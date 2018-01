Home >> Noticias

El polaco Robert Kubica se une a Williams como piloto de reserva y desarrollo

Estoy extremadamente contento por unirme al equipo Williams como su piloto desarrollo y reserva para esta temporada

Me siento en la mejor forma física que haya tenido antes, pero he tenido que trabajar muy duro para estar donde me encuentro ahora. Quiero agradecerle a Williams todas las oportunidades que me han brindado hasta ahora y por colocar su fe en mi con esta asignación.



He disfrutado el regreso al paddock de la Fórmula 1 en estos últimos meses y ahora tengo muchos deseos de trabajar con el equipo técnico de Williams, tanto en la fábrica como en la pista, para ayudar a presionar el desarrollo del FW41 y hacer una gran diferencia con su campaña de 2018.



Habiendo piloteado tanto el FW36 como el FW40, tengo un gran anhelo por ver cómo el FW41 está a la altura en la pista y trabajando con el equipo para asegurar el máximo rendimiento del auto. Mi gran objetivo es volver a competir en la Fórmula 1 y éste es otro importante paso en esa dirección: no puedo esperar para iniciar

Estoy complacida por anunciar que Robert se unirá a Williams como nuestro piloto de reserva y desarrollo para la temporada 2018. En el equipo estamos realmente impresionados por todo lo que él ha conseguido, es un gran crédito para su fortaleza y carácter, su compromiso de regresar a la Fórmula 1. Estamos emocionados por continuar nuestra relación con Robert y tengo muchos deseos de trabajar con él en esta próxima temporada

La escudería Williams Martini Racing anunció que Robert Kubica se unirá este año a sus filas como piloto de reserva y desarrollo.El retorno de Robert a la Fórmula 1 tuvo varios tests con Williams durante la segunda parte del año pasado, al igual que las pruebas de Pirelli en Abu Dhabi tras el final de la temporada 2017.Williams comentó que Kubica tendrá un rol activo al interior del equipo, incluyendo la participación en los tests de pretemporada en Barcelona, también durante la temporada y en algunos viernes de Gran Premio.La experiencia y conocimiento del piloto polaco será fundamental para el grupo técnico en el desarrollo del rendimiento del FW41. Podrá asistir a los pilotos titulares e ingenieros para tener un mejor desempeño en clasificación y carrera, y lógicamente estará listo para ser piloto de competencia si así se requiere. También apoyará al equipo en el programa de medios y patrocinadores.", declaró el piloto polaco de 33 años. "".Finalmente jefe adjunta del equipo, Claire Williams, expresó: "".