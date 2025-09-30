Ayrton Senna ingresa al Salón de la Fama del Automóvil en Detroit

Estoy seguro de que el Sr. Honda, quien admiró y tuvo una relación cercana con Ayrton, estaría inmensamente feliz hoy

Bajo los reflectores de Detroit, la capital automotriz de Estados Unidos, un nombre resonó con la fuerza de un motor de F1 a todo régimen: Ayrton Senna. La ceremonia de presentación en el Salón de la Fama del Automóvil no fue simplemente un galardón más; fue el reconocimiento póstumo a una leyenda cuyo eco revoluciona los circuitos y la ingeniería hasta el día de hoy.Si bien sus estadísticas son la materia de la que están hechos los sueños de cualquier piloto –tres títulos mundiales, 41 victorias, 65 poles–, el tributo enfatizó una dimensión más profunda del brasilero.Senna no era solo velocidad; era conciencia. Su obsesión por la perfección técnica y su incansable compromiso y por la seguridad, nacidos de una profunda comprensión de los riesgos de su profesión, catalizaron avances que han salvado incontables vidas en las pistas. Su trágica despedida en Imola en 1994 no opaca su legado, sino que subraya la urgencia de la misión que él mismo ayudó a iniciar.El vínculo entre Senna y Honda fue presentado no como una simple asociación comercial, sino como una fusión de espíritus competitivos. Como testigo silencioso y elocuente de esa era, se alzó el McLaren Honda MP4/7 de 1992, un monoplaza que fue extensión de su genio y símbolo de una colaboración que definió una época.La presencia de Toyoharu Tanabe, antiguo miembro del equipo Honda en la era Senna, añadió un conmovedor toque de continuidad histórica. "" , comentó Tanabe, conectando el legado del piloto con el de los mismísimos fundadores de la compañía.Con esta inclusión, Ayrton Senna se sienta, literalmente, entre los dioses del Olimpo automotriz. Su nombre queda ligado al de Soichiro Honda y Takeo Fujisawa en el Salón, un reconocimiento que trasciende el automovilismo para grabar su impacto en la misma historia de la movilidad.Entretanto Honda se compromete a ser el custodio de ese espíritu de desafío, asegurando que la intensidad y la búsqueda de la excelencia de Senna sigan impulsando el futuro. La leyenda, 30 años después, no hace más que crecer.