Adidas será nuevo socio oficial del futuro equipo Audi de Fórmula 1
   sep 10 /2025 20:30 GMT
 Neuburg an der Donau, Alemania
 Audi Sport

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Como parte de la colaboración, adidas y el futuro equipo Audi F1 están trabajando en estrecha colaboración para desarrollar una colección de equipamiento de alto rendimiento, que cumpla con requisitos específicos para los pilotos, mecánicos, ingenieros y otros miembros del equipo.

El objetivo común es crear productos funcionales que proporcionen el mejor apoyo posible para el trabajo drario del equipo y promuevan el máximo rendimiento.

"adidas y Audi llevan décadas colaborando en el deporte de alto nivel, basándose en valores compartidos y en el deseo de inspirar a través del rendimiento. Nuestra asociación en la Fórmula 1 va mucho más allá de la búsqueda de la innovación y las máximas prestaciones: combina las fortalezas y las visiones de dos marcas vanguardistas", señaló Gernot Döllner, director ejecutivo de AUDI AG y presidente de Sauber Motorsport AG.


En un deporte que se basa en el progreso constante, la colección también marca nuevas tendencias en la cultura del motorsport, caracterizada por la tecnología punta de adidas y un enfoque fresco e innovador dentro y fuera del paddock.

Dado que los aficionados son el núcleo de esta asociación, adidas y el futuro equipo Audi F1 han abrazado su pasión por el deporte desde el principio, dando forma a una colaboración que va más allá del mero desarrollo de ropa.

Entretanto Bjørn Gulden, CEO de adidas, comentó: "Estamos muy orgullosos de asociarnos con el futuro equipo Audi F1 y apoyar su debut en el más alto nivel de competición de este deporte. La unión de los emblemáticos cuatro aros y nuestras tres rayas en el paddock de 2026 marca un nuevo y emocionante capítulo en el mundo del automovilismo".

Unidas por una pasión cultural compartida por el deporte, la innovación y el diseño emocional, las dos marcas lanzarán una línea exclusiva de ropa, calzado y accesorios en todo el mundo, incluso antes de la primera carrera, dando a los aficionados la oportunidad de mostrar su solidaridad con el equipo.

