El Gran Premio de México de Fórmula 1 anuncia sus categorías teloneras

Uno de los eventos más importantes de la Fórmula 1 en su calendario, el Gran Premio de México, anunció las categorías teloneras que harán parte del fin de semana del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Por primera vez, el campeonato TCR México se presentará en este GP de F1. Esta categoría de autos turismo se unirá a la F1ESTA junto con la FIA Formula 4 NACAM Championship y la Súper Copa Roshfrans.El TCR México es una categoría que arrancó en 2024, que cuenta con una homologación internacional con más de 40 seriales en diversos países, incluido el TCR World Tour. Todos los turismos TCR son autos de tracción delantera, basados ??en vehículos de producción de 4 o 5 puertas, y están propulsados ??por motores turboalimentados de 1.75 a 2.0 litros.Este campeonato mexicano celebrará su séptima y última fecha de la temporada 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el fin de semana del México GP. Algunos de los pilotos que compiten son Pablo Pérez de Lara, Juan Pablo Sierra y Mario Domínguez, entre otros.También estará presente el FIA Formula 4 NACAM Championship, en busca de impulsar al campeonato semillero de nuevos talentos en monoplazas. Será la quinta fecha de su actual temporada y que representa su cierre de campaña.Los autos de esta categoría cuentan con un motor 1.6 L, caja secuencial de seis velocidades más reversa y compiten bajo todos los estándares de la FIA. El campeonato, lanzado en 2016, ofrece a pilotos a partir de los 15 años la posibilidad de acumular puntos para conseguir la Superlicencia, lo cual les abrirá las puertas a otros campeonatos de monoplaza y así continuar con su camino hacia la máxima categoría.En lo que se ha vuelto una tradición de la F1ESTA, este año nuevamente se contará con la presencia de los autos GTM de la Súper Copa Roshfrans. Pilotos como Salvador de Alba, Emiliano Richards y Paul Jordain, entre otros, buscarán cruzar como primeros la meta del autódromo capitalino.Los autos GTM cuentan con motores de 500 caballos de potencia, chasis tubular, transmisión de seis velocidades secuencial y pueden alcanzar velocidades cercanas a los 250 km/h.La presencia de estos tres campeonatos garantiza tres días llenos de acción en la pista durante el Gran Premio Mexicano 2025, la edición que festeja 10 años de vida en su más reciente etapa.