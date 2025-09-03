De IndyCar a F1: Colton Herta se une al proyecto de Cadillac para 2026

Esta es una oportunidad de ensueño y por la que he trabajado durante mucho tiempo

Mi sueño siempre ha sido competir en la Fórmula 1 y veo esto como un gran paso hacia ese objetivo

Colton aportará una visión fresca y una energía invaluable. Tener a un piloto estadounidense en un equipo estadounidense de F1 es un momento enormemente significativo para el automovilismo de este país

El nuevo equipo Cadillac de Fórmula 1 confirmó el fichaje de Colton Herta como piloto de pruebas para su incursión en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026.Herta, un nombre que resuena con fuerza en los óvalos y circuitos norteamericanos, no es un novato en el viejo continente. Con un historial europeo que incluye victorias y podios en la Euroformula Open y el Campeonato Británico de F3, el piloto de 25 años regresa a donde comenzó su recorrido internacional.Ahora cuenta con la madurez y el palmarés de ser el ganador más joven de la historia de la INDYCAR y un vencedor en las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring, para que sea tenido en cuenta a futuro para tener una oportunidad en la máxima categoría." , declaró Herta, cuya incorporación marca un hito simbólico. "".La misión de Herta trasciende el desarrollo del auto. Graeme Lowdon, director del equipo, subraya el valor de su perspectiva única: "".Con el dúo de veteranos Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas al mando del equipo en 2026, el rol de Herta será fundamental para cimentar las bases de un proyecto que no solo busca competir, sino conquistar, llevando la bandera de las estrellas y las barras de la mano de Cadillac al escenario mundial más exigente.