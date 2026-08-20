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Red Bull blinda a Max Verstappen extendiendo su contrato hasta 2030
Red Bull blinda a Max Verstappen extendiendo su contrato hasta 2030
   ago 20 /26 12:42 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La escudería Red Bull Racing ha confirmado este jueves la extensión contractual de Max Verstappen hasta el final de la temporada 2030, prolongando una de las alianzas más exitosas y definitorias en la historia de la Fórmula 1.

El cuádruple campeón del mundo, quien debutó con el equipo en 2016 y logró la victoria en su primer Gran Premio, permanecerá como el eje del proyecto de Milton Keynes en su próxima fase de evolución.

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La renovación - la cual es de dos temporadas más debido a que ya estaba pactado originalmente hasta final de 2030 -, se anuncia durante el fin de semana del GP de Países Bajos en Zandvoort, en un momento crucial para la estructura austriaca, disipando los rumores de un paso a Mercedes o McLaren.


Con la entrada en funcionamiento de Red Bull Ford Powertrains como fabricante de unidades de potencia, y las continuas inversiones en infraestructura técnica e instalaciones, la escudería busca consolidar los cimientos de su próxima era con Verstappen como piedra angular.

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La asociación entre el neerlandés y el equipo ha generado hasta la fecha cuatro títulos mundiales de pilotos, dos campeonatos de constructores y 71 victorias en Grandes Premios.


Estas cifras sitúan a la dupla entre las más productivas de la era moderna, con momentos que han quedado grabados en la memoria colectiva del automovilismo.

Verstappen, que llegó al Red Bull Junior Team en 2014, ha trascendido su condición de piloto para convertirse en un elemento identitario de la escudería.

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Laurent Mekies, director ejecutivo y jefe del equipo, ha subrayado que la decisión de prolongar el contrato responde a la confianza mutua forjada a lo largo de los años: "Muy pocas alianzas en el deporte logran lo que Max y este equipo han conseguido. Desde el principio, Max ha encarnado todo lo que hace especial a Oracle Red Bull Racing: competitividad sin concesiones, determinación inquebrantable y el valor para desafiar lo establecido. Su impacto en nuestra historia ha sido transformador".


Por su parte, Verstappen ha manifestado su satisfacción con el acuerdo: "Estoy muy contento con la extensión. Contamos con las mejores personas y me entusiasma seguir trabajando junto a todos para regresar a la cima. Ese sigue siendo el objetivo último que todos hemos perseguido y que continuaremos buscando. El equipo es como una segunda familia para mí, y me siento en casa. Poder continuar esta trayectoria con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es algo especial y siempre lo he deseado".

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El neerlandés ha destacado además la relación con Mekies, con quien lleva más de un año colaborando, y ha elogiado la visión clara que el directivo ha planteado para el futuro de la formación. "Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo", afirmó Verstappen, quien también quiso dedicar un mensaje a la afición local al coincidir el anuncio con la última edición del Gran Premio de Zandvoort: "Espero que podamos ofrecer a los seguidores una despedida especial en la última carrera".


El compromiso de Verstappen con Red Bull hasta 2030 supone un espaldarazo al proyecto a largo plazo de la escudería, que afronta una nueva era con cambios significativos en su estructura técnica y deportiva.

La continuidad del piloto neerlandés, considerado por muchos como el mejor de la parrilla actual, otorga estabilidad y ambición a una formación que aspira a seguir ampliando su legado de títulos en la máxima categoría.

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