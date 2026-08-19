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Hadjar sufre lesión: Lawson asciende nuevamente a Red Bull y Tsunoda regresa a la acción en Zandvoort
Hadjar sufre lesión: Lawson asciende nuevamente a Red Bull y Tsunoda regresa a la acción en Zandvoort
   ago 19 /26 13:24 GMT
 Londres, Gran Bretaña
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La escudería Red Bull Racing confirmó una modificación de última hora en su alineación de pilotos de cara al Gran Premio de los Países Bajos, tras la lesión sufrida por Isack Hadjar durante el receso de verano.

El francés, quien ocupaba el asiento del Red Bull RB22, ha sido declarado no apto para competir en el circuito de Zandvoort, lo que ha forzado una reacción en cadena dentro del programa deportivo del equipo austriaco. La eventualidad se presentó en una de sus muñecas mientras realizaba su rutina en el gimnasio.

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La organización ha optado por recurrir a Liam Lawson, quien regresa al equipo principal para cubrir la vacante. El neozelandés, que ya ha demostrado su capacidad en anteriores sustituciones, pilotará el auto durante todo el fin de semana.

Esta decisión, tomada en conjunto con el departamento médico y de rendimiento, busca minimizar el impacto de la ausencia de Hadjar en la lucha por el campeonato de constructores.

Paralelamente, la estructura filial, Visa Cash App Racing Bulls, ha confirmado el ascenso temporal de Yuki Tsunoda. El japonés, quien inicialmente fungía como piloto de reserva para ambas escuderías, ocupará el asiento dejado por Lawson en el equipo de Faenza.

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Tsunoda compartirá el garaje con Arvid Lindblad, completando así la dupla para la cita neerlandesa. La dirección del equipo ha agradecido la disposición de ambos pilotos para asumir estos cometidos con tan escaso margen de tiempo.

Hadjar, por su parte, ya se encuentra en proceso de evaluación médica para determinar el alcance exacto de la lesión y su posible tiempo de recuperación.

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Desde la cúpula de Red Bull se ha transmitido un mensaje de respaldo al piloto, a la vez que se enfatiza la confianza depositada en Lawson y Tsunoda para extraer el máximo rendimiento de unos autos que, históricamente, se han adaptado bien a las exigencias del trazado costero.

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