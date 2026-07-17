Williams anuncia la renovación multianual con Sainz y asegura la continuidad de Albon en 2027

Carlos trabaja día a día con sus ingenieros para exprimir cada milésima. Es un líder de este proyecto, y me entusiasma que comparta la visión de lo que podemos lograr

Creo en las personas que forman este equipo, en las inversiones y en el trabajo que se está haciendo. Estoy tan comprometido como el primer día para devolver a Williams donde pertenece

Desde que me uní a Williams F1 Team en 2022, la transformación que ha experimentado este equipo es difícil de expresar con palabras. Un año difícil no refleja el panorama completo; al contrario, me aporta más motivación para seguir construyendo y empujando junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas. Nuestra historia aún no ha terminado, por lo que mi atención plena ahora está en hacer todo lo necesario para devolvernos a las posiciones delanteras de la parrilla

La escudería Williams F1 Team confirmó la extensión contractual de Carlos Sainz por varios años, cerrando así su dupla de pilotos para la temporada 2027, año en el que la formación británica celebrará su 50 aniversario en la categoría.El anuncio llega apenas 24 horas después de que Alex Albon asegurara también su continuidad, consolidando una de las parejas con mayor experiencia de toda la parrilla: suman más de 370 Grandes Premios, 1.600 puntos y 31 podios entre ambos.Sainz, de 31 años, desembarcó en Grove en 2025 y ha sido pieza clave en el proceso de reconstrucción del equipo. Su enfoque meticuloso desde el punto de vista técnico, sumado a su velocidad y capacidad de gestión en carrera, han sido determinantes para elevar el rendimiento de la estructura.El español logró su primer podio con Williams en Bakú (tercer puesto), al que sumó un podio en la carrera sprint de Austin y otra visita al top 3 en Qatar, contribuyendo a la mejor temporada del equipo desde 2016.El director del equipo, James Vowles, ha destacado que la renovación de Sainz no solo responde a sus resultados en pista, sino al trabajo invisible en la fábrica: "".Por su parte, el piloto madrileño ha manifestado su confianza en el proceso interno: "".La continuidad de Albon, confirmada en la víspera, añade una capa adicional de estabilidad. El tailandés, de 30 años, se ha convertido en el piloto con más largadas en la historia de Williams, superando el récord de Nigel Mansell en Barcelona y alcanzando su centésima participación con la escudería en Budapest. Su renovación supone un espaldarazo al proyecto de recuperación, pese a las dificultades atravesadas en 2026.El piloto asiático señaló: "".Con ambos pilotos atados hasta más allá del próximo ejercicio, Williams envía una señal clara de continuidad en un momento crítico. La escudería, que acumula nueve títulos de constructores y 114 victorias en su palmarés, busca recuperar terreno perdido en la era moderna, y la dupla Sainz-Albon se perfila como el ancla competitiva para afrontar ese desafío.