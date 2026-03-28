 Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón - F1LATAM.COM
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Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón
   mar 28 /2026 07:24 GMT
 Suzuka, Japón
 Mercedes AMG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El joven piloto italiano Kimi Antonelli comienza a tomarse confianza. En la sesión de clasificación disputada en el mítico Circuito de Suzuka, firmó una vuelta espectacular de 1:28.778 y se quedó con la pole position del Gran Premio de Japón, la segunda consecutiva tras la obtenida hace dos semanas en Shanghai.

Con esta actuación, Antonelli no solo reafirma su condición de gran promesa de la categoría, sino que coloca a Mercedes en una posición inmejorable para el domingo, con George Russell completando la primera fila.

La clasificación, disputada con una temperatura ambiente de 16 grados y un asfalto a 27 grados, tuvo a los Mercedes como grandes protagonistas desde el inicio.

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Antonelli fue el primero en bajar de los 90 segundos en la Q2 y en la Q3 elevó su rendimiento a un nivel sencillamente espectacular. Su vuelta de 1:28.778 fue 0.298 segundos más rápida que la de su compañero Russell, que tuvo que conformarse con el segundo puesto a pesar de un gran esfuerzo.

Por detrás, Oscar Piastri con McLaren finalizó tercero a 0.354 segundos, seguido de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que ocuparon la cuarta y sexta posición respectivamente, con Lando Norris metiéndose entre ellos en el quinto puesto.

La gran sorpresa de la jornada, sin embargo, llegó en la zona media y tuvo un sabor agridulce para Red Bull. Max Verstappen, el tetracampeón del mundo, sufrió una eliminación prematura en la Q2 y solo pudo ser undécimo, quedando fuera del top 10 por apenas unas centésimas.

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El neerlandés, que ya había mostrado signos de frustración durante los entrenamientos libres por el comportamiento de su RB22, no logró encontrar el ritmo necesario en el momento clave y verá la carrera desde una posición muy retrasada.

Su compañero Isack Hadjar, en cambio, logró meterse en la Q3 y finalizó en el octavo puesto, demostrando que el problema es más del auto que del piloto.

La Q2 tuvo un final de infarto que dejó fuera a varios nombres importantes. Además de Verstappen, quedaron eliminados Esteban Ocon (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (RB), Franco Colapinto (Alpine) y Carlos Sainz (Williams).

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Para el argentino de Alpine, que enfrentaba su primer fin de semana en el exigente circuito de Suzuka, la clasificación dejó un sabor agridulce: logró el decimoquinto puesto y se salvó de ser eliminado en la Q1 por apenas unas posiciones, pero se quedó a las puertas de la Q3 en una sesión donde su compañero Pierre Gasly brilló al clasificar séptimo, demostrando que el Alpine tiene potencial en el trazado japonés.

La Q1, por su parte, fue un reflejo de las carencias de los equipos más modestos. Alex Albon y Oliver Bearman fueron los primeros eliminados, seguidos de los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, y los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

El mexicano de Cadillac finalizó decimonoveno a más de 3.4 segundos de la cabeza, mientras que el asturiano de Aston Martin fue vigésimo primero, a casi 3.9 segundos del mejor tiempo marcado por Charles Leclerc, en una nueva muestra de la profunda crisis que atraviesa el equipo británico, cuyos problemas de vibraciones siguen sin solución.

La sesión estuvo marcada también por un cambio reglamentario que entró en vigor para esta clasificación: la cantidad de energía a recuperar por vuelta se redujo de 9 a 8 MJ, lo que significa que los pilotos dependen un poco más del motor de combustión interna para ir a fondo en la vuelta lanzada.

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Esta modificación, sumada a las condiciones cambiantes del asfalto y al respeto por los límites de la pista, añadió un plus de dificultad a una sesión ya de por sí exigente en uno de los circuitos más míticos del calendario.

Entre los momentos destacados de la jornada, Lewis Hamilton recibió una bandera blanca y negra por manejar de forma innecesariamente lenta en la salida del pit lane, un aviso que no pasó a mayores pero que refleja la tensión que se vive en el garaje de Ferrari.

Por su parte, los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto volvieron a mostrar un gran rendimiento, con el brasileño logrando un meritorio noveno puesto en la Q3 y confirmando que el equipo alemán sigue siendo la gran revelación de la temporada.

Mañana a las 14:00 hs de Suzuka iniciará la carrera del Gran Premio de Japón con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 K. Antonelli Mercedes ITA 1:28.778 -.--- Q3
2 G. Russell Mercedes GBR 1:29.076 +0.298 Q3
3 O. Piastri McLaren AUS 1:29.132 +0.354 Q3
4 C. Leclerc Ferrari MON 1:29.405 +0.627 Q3
5 L. Norris McLaren GBR 1:29.409 +0.631 Q3
6 L. Hamilton Ferrari GBR 1:29.567 +0.789 Q3
7 P. Gasly Alpine FRA 1:29.691 +0.913 Q3
8 I. Hadjar Red Bull FRA 1:29.978 +1.200 Q3
9 G. Bortoleto Audi BRA 1:30.274 +1.496 Q3
10 A. Lindblad RB GBR 1:30.319 +1.541 Q3
11 M. Verstappen Red Bull NLD 1:30.262 +1.484 Q2
12 E. Ocon Haas FRA 1:30.309 +1.531 Q2
13 N. Hülkenberg Audi ALE 1:30.387 +1.609 Q2
14 L. Lawson RB NZL 1:30.495 +1.717 Q2
15 F. Colapinto Alpine ARG 1:30.627 +1.849 Q2
16 C. Sainz Williams ESP 1:31.033 +2.255 Q2
17 A. Albon Williams TAI 1:31.088 +2.310 Q1
18 O. Bearman Haas GBR 1:31.090 +2.312 Q1
19 S. Pérez Cadillac MEX 1:32.206 +3.428 Q1
20 V. Bottas Cadillac FIN 1:32.330 +3.552 Q1
21 F. Alonso Aston Martin ESP 1:32.646 +3.868 Q1
22 L. Stroll Aston Martin CAN 1:32.920 +4.142 Q1

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