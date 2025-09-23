 Mexicano Jesse Carrasquedo confirma su temporada 2026 en la FIA Fórmula 3 - F1LATAM.COM
Mexicano Jesse Carrasquedo confirma su temporada 2026 en la FIA Fórmula 3
   sep 23 /2025 22:58 GMT
 Ciudad de México, México
 F1LATAM.COM - Henry Bonilla

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
Van Amersfoort Racing confirmó el fichaje de su primer piloto para la temporada 2026 de FIA Formula 3, el piloto de Escudería Telmex Telcel, Jesse Carrasquedo, que se unirá al equipo el próximo año.

El piloto mexicano cuenta con experiencia previa en F3, habiendo competido en dos rondas este año, en Barcelona y Spielberg, logrando su mejor resultado en P13, en la carrera principal de esta última.

Carrasquedo también participó en los test de postemporada de 2024, en Jerez y Barcelona. Previamente, el joven de 18 años dio el salto a las carreras de monoplazas en 2022, participando en los Campeonatos de España e Italia de F4.

Desde entonces, Carrasquedo ha competido en los Campeonatos de Fórmula Regional de Oriente Medio y Europa, así como en la categoría Eurocup-3. Ahora está listo para pasar a la Fórmula 3 a tiempo completo en 2026.

El joven piloto comentó: "Estoy muy emocionado de unirme a VAR para mi primera temporada completa de F3. Es un equipo muy profesional y ya he participado con ellos en FRECA, así que estoy muy contento con este cambio. Espero que esta temporada les vaya muy bien", dijo el piloto de 18 años.

Brad Joyce, director del equipo Van Amersfoort Racing, indicó: "Estamos orgullosos de tener a Jesse de vuelta en el equipo y emocionados de trabajar de nuevo con él. Su talento y determinación han sido evidentes, y ahora que trabajaremos juntos a tiempo completo, podemos seguir avanzando en el progreso que ya ha logrado.

Las próximas pruebas de postemporada de F3 le ayudarán a familiarizarse mejor con el coche y le prepararán para brillar durante toda la temporada. Juntos, aspiramos a obtener buenos resultados y un crecimiento continuo el próximo año".

