Gran Premio de México F1 2025 designa a Memo Rojas Jr. como su nuevo embajador

En el México GP buscamos reconocer a los grandes representantes del automovilismo nacional. En esta ocasión celebraremos la primera década del regreso de F1 a México con un ejemplo de perseverancia, disciplina y pasión por las carreras, como lo es Memo Rojas Jr. Nos llena de orgullo tenerlo como embajador en esta edición, la cual es muy especial para nosotros

Es un honor para mí ser embajador del México GP. Este gran evento representa mucho para nuestro país, no sólo porque acerca a Formula 1 a los aficionados mexicanos, sino porque también se convierte en una plataforma que inspira a las nuevas generaciones

El Gran Premio de México de Fórmula 1 2025 ha designado a Memo Rojas Jr. como su embajador. Esta distinción llega en un momento simbólico, cuando el evento conmemora una década desde que las carreras de la categoría reina regresaron al país.Rojas Jr. es uno de los talentos más destacados en la historia del deporte motor azteca, siendo nombrado el piloto mexicano con el mayor número de campeonatos en el automovilismo internacional. A lo largo de su trayectoria, ha logrado diversos títulos en pruebas de resistencia, incluyendo cuatro campeonatos de la serie Grand-Am, en Estados Unidos, así como la European Le Mans Series, en 2017 y 2019.Además, ha participado en pruebas icónicas con triunfos destacados como las 24 Horas de Daytona (2008, 2011 y 2013), las 6 Horas de Watkins Glen (2008, 2009 y 2010) y las 12 Horas de Sebring (2014), consolidándose como un referente internacional en este tipo de carreras.", señaló Federico González Compeán, Director General del GP de México de F1.Por su parte, Memo Rojas Jr. expresó: "".El Gran Premio Mexicano se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde los fanáticos podrán vivir una gran F1ESTA llena de velocidad, emoción y tradición.