 Grilla de partida de la Sprint del GP de Estados Unidos 2025 - F1LATAM.COM
Grilla de partida de la Sprint del GP de Estados Unidos 2025
Grilla de partida de la Sprint del GP de Estados Unidos 2025
   oct 18 /2025 16:07 GMT
 Austin, Texas, Estados Unidos
Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de Estados Unidos 2025 han publicado la parrilla de salida final de la carrera Sprint se realizará en el Circuito de Las Américas.

De momento los resultados de la Sprint Qualifying no tienen cambios.

A continuación la grilla de partida provisional de la Sprint del GP de Estados Unidos:

1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Lando Norris (McLaren)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Nico Hülkenberg (Sauber)
5. George Russell (Mercedes)
6. Fernando Alonso (Aston Martin)
7. Carlos Sainz (Williams)
8. Lewis Hamilton (Ferrari)
9. Alex Albon (Williams)
10. Charles Leclerc (Ferrari)
11. Kimi Antonelli (Mercedes)
12. Isack Hadjar (RB)
13. Pierre Gasly (Alpine)
14. Lance Stroll (Aston Martin)
15. Liam Lawson (RB)
16. Oliver Bearman (Haas)
17. Franco Colapinto (Alpine)
18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
19. Esteban Ocon (Haas)
20. Gabriel Bortoleto (Sauber)

A las 12:00 hs de Austin, comenzará la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM

