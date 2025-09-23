 El Gran Premio de México de Fórmula 1 anuncia sus categorías teloneras - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP AZERBAIYÁN

                          

El Gran Premio de México de Fórmula 1 anuncia sus categorías teloneras
El Gran Premio de México de Fórmula 1 anuncia sus categorías teloneras
   sep 23 /2025 21:49 GMT
 Ciudad de México, México
 Mexico GP

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Uno de los eventos más importantes de la Fórmula 1 en su calendario, el Gran Premio de México, anunció las categorías teloneras que harán parte del fin de semana del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por primera vez, el campeonato TCR México se presentará en este GP de F1. Esta categoría de autos turismo se unirá a la F1ESTA junto con la FIA Formula 4 NACAM Championship y la Súper Copa Roshfrans.

El TCR México es una categoría que arrancó en 2024, que cuenta con una homologación internacional con más de 40 seriales en diversos países, incluido el TCR World Tour. Todos los turismos TCR son autos de tracción delantera, basados ??en vehículos de producción de 4 o 5 puertas, y están propulsados ??por motores turboalimentados de 1.75 a 2.0 litros.


Este campeonato mexicano celebrará su séptima y última fecha de la temporada 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el fin de semana del México GP. Algunos de los pilotos que compiten son Pablo Pérez de Lara, Juan Pablo Sierra y Mario Domínguez, entre otros.

También estará presente el FIA Formula 4 NACAM Championship, en busca de impulsar al campeonato semillero de nuevos talentos en monoplazas. Será la quinta fecha de su actual temporada y que representa su cierre de campaña.

Los autos de esta categoría cuentan con un motor 1.6 L, caja secuencial de seis velocidades más reversa y compiten bajo todos los estándares de la FIA. El campeonato, lanzado en 2016, ofrece a pilotos a partir de los 15 años la posibilidad de acumular puntos para conseguir la Superlicencia, lo cual les abrirá las puertas a otros campeonatos de monoplaza y así continuar con su camino hacia la máxima categoría.


En lo que se ha vuelto una tradición de la F1ESTA, este año nuevamente se contará con la presencia de los autos GTM de la Súper Copa Roshfrans. Pilotos como Salvador de Alba, Emiliano Richards y Paul Jordain, entre otros, buscarán cruzar como primeros la meta del autódromo capitalino.

Los autos GTM cuentan con motores de 500 caballos de potencia, chasis tubular, transmisión de seis velocidades secuencial y pueden alcanzar velocidades cercanas a los 250 km/h.

La presencia de estos tres campeonatos garantiza tres días llenos de acción en la pista durante el Gran Premio Mexicano 2025, la edición que festeja 10 años de vida en su más reciente etapa.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Mexicano Jesse Carrasquedo confirma su temporada 2026 en la FIA Fórmula 3 Mexicano Jesse Carrasquedo confirma su temporada 2026 en la FIA Fórmula 3
El GP de Azerbaiyán extiende su contrato con el Campeonato Mundial de Fórmula 1 El GP de Azerbaiyán extiende su contrato con el Campeonato Mundial de Fórmula 1
El Gran Premio de México de Fórmula 1 anuncia sus categorías teloneras El Gran Premio de México de Fórmula 1 anuncia sus categorías teloneras
Una nueva era en las pistas: Ford Performance ahora es Ford Racing Una nueva era en las pistas: Ford Performance ahora es Ford Racing
Verstappen gana, Sainz logra su primer podio con Williams y Piastri choca - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán Verstappen gana, Sainz logra su primer podio con Williams y Piastri choca - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán
Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras descalificación de Ocon Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras descalificación de Ocon
Esteban Ocon es descalificado de la clasificación del GP de Azerbaiyán Esteban Ocon es descalificado de la clasificación del GP de Azerbaiyán
Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Norris se repone tras el fallo de ayer y es el más veloz - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán Norris se repone tras el fallo de ayer y es el más veloz - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO! Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Noticias de AUTOS F1LATAM

Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas
Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65'' Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65''
Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina
Honda Type R: una historia deportiva que celebra más de 30 años Honda Type R: una historia deportiva que celebra más de 30 años
La Ford F-150 Lightning SuperTruck 100 por ciento eléctrica estableció récord en el circuito de Nürburgring La Ford F-150 Lightning SuperTruck 100 por ciento eléctrica estableció récord en el circuito de Nürburgring
Nissan Z Heritage Edition 2026: una versión retro que rinde homenaje al 300ZX Nissan Z Heritage Edition 2026: una versión retro que rinde homenaje al 300ZX
La importancia de colocar llantas especiales a los vehículos eléctricos La importancia de colocar llantas especiales a los vehículos eléctricos
Chery inicia el ''Desafio Panamericano'': 8.900 kilómetros para poner a prueba su sistema Super Hybrid Chery inicia el ''Desafio Panamericano'': 8.900 kilómetros para poner a prueba su sistema Super Hybrid
Cyber Tyre: la avanzada tecnología de Pirelli que equipará los futuros modelos Aston Martin Cyber Tyre: la avanzada tecnología de Pirelli que equipará los futuros modelos Aston Martin
Renault Clio Full Hybrid E-Tech: el icónico modelo llega con un diseño impactante Renault Clio Full Hybrid E-Tech: el icónico modelo llega con un diseño impactante
Nissan presentó importante avance tecnológico en la nueva generación del sistema e-POWER Nissan presentó importante avance tecnológico en la nueva generación del sistema e-POWER
Nissan Colombia busca su auto más icónico en el país: ya están listos los 12 finalistas Nissan Colombia busca su auto más icónico en el país: ya están listos los 12 finalistas
+ Ver más noticias +