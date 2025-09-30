 Ayrton Senna ingresa al Salón de la Fama del Automóvil en Detroit - F1LATAM.COM
  Horarios F1 - GP SINGAPUR 2025  

                          

Ayrton Senna ingresa al Salón de la Fama del Automóvil en Detroit
Ayrton Senna ingresa al Salón de la Fama del Automóvil en Detroit
   sep 30 /2025 19:32 GMT
 Detroit, Estados Unidos
 Honda Racing

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Bajo los reflectores de Detroit, la capital automotriz de Estados Unidos, un nombre resonó con la fuerza de un motor de F1 a todo régimen: Ayrton Senna. La ceremonia de presentación en el Salón de la Fama del Automóvil no fue simplemente un galardón más; fue el reconocimiento póstumo a una leyenda cuyo eco revoluciona los circuitos y la ingeniería hasta el día de hoy.

Si bien sus estadísticas son la materia de la que están hechos los sueños de cualquier piloto –tres títulos mundiales, 41 victorias, 65 poles–, el tributo enfatizó una dimensión más profunda del brasilero.


Senna no era solo velocidad; era conciencia. Su obsesión por la perfección técnica y su incansable compromiso y por la seguridad, nacidos de una profunda comprensión de los riesgos de su profesión, catalizaron avances que han salvado incontables vidas en las pistas. Su trágica despedida en Imola en 1994 no opaca su legado, sino que subraya la urgencia de la misión que él mismo ayudó a iniciar.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

El vínculo entre Senna y Honda fue presentado no como una simple asociación comercial, sino como una fusión de espíritus competitivos. Como testigo silencioso y elocuente de esa era, se alzó el McLaren Honda MP4/7 de 1992, un monoplaza que fue extensión de su genio y símbolo de una colaboración que definió una época.


La presencia de Toyoharu Tanabe, antiguo miembro del equipo Honda en la era Senna, añadió un conmovedor toque de continuidad histórica. "Estoy seguro de que el Sr. Honda, quien admiró y tuvo una relación cercana con Ayrton, estaría inmensamente feliz hoy" , comentó Tanabe, conectando el legado del piloto con el de los mismísimos fundadores de la compañía.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Con esta inclusión, Ayrton Senna se sienta, literalmente, entre los dioses del Olimpo automotriz. Su nombre queda ligado al de Soichiro Honda y Takeo Fujisawa en el Salón, un reconocimiento que trasciende el automovilismo para grabar su impacto en la misma historia de la movilidad.

Entretanto Honda se compromete a ser el custodio de ese espíritu de desafío, asegurando que la intensidad y la búsqueda de la excelencia de Senna sigan impulsando el futuro. La leyenda, 30 años después, no hace más que crecer.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Pietro Fittipaldi se une a Cadillac F1 Team como piloto de desarrollo

Fórmula 1

Pietro Fittipaldi se une a Cadillac F1 Team como piloto de desarrollo
Ayrton Senna ingresa al Salón de la Fama del Automóvil en Detroit

Fórmula 1

Ayrton Senna ingresa al Salón de la Fama del Automóvil en Detroit
Mexicano Jesse Carrasquedo confirma su temporada 2026 en la FIA Fórmula 3

Fórmula 3

Mexicano Jesse Carrasquedo confirma su temporada 2026 en la FIA Fórmula 3
El GP de Azerbaiyán extiende su contrato con el Campeonato Mundial de Fórmula 1

Fórmula 1

El GP de Azerbaiyán extiende su contrato con el Campeonato Mundial de Fórmula 1
El Gran Premio de México de Fórmula 1 anuncia sus categorías teloneras

Fórmula 1

El Gran Premio de México de Fórmula 1 anuncia sus categorías teloneras
Una nueva era en las pistas: Ford Performance ahora es Ford Racing

Fórmula 1

Una nueva era en las pistas: Ford Performance ahora es Ford Racing
Verstappen gana, Sainz logra su primer podio con Williams y Piastri choca - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán

Fórmula 1

Verstappen gana, Sainz logra su primer podio con Williams y Piastri choca - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán
Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras descalificación de Ocon

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras descalificación de Ocon
Esteban Ocon es descalificado de la clasificación del GP de Azerbaiyán

Fórmula 1

Esteban Ocon es descalificado de la clasificación del GP de Azerbaiyán
Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán

Fórmula 1

Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Singapur 2025GP de Singapur 2025
EN VIVO - GP Azerbaiyán F1 2025EN VIVO - GP Azerbaiyán F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

sep 26 - 19:20
Honda con su línea 'SUV' obtiene el primer puesto en lealtad a la marca según J.D. Power Honda con su línea 'SUV' obtiene el primer puesto en lealtad a la marca según J.D. Power
sep 26 - 17:18
El nuevo Nissan Sentra 2026 se presentó oficialmente en Estados Unidos El nuevo Nissan Sentra 2026 se presentó oficialmente en Estados Unidos
sep 24 - 20:08
BYD Song Plus EV 2026 en Colombia: la variante 100 por ciento eléctrica llegó oficialmente BYD Song Plus EV 2026 en Colombia: la variante 100 por ciento eléctrica llegó oficialmente
sep 24 - 19:35
BYD Song Plus DM-i 2026 en Colombia: la exitosa SUV híbrida se renueva en tecnología y seguridad BYD Song Plus DM-i 2026 en Colombia: la exitosa SUV híbrida se renueva en tecnología y seguridad
sep 19 - 23:15
Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas
sep 18 - 21:22
Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65'' Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65''
sep 15 - 17:06
Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina
sep 12 - 23:22
Honda Type R: una historia deportiva que celebra más de 30 años Honda Type R: una historia deportiva que celebra más de 30 años
sep 12 - 21:14
La Ford F-150 Lightning SuperTruck 100 por ciento eléctrica estableció récord en el circuito de Nürburgring La Ford F-150 Lightning SuperTruck 100 por ciento eléctrica estableció récord en el circuito de Nürburgring
sep 11 - 18:52
Nissan Z Heritage Edition 2026: una versión retro que rinde homenaje al 300ZX Nissan Z Heritage Edition 2026: una versión retro que rinde homenaje al 300ZX
sep 11 - 18:06
La importancia de colocar llantas especiales a los vehículos eléctricos La importancia de colocar llantas especiales a los vehículos eléctricos
sep 11 - 16:38
Chery inicia el ''Desafio Panamericano'': 8.900 kilómetros para poner a prueba su sistema Super Hybrid Chery inicia el ''Desafio Panamericano'': 8.900 kilómetros para poner a prueba su sistema Super Hybrid
+ Ver más noticias +