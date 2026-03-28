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Antonelli y Russell siguen volando en Suzuka - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Japón
Antonelli y Russell siguen volando en Suzuka - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Japón
   mar 28 /2026 04:06 GMT
 Suzuka, Japón
 Mercedes AMG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La tercera y última sesión de entrenamientos libres en el mítico circuito de Suzuka se encargó de evidenciar el dominio de Mercedes. Kimi Antonelli firmó una vuelta espectacular y se quedó con el mejor tiempo de la jornada matinal con un registro de 1:29.362.

Su compañero George Russell lo escoltó en el segundo puesto, a solo 0.254 segundos, confirmando que la escuadra germana llega en un estado de forma arrollador a la clasificación.

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La sesión, disputada con una temperatura ambiente agradable y un asfalto que fue ganando adherencia a medida que pasaban los minutos, tuvo a los Mercedes como grandes protagonistas desde el inicio. Antonelli y Russell se turnaron en lo más alto de la tabla durante toda la jornada, y cuando montaron los neumáticos blandos nuevos en el tramo final, la distancia con el resto se hizo sencillamente abismal.

Charles Leclerc, que llegó a ponerse primero momentáneamente en los compases iniciales, finalizó tercero a 0.867 segundos del italiano, una diferencia que evidencia el enorme trabajo que Ferrari tiene por delante si quiere arrebatarle la pole a los de Brackley.

McLaren, por su parte, sigue mostrando un rendimiento sólido pero insuficiente para plantar cara a los líderes. Oscar Piastri y Lando Norris finalizaron cuarto y sexto respectivamente, aunque la jornada del campeón británico estuvo marcada por los problemas.

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Norris, que ya había sufrido un inconveniente en la batería en la sesión anterior, volvió a tener complicaciones eléctricas y permaneció en el garaje durante más de 35 minutos, un mal presagio para un equipo que en China no pudo siquiera tomar la salida con ninguno de sus dos autos por una falla de este tipo.

La gran sorpresa de la jornada llegó de la mano de Audi. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto se ubicaron en el séptimo y noveno puesto respectivamente, con el brasileño firmando una actuación destacada al superar a su experimentado compañero en varias ocasiones. El equipo alemán parece haber encontrado un buen equilibrio en Suzuka y se perfila como un serio candidato a meterse en la Q3.

Max Verstappen, por su parte, finalizó octavo a más de 1.5 segundos de Antonelli, y su sesión estuvo marcada por la frustración. El neerlandés se quejó por radio de manera reiterada sobre el comportamiento de las marchas de su Red Bull, describiendo la experiencia como horrible y evidenciando que el RB22 sigue lejos de ser un auto competitivo.

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La zona media estuvo nuevamente muy apretada. Pierre Gasly y Franco Colapinto finalizaron décimo y decimoséptimo respectivamente, con el argentino sumando 25 vueltas, el segundo que más registro tras Carlos Sainz de Williams con una menos.

Los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman se ubicaron decimocuarto y decimoquinto, mientras que los RB de Liam Lawson y Arvid Lindblad terminaron duodécimo y decimotercero, en una sesión donde el joven británico apenas pudo completar 17 giros.

El fondo de la parrilla sigue siendo un calvario para Williams, Cadillac y, sobre todo, Aston Martin. Alex Albon y Carlos Sainz finalizaron decimosexto y decimoctavo respectivamente, con el tailandés superando al español por apenas 0.096 segundos.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez se ubicaron decimonoveno y vigésimo, con el mexicano protagonizando un bloqueo en la chicana que lo llevó a pasar por la gravilla, en una sesión donde Cadillac sigue acumulando kilómetros de aprendizaje en su primera temporada en la categoría.

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La peor parte, una vez más, se la llevó Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll cerraron la tabla en las últimas dos posiciones, a más de cuatro segundos de Antonelli, evidenciando que los problemas de vibraciones en la unidad de potencia Honda siguen sin solución y que el AMR26 es, por ahora, el peor auto de la parrilla.

El asturiano apenas pudo completar 14 vueltas, mientras que su compañero canadiense sumó 19, en una sesión que no hizo más que confirmar la profunda crisis que atraviesa el equipo británico.

La sesión no estuvo exenta de incidentes menores. Oscar Piastri se cruzó en la trayectoria de Nico Hülkenberg en la temida curva 130R, un incidente que será investigado por los comisarios tras la sesión.

Charles Leclerc y Liam Lawson también protagonizaron sendas salidas de pista en Spoon, aunque sin consecuencias mayores. Oliver Bearman sufrió un trompo al salir de la misma curva, pero pudo continuar sin problemas.

A las 15:00 hs de Suzuka comenzará la clasificación del Gran Premio de Japón con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1K. AntonelliITAMercedes1:29.36218
2G. RussellGBRMercedes1:29.616+0.25418
3C. LeclercMONFerrari1:30.229+0.86720
4O. PiastriAUSMcLaren1:30.364+1.00219
5L. HamiltonGBRFerrari1:30.383+1.02123
6L. NorrisGBRMcLaren1:30.600+1.23813
7N. HülkenbergALEAudi1:30.658+1.29621
8M. VerstappenNEDRed Bull1:30.910+1.54822
9G. BortoletoBRAAudi1:31.000+1.63821
10P. GaslyFRAAlpine1:31.082+1.72020
11I. HadjarFRARed Bull1:31.094+1.73221
12L. LawsonNZLRB1:31.097+1.73521
13A. LindbladGBRRB1:31.288+1.92617
14E. OconFRAHaas1:31.326+1.96422
15O. BearmanGBRHaas1:31.558+2.19618
16A. AlbonTAIWilliams1:31.733+2.37120
17F. ColapintoARGAlpine1:31.759+2.39725
18C. SainzESPWilliams1:31.829+2.46726
19V. BottasFINCadillac1:32.503+3.14120
20S. PérezMEXCadillac1:32.540+3.17818
21L. StrollCANAston Martin1:33.485+4.12319
22F. AlonsoESPAston Martin1:33.529+4.16714

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