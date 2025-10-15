Mercedes asegura la continuidad de Russell y Antonelli en 2026

La escudería alemana Mercedes-AMG Petronas confirmó su alineación de pilotos para la temporada 2026, ratificando a sus talentos George Russell y Kimi Antonelli. De esta forma terminan los rumores en especial sobre el británico, quien este año ha tenido un rendimiento sobresaliente.Russell encarará su octava campaña en la F1 y la quinta como piloto titular de Mercedes, tras haber forjado su reputación durante tres temporadas en Williams. Con cinco victorias, el piloto de 27 años se ha erigido como uno de los pilotos más consistentes de la parrilla actual. Su progresión tras pasar por GP3 y Fórmula 2 —donde se proclamó campeón— refleja la solidez de un piloto que atraviesa, según sus propias palabras, "".Entretanto la renovación de Kimi Antonelli, el joven italiano de 19 años, ratifica la confianza depositada en uno de los talentos más prometedores de su generación. Tras dominar múltiples campeonatos de Fórmula 4, conquistar la Fórmula Regional y sobresalir en Fórmula 2, Antonelli ha superado con nota su bautismo de fuego en la F1.Su podio alcanzado en esta temporada debut lo convierte en el tercer piloto más joven en lograr tal hazaña en toda la historia del deporte motor, liderando además una de las promociones de rookies más competitivas de los últimos años.Toto Wolff, director ejecutivo y jefe de equipo, no dejó lugar a dudas sobre la filosofía que imperó en las negociaciones: "".Con seis carreras aún por disputarse en el calendario actual, Mercedes centra sus esfuerzos en asegurar la segunda posición en el Campeonato de Constructores, desarrollando en simultánea el auto de 2026, el cual competirá bajo las nuevas regulaciones técnicas de la F1.