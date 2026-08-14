Presidente de la FIA expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto

En este momento difícil, nuestros pensamientos están con todos aquellos afectados por el terremoto

La familia FIA está construida sobre fuertes vínculos de amistad y apoyo mutuo que se extienden mucho más allá de nuestro trabajo compartido en movilidad y deporte motor

ésta es una oportunidad para demostrar, una vez más, de qué estamos hechos los colombianos, de qué somos capaces, cómo nos crecemos en la adversidad, porque la adversidad es al ser humano lo que el fuego al hierro forja y nosotros, los colombianos, estamos forjados en la adversidad.



Nos vamos a encontrar como sociedad y, entre todos, vamos a reconstruir a nuestro país para llevarle a ese lugar de grandeza que se merece, que es la ‘Patria Milagro'

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo llegar un mensaje de solidaridad a Colombia tras el terremoto que afectó al país esta semana, expresando su cercanía con las familias damnificadas y con las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.En una carta dirigida a Ricardo Morales, presidente del Automóvil Club de Colombia y de la Region IV, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, transmitió en nombre de la organización y de toda la comunidad FIA sus condolencias por las consecuencias de la tragedia.", señala la comunicación, que hace especial énfasis en las familias y comunidades que han sufrido pérdidas, lesiones o daños en sus viviendas y medios de vida.Ben Sulayem destacó además los vínculos que existen dentro de la comunidad internacional del automovilismo y señaló que, en situaciones como esta, los lazos de amistad y apoyo adquieren una importancia todavía mayor.", expresa el presidente del organismo.La FIA aseguró que permanecerá al lado de Colombia mientras las comunidades afectadas afrontan las consecuencias del terremoto e inician el proceso de recuperación.En su mensaje, Ben Sulayem también pidió a Morales transmitir la solidaridad y el apoyo de la FIA a sus colegas y, a través de ellos, a todas las personas impactadas por la emergencia.La comunicación, fechada en París el 13 de agosto de 2026, lleva la firma del presidente de la FIA y constituye un mensaje institucional de respaldo a Colombia en medio de las labores de atención y recuperación posteriores al terremoto.Hasta el momento el reporte de personas fallecidas es de 281, con 3.971 heridas y 379 desaparecidas. El impacto del desastre afecto a 44.936 familias equivalentes a 102.105 personas, en 15 departamentos y 426 municipios.El presidente Abelardo De la Espriella en el inicio de su mandato ha estado muy activo, liderando todas las acciones de rescate e inicio de la reconstrucción.El presidente enfatizó que "", indicó De la Espriella.