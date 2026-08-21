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Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos
   ago 21 /26 10:01 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La decimosegunda válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2026 se realizará este fin de semana en el Circuito de Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos. Aquí todos los detalles del tiempo.

Según Weather Channel el viernes en la sesión de entrenamientos libres y la Sprint Qualifying, la temperatura ambiente máxima será de 19 ºC y 92% de probabilidad de precipitación.

Horarios F1 en todos los países

Para el sábado en la competencia Sprint y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 18 ºC y 32% de probabilidad de precipitación.

El domingo día de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 19 ºC y 11% de posibilidad de lluvia.

Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.

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