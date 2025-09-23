 Una nueva era en las pistas: Ford Performance ahora es Ford Racing - F1LATAM.COM
Una nueva era en las pistas: Ford Performance ahora es Ford Racing
   sep 23 /2025 21:33 GMT
 Dearborn, Michigan, Estados Unidos
 Ford

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Ford anunció el cambio de nombre de su división de vehículos de alto rendimiento y competición, Ford Performance, a Ford Racing.

Este cambio refleja las grandes ambiciones del programa de competición de la marca, justo en el momento en que se prepara para regresar a la Fórmula 1 y competir en algunas de las carreras más importantes del mundo, entre ellas Dakar, Bathurst, Le Mans y Daytona.


Según Will Ford, director general de Ford Racing, este cambio va más allá de una estrategia de marketing. Es una promesa que define una nueva misión, más enfocada, orientada a derribar las barreras entre los equipos de desarrollo de vehículos de competición, de carretera y off-road de la marca.

"Bajo una única bandera global de Ford Racing, nuestros ingenieros y diseñadores desarrollarán tanto los vehículos de alto rendimiento para carreteras y off-road como los de competición. La tecnología que supera el reto de la Baja 1000 formará parte del ADN de la próxima F-150 Raptor. Así mismo, las lecciones aerodinámicas aprendidas en Daytona y Le Mans se verán reflejadas en la carrocería del próximo Mustang. Es una conexión directa de la pista al garaje de nuestros clientes, y comienza ahora", afirmó.

Ford Racing estará liderada por el director global Mark Rushbrook y tendrá como objetivo atraer nuevos talentos al equipo, así como aumentar los recursos y capacidades internas para expandir el negocio dentro y fuera de las pistas. Más allá de la gama de vehículos de alto rendimiento, su trabajo abarca experiencias: las escuelas de entrenamiento de carreras y experiencias off-road no son proyectos secundarios, sino parte central de su misión. Además, el primer vehículo de producción desarrollado bajo este nuevo concepto de Ford Racing se estrenará en enero del 2026.


"En 1901, mi tatarabuelo Henry Ford condujo un vehículo que él mismo construyó, llamado Sweepstakes, en una carrera contra el piloto más famoso de América. Él no era un piloto de carreras, y aun así tenía que ganar. Si perdía ese día, la Ford Motor Company podría no existir. Pero ganó. Y ese ADN –esa necesidad de probarnos a nosotros mismos, de innovar bajo presión y de vencer– es la razón por la que estamos aquí hoy. Por eso estamos de vuelta a nuestras raíces", señaló Will Ford.

Los cambios de nombre y logotipo comenzarán a implementarse desde ahora, y la nueva identidad de Ford Racing cobrará vida con el inicio de la nueva temporada de carreras en enero de 2026, en el Rally Dakar, en las 24 Horas de Daytona y durante el evento de presentación del nuevo programa de Ford Racing.

"No se equivoquen: competiremos en los niveles más altos en todo el mundo —desde la Fórmula 1 hasta el Campeonato Mundial de Rally, de Le Mans a Bathurst. Además, iremos con un único propósito. No vamos solo a competir. Vamos a ganar", concluyó Will Ford.

