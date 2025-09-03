 De IndyCar a F1: Colton Herta se une al proyecto de Cadillac para 2026 - F1LATAM.COM
  Horarios - GP ITALIA 2025  

                          

De IndyCar a F1: Colton Herta se une al proyecto de Cadillac para 2026
De IndyCar a F1: Colton Herta se une al proyecto de Cadillac para 2026
   sep 3 /2025 22:14 GMT
 Fishers, Indiana, Estados Unidos
 Cadillac F1 Team

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El nuevo equipo Cadillac de Fórmula 1 confirmó el fichaje de Colton Herta como piloto de pruebas para su incursión en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026.


Herta, un nombre que resuena con fuerza en los óvalos y circuitos norteamericanos, no es un novato en el viejo continente. Con un historial europeo que incluye victorias y podios en la Euroformula Open y el Campeonato Británico de F3, el piloto de 25 años regresa a donde comenzó su recorrido internacional.


Ahora cuenta con la madurez y el palmarés de ser el ganador más joven de la historia de la INDYCAR y un vencedor en las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring, para que sea tenido en cuenta a futuro para tener una oportunidad en la máxima categoría.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

"Esta es una oportunidad de ensueño y por la que he trabajado durante mucho tiempo" , declaró Herta, cuya incorporación marca un hito simbólico. "Mi sueño siempre ha sido competir en la Fórmula 1 y veo esto como un gran paso hacia ese objetivo".


La misión de Herta trasciende el desarrollo del auto. Graeme Lowdon, director del equipo, subraya el valor de su perspectiva única: "Colton aportará una visión fresca y una energía invaluable. Tener a un piloto estadounidense en un equipo estadounidense de F1 es un momento enormemente significativo para el automovilismo de este país".

Con el dúo de veteranos Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas al mando del equipo en 2026, el rol de Herta será fundamental para cimentar las bases de un proyecto que no solo busca competir, sino conquistar, llevando la bandera de las estrellas y las barras de la mano de Cadillac al escenario mundial más exigente.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia
El colombiano Pedro Juan Moreno correrá las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup El colombiano Pedro Juan Moreno correrá las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup
De IndyCar a F1: Colton Herta se une al proyecto de Cadillac para 2026 De IndyCar a F1: Colton Herta se une al proyecto de Cadillac para 2026
El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de Gasly El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de Gasly
Lewis Hamilton será penalizado en el GP de Italia, la carrera en casa de Ferrari Lewis Hamilton será penalizado en el GP de Italia, la carrera en casa de Ferrari
Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países Bajos Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países Bajos
Carrera del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO! Carrera del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos 2025 Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos 2025
Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos
Clasificación del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO! Clasificación del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO!
Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO! Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Noticias de AUTOS F1LATAM

Nissan anuncia el lanzamiento de la primera X-Trail E-Power NISMO en Japón Nissan anuncia el lanzamiento de la primera X-Trail E-Power NISMO en Japón
El Porsche World Road Show vuelve a Colombia y brilla con sus espectaculares autos El Porsche World Road Show vuelve a Colombia y brilla con sus espectaculares autos
Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN
Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica
Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable
Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas
General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto
Porsche presenta tres nuevas variantes del 911 con 480 caballos y tracción integral Porsche presenta tres nuevas variantes del 911 con 480 caballos y tracción integral
Gustavo Aguiar asume como Gerente de Mercadeo de General Motors en América del Sur Gustavo Aguiar asume como Gerente de Mercadeo de General Motors en América del Sur
Sector automotor colombiano registra un crecimiento del 23,2 por ciento en el primer semestre de 2025 Sector automotor colombiano registra un crecimiento del 23,2 por ciento en el primer semestre de 2025
Ariel Montenegro dirigirá Renault do Brasil y Juan Camilo Vélez asumirá la presidencia de Renault Colombia Ariel Montenegro dirigirá Renault do Brasil y Juan Camilo Vélez asumirá la presidencia de Renault Colombia
Bridgestone presentó en Colombia su nueva llanta Dueler A/T Ascent Bridgestone presentó en Colombia su nueva llanta Dueler A/T Ascent
+ Ver más noticias +