Malta y Bavaria se unen en solidaridad con Colombia y las familias afectadas por la emergencia que vive el país tras el reciente terremoto, haciendo del Circuito Pony Malta del próximo domingo 16 de agosto, un espacio para sumar esfuerzos y contribuir a la recuperación de las comunidades más afectadas.En apoyo, la venta de boletería nueva fue suspendida desde el lunes 10 de agosto. Las utilidades del evento serán destinadas a la reconstrucción de los territorios afectados. "", expresó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.", indicó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.", afirmó Juan Pablo Montoya.Durante el encuentro se realizarán 2 minutos de silencio en memoria y homenaje a las víctimas del terremoto, y se habilitarán puntos de acopio y donación para que los asistentes puedan llevar elementos e insumos esenciales que serán enviados a las zonas más afectadas.La Alcaldía de Barranquilla, Pony Malta y Bavaria invitan a todos los colombianos a sumarse a esta causa y apoyar a quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia. Es momento de acompañarnos, tender la mano y demostrar que cuando Colombia nos necesita, nos unimos todos para ayudar.