 El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de Gasly - F1LATAM.COM
El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de Gasly
   sep 1 /2025 23:10 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 Alpine Formula One Team

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Triste y decepcionado. Así terminó el piloto argentino Franco Colapinto su participación en la carrera del GP de Países Bajos, luego de quedar a una posición de entrar en los puntos por primera vez en 2025, una temporada que ha sido extremadamente dura para el latinoamericano.


Lo que más irrita a Colapinto fue terminar a tan solo 0.4s del décimo lugar de Esteban Ocon, debido a que un par de vueltas antes su compañero Pierre Gasly no le facilitó el adelantamiento, haciéndole perder tiempo ya que el francés estaba en una estrategia con neumáticos usados de casi 50 vueltas que no le iban a permitir un mayor rendimiento.


En cambio Franco aprovechó el último Safety Car para cambiar al compuesto blando nuevo y atacar en las últimas vueltas, estrategia correcta ya que al alcance estaban los puntos respecto a los neumáticos más gastados de sus rivales directos.

Al final Pierre Gasly con una caída de rendimiento dramática terminó en el último lugar, en el decimoséptimo puesto, demostrando así que no tenía ningún sentido afectar a su coequipero latinoamericano.

Tras la carrera, Colapinto señaló: "Fue una carrera larga y complicada. Creo que aprovechamos bien las oportunidades pero creo que nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Mal no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple.

Estoy un poco más cómodo con el auto. Estaba contento por poder competir. Tenía confianza en el auto. Trabajé en equipo con Pierre, lo dejé pesar al principio de la carrera. Creo que tendremos que revisar algunas cosas más tarde", indicó el piloto de 22 años.


Al finaliza la carrera, su jefe de equipo, Flavio Briatore, señaló: "Franco hizo una carrera muy buena, probablemente la mejor de la temporada hasta ahora. Para Pierre, con las herramientas que tenía, fue un reto mantener a raya a los autos con neumáticos más nuevos.

Ambos pilotos apretaron al máximo, lo dieron todo y jugaron en equipo, intercambiando posiciones en la curva 1 cuando se les pidió que persiguieran a los autos que tenían delante. Seguiremos intentándolo en cada carrera para maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos", indicó el italiano.

Cuarenta y ocho horas antes, el viernes durante la conferencia de prensa de jefes de equipo, el mismo Briatore realizó un comentario nada favorable hacia Colapinto: "Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil manejar este auto. Estos autos son muy, muy pesados, muy rápidos. Y para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1.


Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de Colapinto", dijo el polémico y extravagante directivo.

¿Cambió el concepto Flavio Briatore tras la gran carrera de Franco en Zandvoort? Sin duda en Monza podría dar alguna señal más afable hacia el argentino.

